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Εγκληματική ομάδα αποτελούμενη τουλάχιστον από 19 άτομα, που φέρεται να έκλεψε 25 χιλιόμετρα καλώδια χαλκού από εργοτάξιο εταιρείας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μελετών στην Παιανία, εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, οι δράστες, νυχτερινές ώρες, κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2026, αφαίρεσαν από το εργοτάξιο της εταιρείας στην περιοχή της Παιανίας, καλώδια συνολικού μήκους περίπου 25 χιλιομέτρων, διαφόρων διατομών, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ. Ακολούθως, για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους έκαψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μεταφοράς των αφαιρεθέντων καλωδίων, το οποίο και είχε κλαπεί από την περιοχή του Νέου Φαλήρου.

Στην αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, ταυτόχρονα, σε Αττική και Βοιωτία, την περασμένη Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026, συνελήφθησαν 13 μέλη της εγκληματικής ομάδας, εκ των οποίων 7 ημεδαποί και 6 αλλοδαποί, από την Αλβανία και το Μπαγκλαντές, ηλικίας από 19 έως και 50 ετών.

Σε βάρος τους είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, μετά τον σχηματισμό δικογραφίας για σύσταση εγκληματικής ομάδας- συμμορίας που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και εμπρησμό οχήματος.

Στο μεταξύ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 6 δράστες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.