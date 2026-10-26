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Σε νέα φάση περνούν οι έρευνες για τις δύο μεγάλες υποθέσεις φερόμενης φορολογικής απάτης που έχουν απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες τις διωκτικές αρχές, με επίκεντρο την Pizza Fan και την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο». Στο πλαίσιο της διερεύνησης των υποθέσεων, αποφασίστηκε η δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων, επεκτείνοντας τις έρευνες και στο οικονομικό τους αποτύπωμα.

Τη σχετική εντολή εξέδωσε ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Το μέτρο αφορά όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις τραπεζικές θυρίδες που διαθέτουν οι κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στις δύο ξεχωριστές υποθέσεις.

Η παρέμβαση της Αρχής έρχεται μετά την αποκάλυψη των ερευνώμενων υποθέσεων φορολογικής απάτης, με τη δέσμευση να καλύπτει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στη σχετική εντολή.

Η απόφαση αφορά τους κατηγορουμένους τόσο στην υπόθεση της Pizza Fan όσο και σε εκείνη που συνδέεται με τα αρτοποιεία «Χωριάτικο», χωρίς να προδικάζει την ποινική τους ευθύνη.

Όπως γράφει το Πρώτο Θέμα, ο κ. Βουρλιώτης από την εντολή δέσμευσης εξαιρεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας του προσωπικού ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι απαιτήσεις των εργαζομένων .

Την ίδια εντολή έδωσε ο κ. Βουρλιώτης και για του λογαριασμούς των τραπεζών που αφορούν την μισθοδοσία των εργαζομένων στη αλυσίδα των Φούρνων Χωριάτικο, με σκοπό να προστατευθούν και σε αυτήν την περίπτωση οι εργαζόμενοι που βρίσκονται οι οποίοι δεν έχουν ευθύνη.