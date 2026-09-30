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Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ στη Θήβα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6χλμ. βορειοδυτικά της Θήβας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού που σημειώθηκε στις 8:21 το πρωί της Τετάρτης υπολογίστηκε αρχικά στα 10χλμ.

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