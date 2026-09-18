Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σεισμική δόνηση της τάξης των 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Ιστιαίας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας στην Εύβοια, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Αττικής, όπως Μαρούσι, Χολαργό, Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Νέα Σμύρνη και κέντρο της Αθήνας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή προβλήματα από τη σεισμική δόνηση.

Λέκκας: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας»

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, χαρακτήρισε, στο ertnews, τη δόνηση «ασθενή», σημειώνοντας ότι η εξέλιξη παρακολουθείται από τους επιστήμονες.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι λόγω της έντονης σεισμικότητας στην περιοχή οι ειδικοί παραμένουν σε επιφυλακή.

«Το παρακολουθούμε, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη αν θα δώσει και άλλον σεισμό», τόνισε ο Ευθύμιος Λέκκας.

Διαβάστε ακόμη

Ενέργεια: Γιατί το Μαξίμου έφερε μπροστά τα μέτρα – Τα 2 ευρώ που άλλαξαν το χρονοδιάγραμμα

Πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ με «διπλή» κρατική και εταιρική στήριξη – Η Αθήνα ζητεί έκτακτη ευρωπαϊκή παρέμβαση

Interamerican: Πώς αύξησε τα κέρδη με χαμηλότερο ασφαλιστικό αποτέλεσμα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ