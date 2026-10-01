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Σεισμός 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη Θήβα.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται πέντε χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Θήβας. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα πέντε χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το πρωί (30/9) είχε σημειωθεί σεισμός 4 Ρίχτερ 2 χλμ. νότια-νοτιοανατολικά της Θήβας.

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