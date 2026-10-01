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Μπορεί οι τιμές των κατοικιών πανελλαδικά να συνεχίζουν το ράλι της ανόδου, ωστόσο υπάρχουν τρείς περιοχές της χώρας όπου 2 στα 3 σπίτια προς πώληση είναι κάτω των 100.000 ευρώ, αποτυπώνοντας και το «χάσμα» των τιμών που επικρατεί στις επιμέρους αγοράς κατοικίας στην Περιφέρεια σε σύγκριση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, το 71,9% των κατοικιών πώλησης έχει ζητούμενη τιμή κάτω από 100.000 ευρώ, όταν πανελλαδικά, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 16,9%. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και στις Σέρρες, το μερίδιο ξεπερνά επίσης τα δύο τρίτα των προσφερόμενων προς πώληση κατοικιών. Πού βρίσκονται τα αντίστοιχα μερίδια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά;

Στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών το ποσοστό των σπιτιών με ζητούμενη τιμή κάτω των 100.000 ευρώ είναι κάτω από 2 στα 10 σπίτια ή αλλιώς σε ποσοστό 17,7%, με το Δυτικό Τομέα να βρίσκεται στο 12%.

Διψήφιο ποσοστό παρουσιάζει και ο Πειραιάς με ένα 15,4% επί του συνόλου, ενώ στα νότια και τα βόρεια, τα ποσοστά, όπως είναι εύλογο, πέφτουν σε μονοψήφια: Έτσι, στο Νότιο Τομέα Αθηνών το ποσοστό των σπιτιών με τιμές κάτω των 100 χιλ. ευρώ είναι μόνος, στο 4,5%, και στο Βόρειο Τομέα ακόμη χαμηλότερα και σχεδόν… μηδενίζει φτάνοντας μόλις στο 1,9%.

Στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν 2 στα 10 σπίτια ή αλλιώς 19,6% έχουν ζητούμενη τιμή κάτω των 100.000 ευρώ.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων ReDataset ο data και AI βραχίονας του ομίλου Resolute Cepal Greece, με βάση τις αγγελίες πώλησης αυτή την στιγμή για σπίτια έως 100.000, επɩφάνεɩας από 15 τετραγωνικά μέτρα με έτος κατασκευής από το 1940 μέχρι σήμερα εξαιρουμένων των πλειστηριασμών.

Όπως μάλιστα χαρακτηριστικά σχολιάζει στο newmoney.gr o επικεφαλής αναλύσεων της εταιρείας κ. Θοδωρής Μακρυδάκης, ειδικά για την Αθήνα, τα σπίτια που προσφέρονται σε αυτές τις τιμές είναι πολύ μικρά και πολύ παλιά, ακόμη και 50ετίας.

Από την ανάλυση προκύπτει επίσης ότι πανελλαδικά, από τα σπίτια που προσφέρονται στις αγγελίες με τιμές κάτω των 100.000 ευρώ, πάνω από 6 στα 10 ή αλλιώς ένα ποσοστό 64% έχει χτιστεί πριν από το 1980, ενώ 6 στις 10 είναι μικρότερες από 60 τετραγωνικά μέτρα.

Πού καταγράφεται το μεγαλύτερο πλήθος; Πανελλαδικά, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης βρίσκεται πρώτη, με 3.305 κατοικίες κάτω από 100.000 ευρώ. Ακολουθεί ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών με 3.213 σπίτια, ενώ στο Νότιο Τομέα το αντίστοιχο νούμερο είναι μόλις 501 σπίτια και στο Δυτικό 496 σπίτια. Στον Πειραια 911 διαμερίσματα είναι κάτω των 100 χιλ. ευρώ.

Ως προς το μερίδιο επί του συνόλου, τα πιο φθηνά σπίτια, όπως προαναφέρθηκε, βρίσκονται σε Κοζάνη, Ημαθία και Σέρρες, ενώ υψηλά ποσοστά, από 61,9% έως 47,1% καταγράφουν επίσης η Ηλεία, η Φθιώτιδα και η Αιτωλοακαρνανία.

Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία που προκύπτουν αναφορικά με το μέγεθος των κατοικιών: Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η διάμεση επιφάνεια των κατοικιών κάτω από 100.000 ευρώ φτάνει τα 90 τ.μ., έναντι 52 τ.μ. πανελλαδικά. Ακολουθούν οι Σέρρες με 81 τ.μ. και η Ημαθία με 80 τ.μ., ενώ στην πρώτη εξάδα βρίσκονται επίσης η Ηλεία, η Χίος και η Ροδόπη.

Ένα ακόμη στοιχείo έχει να κάνει με την ηλικία των κατοικιών, ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό της προσφοράς σε αυτό το εύρος τιμής.

Πανελλαδικά, το 64% των κατοικιών κάτω από 100.000 ευρώ έχει χτιστεί πριν από το 1980 και από μόνη της, η δεκαετία του 1970 αντιστοιχεί στο 36%. Ακολουθεί με ένα 21% η δεκαετία του ’60, ενώ στα πιο καινούρια, από το 2010 και μετά μόλις ένα 4% εμφανίζεται σε αυτό το εύρος τιμών.

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