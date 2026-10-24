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O πρώτος κύκλος απολογιών των έξι κατηγορουμένων για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ ολοκληρώθηκε με την προφυλάκιση του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου. Αύριο, Κυριακή, απολογείται ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγέλλης Λιόλιος και ο συνεργάτης του Γιώργος Μαυραγάνης ενώ τη Δευτέρα απολογούνται οι διαιτητές Βάσω Τσαρούχα, Τάσος Πηλοΐδης και Ηλίας Κορομηλάς.

Παράλληλα στο φως έρχονται καταθέσεις που «έκαψαν» τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη στάση του Βαγγέλη Λιόλιου απέναντι σε «συγκεκριμένους διαιτητές που εμπιστευόταν για να φέρουν σε πέρας κρίσιμα παιχνίδια», οι απαιτήσεις της Βάσως Τσαρούχα και η «τιμωρία» στον Παναγιώτη Γιαννάκη που ήταν «δώρο» του προέδρου της ΕΟΚ στον Βαγγέλη Τσάπα, ο οποίος αυτοπακολύφθηκε ως ο ένας από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες.

Η αποκάλυψη αυτή, μάλιστα, έφερε την αντίδραση του «δράκου» του ελληνικού μπάσκετ ο οποίος ανακοίνωσε ότι ζητά να καταθέσει προς υποστήριξη της κατηγορίας για την υπόθεση των στημένων αγώνων και ειδικά για τον αγώνα του 2018 ανάμεσα στον Φάρο και τον Άρη όταν και ως προπονητής των «κίτρινων» είχε αποβληθεί με δεύτερη τεχνική ποινή.

Όπως έγραψε το protothema.gr, στο μικροσκόπιο του ανακριτή βρίσκονται συνολικά 49 αγώνες μπάσκετ για τους οποίους ζητήθηκαν και στοιχεία από την Επιτροπή Παιγνίων για το στοίχημα. Πρόκειται για αγώνες από την Basket League έως τα παιδικά και σχολικά πρωταθλήματα καθώς ερευνάται αν οι αναμετρήσεις προσφέρονταν για στοιχηματισμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η προφυλάκιση Παπαπέτρου

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο κατηγορούμενος διαιτητής επιχείρησε να δικαιολογήσει τη νόμιμη απόκτηση των χρημάτων που βρέθηκαν στο σπίτι του, ενώ αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξή του σε χειραγώγηση παιχνιδιών.

Ο Πέτρος Παπαπέτρου, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν μετρητά που ξεπερνούν τις 820.000 ευρώ, κατά την απολογία του, προσκόμισε στοιχεία των ετών από το 2001 έως και το 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τα χρήματα αποτελούν αποταμιεύσεις από τις πολυετείς αμοιβές του ως διαιτητής, καθώς είχε εισοδήματα που αγγίζουν το 1,5 εκατ. ευρώ από την εργασία του ως διαιτητή, καθώς και στο δασαρχείο και από οικογενειακά εισοδήματα.

Όπως είπε, ζει στην Κατερίνη σε ιδιόκτητο σπίτι, δεν έχει πολλά έξοδα και όντως ήθελε ένα μέρος των χρημάτων αυτών να τα έχει στο σπίτι σε μετρητά. Μέσα στα χρόνια συγκέντρωσε αυτό το ποσό, το οποίο υποστηρίζει ότι δικαιολογείται απολύτως.

Για τις καταγγελίες σε βάρος του από συγκεκριμένο μάρτυρα ότι τέσσερις φορές δωροδοκήθηκε, προσκόμισε στοιχεία ότι το χρονικό διάστημα των συναντήσεων, τουλάχιστον για δύο εξ αυτές, βρισκόταν αλλού, αρνούμενος κατηγορηματικά και για τις άλλες δύο ότι έχει οποιαδήποτε σχέση. Αναφορικά, τέλος, με τον καταγγέλλοντα μάρτυρα, υποστηρίζει ότι είναι αναξιόπιστος.

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