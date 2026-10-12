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Την έναρξη εφαρμογής από 1η Ιανουαρίου 2027 του νέου πλαισίου των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσαν οι υπουργοί Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως είπε ο κ. Σκέρτσος το σχετικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος χτύπησε το καμπανάκι για θέσπιση προστατευτικού πλαισίου από επιθετικούς αλγορίθμους που κάνουν κατάχρηση της ευαλωτότητας των παιδιών μας ως προς την αυτορρύθμιση του χρόνου που περνούν στα social media» είπε αρχικά ο κ. Σκέρτσος θυμίζοντας ότι «έκτοτε λειτούργησε το Kids Wallet, έγιναν παρεμβάσεις προς την πρόεδρο της Κομισιόν για πιο ευρωπαικό πλαίσιο κανονιστικού χαρακτήρα με αποτέλεσμα τον Σεπτέμβριο να γίνει η σχετική ανακοίνωση».

Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά στην απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media (Facebook, TikTok, X κ.α. και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με “βομβαρδισμό” βίντεο) για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Οι κύριες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου

Απαγoρεύεται η πρόσβαση των ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους σε επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτίωσης από επιγραμμικές πλατφόρμες

Οι πλατφόρμες εφαρμόζουν κατάλληλες, αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας

Υπάρχει συμβατότητα με το ευρωπαϊκό δίκαιο και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο

«Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε το ζήτημα του εν δυνάμει ψηφιακού εθισμού. Δεν σημαίνει ότι de facto όποιος χρησιμοποιεί social media θα εθιστεί, ωστόσο υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που συντείνουν στο ότι τουλάχιστον ένα στα 4 παιδιά διατρέχει κίνδυνο έκθεσης σε επιβλαβές περιεχόμενο, εκφοβισμό μέσω διαδικτύου και έκθεση σε χρήση που δεν συνάδει με τα παιδιά. Είμαστε θετικοί προς τη χρήση της τεχνολογίας για την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την ψυχαγωγία, ωστόσο θεωρούμε ότι πρέπει να μπει πλαίσιο ρύθμισης. Να πάμε από την ατομική ευθύνη γονεών και παιδιών, στην εταιρική ευθύνη, την κρατική ρύθμιση» πρόσθεσε ο κ. Σκέρτσος.

«Η άλλη χώρα που έχει κάνει κάτι αντίστοιχο είναι η Αυστραλία, η οποία δεν ανήκει σε κάποιον υπερεθνικό οργανισμό, όπως η Ελλάδα που δεσμεύεται από την ΕΕ. Ό,τι κάνουμε είναι σε ευθεία συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Έχουμε ενσωματώσει τις παρατηρήσεις του κοινοτικού οργανου» είπε ακόμα ο κ. Σκέρτσος.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αφού τόνισε ότι «η παρέμβαση αυτή δεν είναι κάτι καινούριο. Απο πέρσι το καλοκαίρι κάναμε το πρώτο βήμα προστασίας των ανηλίκων μας, νομοθετώντας την απαγόρευση πώλησης καπνικων και αλκοόλ».

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε «περισσότεροι από τους μισούς μαθητές Γυμνασίου ξεκίνησαν να κάνουν χρήση social media σε ηλικία 10-12 ετών, 1 στους 4 δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media και 1 στα 5 παιδιά δηλώνει ότι νιώθει νευρικότητα, ανασφάλεια ή διάσπαση προσοχής όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του.

«Το κράτος, η κυβέρνηση, η Πολιτεία, στηριζομενη στα εξαιρετικά ανησυχητικά συμπεράσματα των επιστημονικών ερευνών, νομοθετεί για να βοηθήσει τους γονείς και να τους βγάλει απο τη δύσκολη θέση» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Όπως εξήγησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου «δεν δίνουμε κανένα απολύτως δεδομένο των παιδιών μας. Το kids wallet δεν δίνει καν ημερομηνία γέννησης, αλλά μόνο ένα flag, ένα σήμα για το αν είναι πάνω ή κάτω των 15 ετών. Σε αντίθεση με σήμερα, που τα έχουν δώσει όλα τα στοιχεία τους στις πλατφόρμες, όπως έχουμε κάνει κι εμείς.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου «την 1η Ιανουαρίου 2027 αν οι πλατφόρμες είναι βέβαιες ότι κάποιος είναι κάτω των 15 ετών πρέπει να κλειδώσουν τις εφαρμογές τους. Αν δεν είναι βέβαιες θα δημιουργούν ένα QR code που θα πρέπει να σκαναριστεί με το Kids Wallet» διευκρινίζονας ότι η ρύθμιση αφορά Instagram, Facebook, TikTok ενώ είναι υπό διερεύνηση η εφαρμογή της για το Snapchat.

«Η νομοθέτηση αυτή στέλνει ένα μήνυμα ότι οι κανόνες είναι ενιαίοι για όλους» πρόσθεσε ο κ. Σκέρτσος ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως «αν κάνουν πλημμελή εφαρμογή οι πλατφόρμες, θα μπορείς να πηγαίνεις στο δικαστήριο για να διεκδικήσεις αποζημίωση. Αν δεν κάνουν ό,τι προβλέπεται, οι πλατφόρμες θα πληρώνουν»

«Η ελληνική νομοθεσία έχει συνταχθεί με τρόπο απολύτως λιτά με 6 άρθρα και απολύτως προσαρμοσμένο στο κοινοτικό δίκαιο. Οι Γάλλοι επέλεξαν μια πιο φιλόδοξη προσπάθεια που “χτυπούσε” στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το πλαίσιο δεν εισάγει νέο κανονιστικό ή κυρωτικό πλαίσιο αλλά προσαρμόζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο» διευκρίνισε, επίσης, ο Άκης Σκέρτσος.

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