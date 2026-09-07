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Η ακρίβεια -και στα σούπερ μάρκετ– παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τα ελληνικά νοικοκυριά, με το κόστος των καθημερινών αγορών να συνεχίζει να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Τα βασικά αγαθά, από τα τρόφιμα μέχρι τα είδη πρώτης ανάγκης, εξακολουθούν να απορροφούν σημαντικό μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος, διατηρώντας την αγορά σε κατάσταση διαρκούς πίεσης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα ελληνικά σούπερ μάρκετ περνούν σε μια νέα φάση παρεμβάσεων με στόχο τη συγκράτηση των τιμών στα ράφια. Η προσπάθεια βασίζεται σε μια εθελοντική συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας, προμηθευτών και λιανεμπορίου, με τις επιχειρήσεις να προχωρούν σε μειώσεις σε επιλεγμένους κωδικούς προϊόντων.

Η «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών» ξεκινά με περισσότερα από 1.600 προϊόντα, στα οποία οι καταναλωτές αναμένεται να δουν μειώσεις που κατά μέσο όρο φτάνουν περίπου το 7%. Ωστόσο, το ποσοστό της μείωσης δεν είναι ενιαίο, καθώς ανάλογα με το προϊόν και την εταιρεία μπορεί να κυμαίνεται από 5% έως και 30%.

Η πρωτοβουλία δεν έχει κλειστό χαρακτήρα, καθώς προβλέπεται η ένταξη νέων επιχειρήσεων και επιπλέον προϊόντων το επόμενο διάστημα. Έτσι, η λίστα των μειωμένων τιμών αναμένεται να διευρυνθεί όσο περισσότερες εταιρείες αποφασίζουν να συμμετάσχουν.

Ποια προϊόντα μπαίνουν στο «καλάθι» των μειώσεων

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στα προϊόντα που βρίσκονται καθημερινά στα οικογενειακά καλάθια αγορών. Πρόκειται για είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, αγαθά οικιακής χρήσης, αλλά και σχολικά είδη, καθώς η περίοδος έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς αυξάνει τις ανάγκες των οικογενειών.

Στην πρώτη φάση της εφαρμογής συμμετέχουν περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί προϊόντων, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται κοντά στο 7%. Το εύρος των εκπτώσεων διαφοροποιείται σημαντικά, καθώς ορισμένα προϊόντα εμφανίζουν μικρότερη προσαρμογή, ενώ άλλα φτάνουν σε μειώσεις έως και 30%.

Παράλληλα, περίπου 500 κωδικοί σχολικών ειδών συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, με τη μέση μείωση να κινείται περίπου στο 10%, ενώ στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας οι μειώσεις αγγίζουν κατά μέσο όρο το 7%.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης περίπου 60 κωδικοί προϊόντων κρέατος, ελληνικής και εγχώριας παραγωγής, ενώ συνολικά έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότερες από 90 βιομηχανίες και προμηθευτικές εταιρείες, 12 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Η ειδική σήμανση που θα δείχνει τα φθηνότερα προϊόντα

Το μεγάλο στοίχημα για την επιτυχία της δράσης είναι η ενημέρωση των καταναλωτών. Οι μειώσεις δεν θα πρέπει απλώς να υπάρχουν στα συστήματα των επιχειρήσεων, αλλά να είναι ορατές στον πολίτη τη στιγμή που βρίσκεται μπροστά στο ράφι.

Για τον λόγο αυτό, τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα διαθέτουν ειδική σήμανση στα σούπερ μάρκετ, ώστε να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους κωδικούς.

Παράλληλα, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «PosoKanei», όπου θα παρουσιάζονται τα προϊόντα που συμμετέχουν στη δράση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η μείωση δεν σημαίνει απαραίτητα ίδια τελική τιμή σε όλα τα καταστήματα. Η τιμή που θα βλέπει ο καταναλωτής μπορεί να διαφέρει από αλυσίδα σε αλυσίδα, καθώς κάθε επιχείρηση εφαρμόζει διαφορετικές πολιτικές προσφορών, εκπτώσεων και προωθητικών ενεργειών.

Οι μειώσεις έχουν ημερομηνία λήξης αλλά η λίστα θα ανανεώνεται

Η διάρκεια συμμετοχής των προϊόντων στην πρωτοβουλία δεν θα είναι ίδια για όλες τις εταιρείες. Οι μειώσεις θα παραμένουν ενεργές για διάστημα από δύο έως τέσσερις μήνες, ανάλογα με τις δεσμεύσεις κάθε επιχείρησης.

Ωστόσο, το μοντέλο έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί δυναμικά. Οι εταιρείες που έχουν επιλέξει μικρότερη διάρκεια συμμετοχής έχουν δεσμευτεί ότι στη συνέχεια θα εντάξουν νέους κωδικούς, ώστε να διατηρείται η παρουσία μειωμένων τιμών στην αγορά.

Το ζητούμενο πλέον είναι αν η πρωτοβουλία θα καταφέρει να μετατραπεί σε ουσιαστική ανακούφιση για τα νοικοκυριά ή αν θα αποτελέσει μια περιορισμένη παρέμβαση σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος ζωής παραμένει υψηλό.

Σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές θα χρειαστεί να συγκρίνουν τιμές και να αξιοποιούν τις διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς η πραγματική εξοικονόμηση θα κριθεί όχι μόνο από το ποσοστό της μείωσης, αλλά και από την τελική τιμή που θα εμφανίζεται στο ράφι.

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