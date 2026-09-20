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Ένας νέος γύρος ανταγωνισμού βρίσκεται σε εξέλιξη, με το νωπό κρέας να εξελίσσεται σε ένα από τα βασικά πεδία διεκδίκησης καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις επιχειρούν να ενισχύσουν την ελκυστικότητά τους προσφέροντας συγκεκριμένους κωδικούς σε μειωμένες τιμές, σε μια προσπάθεια να κερδίσουν μερίδιο σε μια κατηγορία με σημαντική δαπάνη για τα νοικοκυριά.

Η ένταξη του κρέατος στην εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντική από το υπουργείο Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Ο λόγος είναι ότι πρόκειται για έναν κλάδο που τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις από τις ανατιμήσεις, κυρίως στο μοσχαρίσιο κρέας.

Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη, υπογράμμισε ότι οι προσφορές στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν αποτελούσαν συνηθισμένο φαινόμενο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας του υψηλού κόστους στο βόειο κρέας. Ωστόσο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε μειώσεις τιμών, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αγορά.

Ποια κρέατα μειώνονται και πόσο

Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί συνολικά 88 κωδικοί νωπού κρέατος, οι οποίοι αφορούν μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά.

Από αυτούς, οι 35 εμφανίζουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ σε 28 προϊόντα οι εκπτώσεις είναι μεγαλύτερες και φτάνουν σε διψήφια ποσοστά. Μάλιστα, σε τέσσερις περιπτώσεις η μείωση αγγίζει το 28,1%, αφορά εισαγόμενο βόειο κρέας από τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Για να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν εύκολα τα προϊόντα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έχει τοποθετηθεί ειδική σήμανση στα ράφια των καταστημάτων. Παράλληλα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας PosoKanei, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται και να συγκρίνουν τιμές.

Γιατί το μοσχάρι παραμένει ακριβό

Παρά τις μειώσεις σε συγκεκριμένους κωδικούς, η συνολική εικόνα στην αγορά του βοδινού κρέατος παραμένει δύσκολη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η παραγωγή πιέζεται από το αυξημένο κόστος, τις ζωονόσους, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά και τη σταδιακή μείωση των κτηνοτροφικών μονάδων.

Η Ελλάδα ακολουθεί την ίδια τάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 2025 ο αριθμός των βοοειδών μειώθηκε κατά 12,8%, στα 519.167 ζώα από 595.153 το 2024.

Παράλληλα, σημαντική ήταν και η υποχώρηση των εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν βοοειδή. Από 9.499 το 2024 μειώθηκαν σε 7.898 το 2025, καταγράφοντας πτώση 16,9%.

Η περιορισμένη εγχώρια παραγωγή, σε συνδυασμό με την ανάγκη για εισαγωγές και το υψηλό κόστος εκτροφής, περιορίζει την προσφορά και διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Έτσι, το μοσχάρι εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα ακριβότερα είδη κρέατος για τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Στόχος η διεύρυνση των μειωμένων κωδικών

Η συμμετοχή του κρέατος στην πρωτοβουλία αποτέλεσε προτεραιότητα για το υπουργείο Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή, οι οποίες είχαν επαφές με τις επιχειρήσεις προκειμένου να αυξηθούν οι συμμετοχές.

Οι προσπάθειες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, με στόχο να προστεθούν περισσότεροι κωδικοί μέσα στους επόμενους μήνες.

Για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ωστόσο, η επιλογή αυτή συνοδεύεται από επιχειρηματικό ρίσκο. Οι τιμές προμήθειας, ιδιαίτερα στο βόειο και το χοιρινό κρέας, μπορούν να μεταβληθούν γρήγορα λόγω της εξάρτησης από τις διεθνείς αγορές. Παρ’ όλα αυτά, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν τις τιμές που έχουν ανακοινώσει στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας.

Πλεονέκτημα για τα πουλερικά

Διαφορετική είναι η εικόνα στην αγορά των πουλερικών, όπου η Ελλάδα διαθέτει ισχυρότερη παραγωγική βάση. Η εγχώρια παραγωγή βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και η χώρα πραγματοποιεί εξαγωγές, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερη ευελιξία στις τιμές σε σχέση με το μοσχάρι και το χοιρινό.

Νέα πίεση για τα παραδοσιακά κρεοπωλεία

Η μάχη που ξεκινά μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων δεν αφορά μόνο το λιανεμπόριο, αλλά αναμένεται να επηρεάσει και τα παραδοσιακά κρεοπωλεία.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ μπορεί να οδηγήσουν μέρος των καταναλωτών προς τις μεγάλες αλυσίδες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου τα νοικοκυριά αναζητούν οικονομικότερες επιλογές.

Η «μάχη της μπριζόλας» αποκτά έτσι πολλούς πρωταγωνιστές: τα σούπερ μάρκετ διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο σε μια σημαντική κατηγορία, τα κρεοπωλεία προσπαθούν να διατηρήσουν την πελατεία τους και οι καταναλωτές αναζητούν την καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας.

Το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί, όπως πάντα, από τις επιλογές των καταναλωτών και τις πωλήσεις στο ταμείο.

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