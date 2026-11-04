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Ακόμη πιο ακριβό γίνεται το καλάθι του σούπερ μάρκετ, καθώς νέες ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, οι τιμές σε αρκετά προϊόντα έχουν αυξηθεί αισθητά, με ορισμένες κατηγορίες να καταγράφουν ανατιμήσεις που πλησιάζουν το 30%.

Γάλα, φέτα, λευκά τυριά, φρυγανιές και αλλαντικά περιλαμβάνονται στα προϊόντα που κοστίζουν πλέον περισσότερο, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Οι αυξήσεις αυτές προστίθενται στο ήδη υψηλό κόστος διαβίωσης, την ώρα που τα νοικοκυριά προσπαθούν να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες με περιορισμένους οικονομικούς πόρους.

Γαλακτοκομικά: Αυξήσεις άνω του 13% στο γάλα και 12% στα τυριά

Σημαντικές μεταβολές καταγράφονται στις τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων, ακόμη και σε συσκευασίες που αποτελούν συνηθισμένες επιλογές των καταναλωτών.

Ειδικότερα, το γάλα κακάο των 500 ml πωλείται πλέον προς 1,89 ευρώ, από 1,70 ευρώ προηγουμένως, σημειώνοντας αύξηση 11,18%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στη συσκευασία του ενός λίτρου, η τιμή της οποίας αυξήθηκε από 2,69 ευρώ σε 3,05 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 13,38%.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι τιμές των λευκών τυριών. Το βαρελίσιο λευκό τυρί, ανά κιλό, από 9,20 ευρώ έφτασε τα 10,21 ευρώ, με αύξηση 10,98%.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει η φέτα, με τις ανατιμήσεις να επηρεάζουν διαφορετικές συσκευασίες.

Συγκεκριμένα, η φέτα σε μεταλλικό δοχείο 500 γραμμαρίων αυξήθηκε από 7,86 ευρώ σε 8,81 ευρώ, ενώ η φέτα σε άλμη 400 γραμμαρίων ανατιμήθηκε από 7,06 ευρώ σε 7,58 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7,37%.

Για τη συσκευασία φέτας σε άλμη, σε πλαστικό δοχείο ενός κιλού, η τιμή διαμορφώθηκε στα 15,84 ευρώ, από 14,63 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 8,27%.

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε και στο τυρί τσαντίλας των 400 γραμμαρίων, το οποίο από 6,10 ευρώ πωλείται πλέον προς 6,85 ευρώ, δηλαδή ακριβότερα κατά 12,30%.

Φρυγανιές και αλλαντικά με ανατιμήσεις έως 29%

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι αυξήσεις που παρατηρούνται σε ορισμένα αρτοσκευάσματα και αλλαντικά.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των χωριάτικων φρυγανιών με δημητριακά, η τιμή των οποίων αυξήθηκε από 1,68 ευρώ σε 2,15 ευρώ, με την ανατίμηση να διαμορφώνεται περίπου στο 29%.

Αισθητή είναι η άνοδος και στα αλλαντικά, όπου η ψητή γαλοπούλα τύπου «γκουρμέ» πωλείται πλέον προς 20,85 ευρώ το κιλό, έναντι 16,95 ευρώ προηγουμένως. Η συγκεκριμένη μεταβολή αντιστοιχεί σε αύξηση 23,01%.

Οι ανατιμήσεις αυτές επιβαρύνουν προϊόντα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από πολλές οικογένειες, αυξάνοντας το κόστος ακόμη και των πιο συνηθισμένων αγορών.

Γιατί ακριβαίνουν τα προϊόντα ενώ υποχωρεί η τιμή του σταριού;

Ερωτήματα προκαλεί στους καταναλωτές η πορεία των τιμών στα προϊόντα που παρασκευάζονται από σιτηρά.

Όπως επισημαίνεται, ενώ η τιμή του σταριού στην παραγωγή φέρεται να έχει μειωθεί κατά 2 έως 5 λεπτά ανά κιλό, προϊόντα όπως οι φρυγανιές και το ψωμί του τοστ εξακολουθούν να καταγράφουν αυξήσεις στα ράφια.

Η απόκλιση αυτή προκαλεί προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τελικές τιμές και για το κατά πόσον οι μειώσεις στο κόστος των πρώτων υλών περνούν στον καταναλωτή.

Η ακρίβεια εξαντλεί τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς

Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι καταναλωτές ανέδειξε και μαρτυρία στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN.

Καλεσμένη της εκπομπής περιέγραψε πώς οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές περιορίζουν ολοένα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα, καθώς οι επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ συνοδεύονται από διαρκώς υψηλότερα έξοδα.

Όπως επισημάνθηκε, οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι, την ώρα που το κόστος για την κάλυψη βασικών αναγκών συνεχίζει να αυξάνεται, καθιστώντας δυσκολότερη τη διαχείριση του μηνιαίου προϋπολογισμού.