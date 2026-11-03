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Στη δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών περνά το υπουργείο Ανάπτυξης, δημοσιοποιώντας τις λίστες με 994 προϊόντα σούπερ μάρκετ που πωλούνται πλέον σε χαμηλότερες τιμές. Οι μειώσεις διαμορφώνονται κατά μέσο όρο μεταξύ 6,7% και 8%, ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων, ενώ η συνολική μεσοσταθμική μείωση ανέρχεται στο 7,1%.

Η δεύτερη φάση της δράσης αφορά το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2026 και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και κρέατα. Από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, οι καταναλωτές θα μπορούν να αναζητούν τους κωδικούς που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας posokanei.gov.gr, ώστε να ενημερώνονται για τις αντίστοιχες τιμές.

Ποιες κατηγορίες προϊόντων περιλαμβάνονται στις μειώσεις

Συνολικά, στη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής 994 κωδικοί προϊόντων, με τις μειώσεις να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία.

Ειδικότερα, οι 628 κωδικοί αφορούν επώνυμα προϊόντα, στα οποία η μέση μείωση της τιμής διαμορφώνεται στο 6,7%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση των τιμών στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς οι 307 κωδικοί που συμμετέχουν στη δράση εμφανίζουν μέση μείωση 8%.

Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί επίσης 59 προϊόντα κρέατος, για τα οποία το μέσο ποσοστό μείωσης των τιμών ανέρχεται στο 7,3%.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων στη δράση είναι εθελοντική, με τους προμηθευτές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να επιλέγουν τόσο τους κωδικούς που θα συμπεριλάβουν όσο και το ύψος της μείωσης που θα εφαρμόσουν.

Πρόσθετες προσφορές πάνω στις μειωμένες τιμές

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι μειώσεις της πρωτοβουλίας αφορούν τη βασική τιμή πώλησης των προϊόντων, χωρίς να περιορίζουν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να προχωρούν παράλληλα σε πρόσθετες προωθητικές ενέργειες.

Με τον τρόπο αυτό, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές μπορούν να εφαρμόζουν επιπλέον εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες τιμές, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερο όφελος στο τελικό κόστος αγορών των καταναλωτών.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης περισσότερων προϊόντων

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς ο σχετικός κατάλογος παραμένει ανοιχτός και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η αρμόδια αρχή εξακολουθεί να βρίσκεται σε επικοινωνία με προμηθευτές και επιχειρήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου, επιδιώκοντας να διευρύνει τη συμμετοχή και να εντάξει επιπλέον κωδικούς κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου.

Από τις 4 Νοεμβρίου, οι καταναλωτές θα μπορούν να επισκέπτονται την πλατφόρμα PosoKanei, όπου θα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στη δράση, μαζί με τις αντίστοιχες τιμές τους, διευκολύνοντας την ενημέρωση και τη σύγκριση των διαθέσιμων επιλογών.

Δείτε ΕΔΩ τoυς πίνακες με τα επώνυμα προϊόντα

Δείτε EΔΩ τους πίνακες με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Δείτε EΔΩ τους πίνακες με τα προϊόντα κρέατος