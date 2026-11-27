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Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έφτασαν ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης και οι άλλοι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης, προκειμένου να ασκηθούν σε βάρος τους ποινικές διώξεις.

Οι τέσσερις συλληφθέντες μετήχθησαν όπως αναφέρει το protothema.gr από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου εντεταλμένου ανακριτή, από τον οποίο έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς και κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο των τεσσάρων συλληφθέντων και των εμπλεκόμενων εταιρειών για την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, των ιδιοκτητών της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολου και Παναγιώτη Μούργου, και του προέδρου του ΔΣ της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, Παύλου Ραβάνη, αφορά τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της ηθικής αυτουργίας σε απιστία.

Οι τέσσερις συνελήφθησαν από στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, σε εκτέλεση ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κουρτάκης: Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Πέμπτης, ο Γιάννης Κουρτάκης αρνήθηκε τις κατηγορίες που φέρονται να του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τελέσει καμία παράνομη πράξη.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι δεν έχω τελέσει καμία παράνομη πράξη, δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτο, ούτε, φυσικά, κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημία στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημείο να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση, με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών, καθώς και η αρθρογραφία για ζητήματα που αφορούν τις δημόσιες πολιτικές, είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά.

Επί του παρόντος, αυτά αρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν».

Στο μικροσκόπιο το κόστος των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης

Στο επίκεντρο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκονται πιθανές παρατυπίες στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου των πολυκέντρων ανακύκλωσης, καθώς και οι διαδικασίες ανάθεσής του.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζουν οι εισαγγελικές αρχές είναι το κόστος προμήθειας των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε σχετικό πόρισμα αναφέρεται ότι η δαπάνη για κάθε εγκατάσταση ανήλθε σε 300.000 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη εμπορική αξία της υπολογίζεται σε 66.000 ευρώ.

Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο αθέμιτων παρεμβάσεων ή άσκησης επιρροής κατά τη διαδικασία επιλογής της εταιρείας που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε αρχίσει ήδη από το 2025 να εξετάζει ενδείξεις πιθανής κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων, με τις έρευνες να εντείνονται τον Ιούλιο του 2026.

Τότε, στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, κατόπιν εντολής των Ευρωπαίων εισαγγελέων Ευγενίας Κυβέλου και Ελένης Σίσκου, πραγματοποίησαν ελέγχους σε εγκαταστάσεις και γραφεία στη Δάφνη, την Παλλήνη και τον Ασπρόπυργο.

Στο πλαίσιο των ερευνών αναζητήθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία, στοιχεία για τις εμπορικές συμφωνίες προμήθειας των εγκαταστάσεων, καθώς και συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας. Στους ελέγχους συνέδραμαν και πέντε επιθεωρητές Περιβάλλοντος.