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Με τις απολογίες του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, και του στενού συνεργάτη του, Γιώργου Μαυραγάνη, συνεχίζεται σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Αύριο, Δευτέρα, το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν οι διαιτητές Βάσω Τσαρούχα, Τάσος Πηλοΐδης και Ηλίας Κορομηλάς, ενώ η έρευνα διευρύνεται, καθώς ακόμη πέντε διαιτητές πρόκειται να κληθούν για εξηγήσεις, με ορισμένους από αυτούς να αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να καταστούν κατηγορούμενοι.

Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει στην προφυλάκιση του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ενώ στο μικροσκόπιο του ανακριτή βρίσκονται συνολικά 49 αγώνες, από την Basket League μέχρι παιδικά και σχολικά πρωταθλήματα. Για τις αναμετρήσεις αυτές έχουν ζητηθεί στοιχεία από την Επιτροπή Παιγνίων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προσφέρονταν για στοιχηματισμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Οι απολογίες και η προφυλάκιση Παπαπέτρου

Ο πρώτος κύκλος των απολογιών ολοκληρώθηκε με την προφυλάκιση του Πέτρου Παπαπέτρου, στην κατοικία του οποίου εντοπίστηκαν μετρητά που ξεπερνούσαν τις 820.000 ευρώ.

Κατά την απολογία του, ο πρώην διαιτητής αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή σε χειραγώγηση αγώνων και υποστήριξε ότι τα χρήματα προέρχονταν από νόμιμες αποταμιεύσεις. Προσκόμισε οικονομικά στοιχεία για την περίοδο 2001-2026, επικαλούμενος εισοδήματα που προσεγγίζουν το 1,5 εκατ. ευρώ από τη διαιτησία, την εργασία του στο δασαρχείο και οικογενειακές πηγές.

Παράλληλα, αμφισβήτησε τις καταθέσεις που του αποδίδουν τέσσερις περιπτώσεις δωροδοκίας, υποστηρίζοντας ότι για δύο από τις καταγγελλόμενες συναντήσεις μπορούσε να αποδείξει πως βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο.

Πέντε ακόμη διαιτητές στο μικροσκόπιο

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η επικείμενη κλήση πέντε επιπλέον διαιτητών, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη δικογραφία μέσα από τις καταθέσεις μαρτύρων.

Σύμφωνα με το protothema.gr, οι μαρτυρίες αποδίδουν σε ορισμένους συγκεκριμένες παράνομες ενέργειες, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε επέκταση του κύκλου των κατηγορουμένων.

Κεντρικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί ο ισχυρισμός ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης διατηρούσαν σχέσεις επιρροής με συγκεκριμένους διαιτητές, τους οποίους φέρονται να εμπιστεύονταν για τη διαμόρφωση αποτελεσμάτων σε κρίσιμες αναμετρήσεις.

Οι καταθέσεις περιγράφουν επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εμπλεκόμενοι φέρονται να γνώριζαν τους ορισμούς διαιτητών πριν από την επίσημη ανακοίνωσή τους, ενώ γίνεται λόγος για υποσχέσεις επαγγελματικής ανέλιξης και συμμετοχής σε περισσότερους αγώνες της Α1.

Η κατάθεση Τσάπα και οι καταγγελίες για χρηματισμό

Καθοριστικό ρόλο στη δικογραφία έχει η κατάθεση του επιχειρηματία και πρώην παράγοντα του Φάρου Κερατσινίου και του Ιωνικού Νικαίας, Βαγγέλη Τσάπα, ο οποίος αποκάλυψε ο ίδιος ότι είναι ένας από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες.

Ο Τσάπας περιγράφει συναντήσεις και συνεννοήσεις που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αφορούσαν την αγωνιστική πορεία ομάδων, την άνοδο κατηγοριών και τη χειραγώγηση αναμετρήσεων.

Μεταξύ άλλων, κατέθεσε ότι το 2016 συμφωνήθηκε η καταβολή 100.000 ευρώ για την παραίτηση ομάδας από την άνοδό της στην Α1, ενώ περιέγραψε και μεταγενέστερες περιπτώσεις καταβολής χρημάτων σε διαιτητές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε αγώνες του 2018, υποστηρίζοντας ότι δόθηκαν ποσά 5.000 ευρώ ανά διαιτητή για συγκεκριμένες διαιτητικές παρεμβάσεις. Στην ίδια κατάθεση περιλαμβάνεται και ισχυρισμός για κάλυψη διαμονής διαιτητή σε πολυτελές ξενοδοχείο.

Η αντίδραση Γιαννάκη και ο δεύτερος προστατευόμενος μάρτυρας

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Τσάπα στην αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη από αγώνα του 2018, όταν ο τελευταίος ήταν προπονητής του Άρη.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η αποβολή με δύο τεχνικές ποινές φέρεται να αποτέλεσε εκδικητική διαιτητική ενέργεια. Μετά τη δημοσιοποίηση της κατάθεσης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης γνωστοποίησε μέσω του δικηγόρου του ότι επιθυμεί να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή και εξετάζει το ενδεχόμενο να παρασταθεί προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Σημαντική θεωρείται και η κατάθεση του δεύτερου προστατευόμενου μάρτυρα, ο οποίος είναι εν ενεργεία διαιτητής. Ο ίδιος υποστήριξε ότι κατά την περίοδο 2018-2026 λάμβανε οδηγίες για τη διαιτησία περίπου 30 αγώνων, με αντάλλαγμα όχι χρηματικές αμοιβές, αλλά την προοπτική περισσότερων ορισμών σε σημαντικές αναμετρήσεις.

Οι καταθέσεις αυτές αποτελούν μέρος του υλικού που αξιολογείται από τις δικαστικές αρχές, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Τα επόμενα βήματα της ανάκρισης

Οι σημερινές απολογίες Λιόλιου και Μαυραγάνη και οι αυριανές των τριών διαιτητών αποτελούν το επόμενο κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας, καθώς μετά την ολοκλήρωσή τους θα κριθεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.

Παράλληλα, η επικείμενη εξέταση πέντε ακόμη διαιτητών και η διερεύνηση των 49 αγώνων διευρύνουν το αντικείμενο της ανάκρισης, η οποία καλείται να αποσαφηνίσει την αξιοπιστία των μαρτυριών, τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου και το κατά πόσο προκύπτουν αποδεικτικά στοιχεία για χειραγώγηση αναμετρήσεων.