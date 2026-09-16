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Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε το πρωί της Τετάρτης ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις σοβαρές καθιζήσεις και τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε κτίρια της περιοχής από τις εργασίες διέλευσης του μετροπόντικα.

​Δούκας: «Καθιζήσεις τέσσερις φορές πάνω από το κανονικό»

​Εξερχόμενος από το δικαστικό μέγαρο, ο κ. Δούκας τόνισε πως η αμεση διαβίβαση του πορίσματος στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας αποτελούσε χρέος της δημοτικής αρχής, καθώς τα νέα ευρήματα εντείνουν την αβεβαιότητα των πολιτών:

​«Καταθέσαμε την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας των Πρωτοδικών Αθηνών και νομίζω ότι ήταν χρέος μας να διαβιβάσουμε την έκθεση αυτή άμεσα, διότι τα δεδομένα όχι απλώς δεν διατηρούν, αλλά εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στους κατοίκους. Υπάρχουν καθιζήσεις, λέει η έκθεση, που είναι τέσσερις φορές πάνω από το κανονικό. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν κοκκινίσει, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή διακινδύνευση».

​Παράλληλα, ο Δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ότι τα στοιχεία που έχει αποστείλει η «Ελληνικό Μετρό» είναι ελλιπή, καθώς καλύπτουν μόλις 14 οικοδομές —για δύο εκ των οποίων δεν υπάρχουν καν δεδομένα— την ώρα που τα πληγέντα κτίρια εκτιμώνται σε 24: «Έχουν γίνει μια σειρά από ελέγχους που κατηγοριοποιούν τις κατοικίες σε επίπεδα διακινδύνευσης και είναι κάποιες που έχουν κοκκιίσει και μετά με επιμέρους επιπλέον ελέγχους κιτρινίζουν. Δεν πρασινίζουν δηλαδή. Και αυτό τι δείχνει; Δείχνει ότι υπάρχουν βλάβες στον φέροντα οργανισμό. Τώρα πόσο κρίσιμες είναι αυτές οι βλάβες; Αυτό θέλουμε να δούμε. Θέλουμε στατικό έλεγχο, να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει τελικά πρόβλημα στις πολυκατοικίες και οι βλάβες που έχουν δημιουργηθεί να αποκατασταθούν από την εταιρεία».

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