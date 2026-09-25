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«Τόσο οι εκθέσεις-αυτοψίες από την Ελληνικό Μέτρο και την κοινοπραξία που υλοποιεί το έργο της Γραμμής 4 του Μετρό δείχνουν ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα στα κτήρια στην Κυψέλη» δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρίστος Δήμας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε, ακόμα, «θα περιμένουμε τις πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ. Ό,τι μέτρα συμφωνηθούν και απαιτούνται κατόπιν υποδείξεων των μηχανικών του ΤΕΕ θα υλοποιηθούν άμεσα».

Επανέλαβε, στη συνέχεια ότι «δεν υπάρχει θέμα στατικότητας, δεν υπάρχει επικινδυνότητα, ό,τι ζημιές έχουν προκληθεί και τα πρόσθετα μέτρα θα τα υλοποιήσουμε».

Συμπλήρωσε, ακόμα, ότι «η διαβεβαίωση έρχεται ότι με τα μέτρα που θα γίνουν θα είναι σε ακόμα καλύτερη ό,τι ήταν πριν να περάσει ο μετροπόντικας», προσθέτοντας ότι διαβεβαίωση θα δοθεί και γραπτώς.

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών απάντησε «το έργο θα γίνει αλλά για να προχωρήσουμε στην επανεκκίνηση θα πρέπει να έχουμε τις εκθέσεις από το ΤΕΕ να τα υλοποιήσουμε».

Εκτίμησε, τέλος, ότι η σημειακή παρέμβαση που γίνεται στη Μεταμόρφωση στο ύψος της συμβολής με την Αττική Οδό προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση στον αυτοκινητόδρομο, «θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους».

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