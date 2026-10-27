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Αναστάτωση επικρατεί σε δημόσιες υπηρεσίες μετά τη σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου την Κυριακή (25/10) και την αποκάλυψη του πολυδαίδαλου κυκλώματος που φέρεται να είχε δημιουργήσει μέσω εκατοντάδων εταιρειών που συνδέονται με το «Χωριάτικο». Η ζημία για το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ υπολογίζεται, με βάση την έως τώρα αποτίμηση, σε περίπου 120 εκατ. ευρώ, ενώ η έρευνα στρέφεται πλέον και στο ενδεχόμενο εμπλοκής κρατικών λειτουργών που ενδέχεται να διευκόλυναν τη δράση της οργάνωσης.

Όπως αποκαλύπτει το protothema.gr, ο επιχειρηματίας, γνωστός και ως «φούρναρης», φέρεται να είχε αναπτύξει δίκτυο επαφών σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης, από τις φορολογικές και δημοτικές υπηρεσίες μέχρι την Κτηματική Υπηρεσία και την Ελληνική Αστυνομία. Εξετάζεται εάν πρόσωπα που υπηρετούσαν σε αυτές τις θέσεις τού παρείχαν, έναντι ανταλλάγματος, εμπιστευτικές πληροφορίες για επικείμενους ελέγχους και ενέργειες των διωκτικών αρχών, επιτρέποντάς του να προσαρμόζει εγκαίρως τις κινήσεις του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές για τις διασυνδέσεις του Γιαννακόπουλου εντός της Αστυνομίας, καθώς οι επαφές του φέρεται να μην περιορίζονταν σε μεμονωμένα πρόσωπα. Πληροφορίες κάνουν λόγο ακόμη και για δυνατότητα άσκησης επιρροής στις τοποθετήσεις διοικητών αστυνομικών τμημάτων σε περιοχές όπου αναπτυσσόταν η οικονομική δραστηριότητα του κυκλώματος. Πρόκειται για ισχυρισμούς που μένει να διερευνηθούν και να τεκμηριωθούν, καθώς η έκταση των ενδεχόμενων διασυνδέσεων με κρατικούς μηχανισμούς αποτελεί κρίσιμη πτυχή της υπόθεσης.

Πρόσβαση και σε οικονομικές υπηρεσίες ελέγχου

Η ομάδα Γιαννακόπουλου, όμως, είχε απλώσει τα δίχτυα της και σε οικονομικές υπηρεσίες ελέγχου, οι οποίες, άγνωστο γιατί, τόσα χρόνια δεν εντόπιζαν φορολογικές παραβάσεις στις τουλάχιστον 460 επιχειρήσεις της οργάνωσης.

Εκεί ακριβώς, στις επαφές και τα πρόσωπα που ευνοούσαν τον Γιαννακόπουλο ενεργά, προσφέροντας πληροφόρηση, είτε παθητικά, κλείνοντας τα μάτια μπροστά στις παρανομίες και μη πράττοντας το καθήκον τους, στρέφεται πλέον η έρευνα.

Μέχρι τώρα, στους ελέγχους που έχει πραγματοποιήσει η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος έχουν βρεθεί κινητά τηλέφωνα και σημειώσεις.

Αυτά βρίσκονται ήδη στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, εκεί όπου θα γίνει ανάκτηση όλων των δεδομένων. Άρα θα φανεί ποιοι ένστολοι και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί μιλούσαν με την ομάδα αυτή.

Η διάθεση που υπάρχει από τους αστυνομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση είναι να εντοπιστούν οι επίορκοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, καθώς φαίνεται πως ενημέρωναν τα μέλη της οργάνωσης για τις κινήσεις των συναδέλφων τους.

Δεν αποκλείεται ακόμη και στην τελευταία επιχείρηση να υπήρχε επικοινωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε φιάσκο τη μεγάλη έρευνα της ΔΑΟΕ.

Ταυτόχρονα, έχουν βρεθεί τα «μαύρα βιβλία» της οργάνωσης και, όπως αναφέρουν πληροφορίες, έγινε προσπάθεια να διαγραφεί αυτό το υλικό.

Τα «μαύρα βιβλία» των εγκληματικών ομάδων είναι πλέον ψηφιακά και απολύτως απαραίτητα για να γνωρίζουν τα μέλη τους ποια είναι τα πραγματικά έσοδα και πώς μοιράζεται το χρήμα. Αυτό λοιπόν κατάφεραν να εντοπίσουν και ήδη γίνεται ψηφιακή ανάλυση.

Πώς λειτουργούσε η οργάνωση

Αρχικά, η οργάνωση εξασφάλιζε «αχυρανθρώπους» —άτομα χαμηλού βιοτικού επιπέδου, με προβλήματα υγείας, ακόμη και νεκρούς ή ανύπαρκτα πρόσωπα— καταβάλλοντάς 1.000 ευρώ μηνιαίως

Στη συνέχεια, μέσω των λογιστικών της γραφείων και εν αγνοία των ατόμων αυτών άνοιγε εταιρείες στα στοιχεία τους και λειτουργούσαν πλέον καταστήματα.

Για να κρύβει τα έσοδα, τα POS των καταστημάτων συνδέονταν με τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό Ισλανδία και Δανία.

Τα κεφάλαια μεταφέρονταν στη συνέχεια σε εταιρείες που διαχειρίζονταν τα ηγετικά στελέχη, παρουσιάζονταν ψευδώς ως εισοδήματα εξωτερικού και ξεπλένονταν σε αγορές ακινήτων, εκτάσεων, οχημάτων και επενδυτικών πακέτων.

Στο επίκεντρο των ερευνών και η Ρόδος

Ανάμεσα στα βασικά επίκεντρα μιας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ρόδος, στον απόηχο της μεγάλης επιχείρησης των αρχών που έβαλε στο στόχαστρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που ξεκίνησε την Κυριακή (25/10) με επίκεντρο τον 57χρονο επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», κατέληξε σε 15 συλλήψεις στο νησί, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα dimokratiki.gr.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή πληροφοριών, στο μικροσκόπιο βρίσκονται ένα λογιστικό γραφείο, επιχειρήσεις εστίασης και εταιρικά σχήματα που φέρεται να είχαν αποκτήσει δικαιώματα εκμετάλλευσης σε μερικές από τις πιο γνωστές παραλίες της Ρόδου.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι συλλήψεις έφτασαν τις 59.

Οι συλλήψεις στη Ρόδο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 15 άτομα συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες στη Ρόδο, ενώ ακόμη 2 πρόσωπα που φέρονται να έχουν σχέση με την υπόθεση συνελήφθησαν στην Αθήνα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες του νησιού βρίσκονται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, και άτομα από λογιστικό γραφείο στο οποίο είχε γίνει έφοδος στα τέλη Αυγούστου.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν αυτοκίνητα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιουσιακά στοιχεία, ενώ δεσμεύτηκαν και θυρίδες.

Τα μαγαζιά «γωνία»

Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, στη Ρόδο, οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο φέρεται να απασχολούν περίπου 500 εργαζομένους σε μαγαζιά «γωνία». Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους, με διαφορετικές εταιρικές δομές και διοικήσεις, καθιστά ακόμη πιο σύνθετη την προσπάθεια αποτύπωσης των πραγματικών οικονομικών και εργασιακών επιπτώσεων της υπόθεσης.

Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς να προσεγγίζει τα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Από το ποσό αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, περίπου 43 εκατομμύρια ευρώ αφορούν μη αποδοθέντα ΦΠΑ, 39 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές και 38 εκατομμύρια άλλες φορολογικές υποχρεώσεις και επιστρεπτέες προκαταβολές.

Κατά την εκτίμηση των Αρχών, ο μηχανισμός φέρεται να στηριζόταν στη διαδοχική δημιουργία εταιρειών, οι οποίες αναλάμβαναν τη λειτουργία επιχειρήσεων και στη συνέχεια αντικαθίσταντο από άλλες, αφήνοντας πίσω τους σημαντικά χρέη. Σε αρκετές περιπτώσεις, ως διαχειριστές εμφανίζονταν πρόσωπα που φέρονται να μην είχαν πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» φέρονται να παραχωρούσαν τα στοιχεία τους έναντι χρηματικής αμοιβής, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο λογιστών και άλλων συνεργατών στη σύσταση και λειτουργία των συγκεκριμένων εταιρικών σχημάτων.