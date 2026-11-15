Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αντιμέτωποι με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και στο 100% της αρχικής οφειλής βρίσκονται οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν θα εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του 2027. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς τα σχετικά ειδοποιητήρια έχουν αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μπορούν πλέον να ελέγξουν το ποσό που οφείλουν, να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο στον υπολογιστή ή στο κινητό τους και, εφόσον το επιθυμούν, να το εκτυπώσουν.

Για την εξόφληση χρησιμοποιείται ο μοναδικός κωδικός πληρωμής RF, ο οποίος αναγράφεται στο έντυπο και επιτρέπει την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω τραπεζικών εφαρμογών.

Πώς εκδίδονται τα ειδοποιητήρια με ή χωρίς κωδικούς Taxisnet

Η ΑΑΔΕ παρέχει δύο διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης στα ειδοποιητήρια, ώστε οι φορολογούμενοι να μπορούν να επιλέξουν τη διαδικασία που τους εξυπηρετεί.

Η πρώτη πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myCAR, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Μετά τη σύνδεση, ο ιδιοκτήτης επιλέγει την ενότητα που αφορά στα τέλη κυκλοφορίας και εμφανίζει το ειδοποιητήριο για το έτος 2027.

Η δεύτερη επιλογή είναι διαθέσιμη χωρίς σύνδεση στο Taxisnet. Μέσω της ειδικής ανοιχτής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το έτος για το οποίο επιθυμεί να εκδώσει το σχετικό έντυπο.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το ειδοποιητήριο μπορεί να αποθηκευτεί ή να εκτυπωθεί, ώστε ο φορολογούμενος να έχει διαθέσιμα τα στοιχεία της οφειλής.

Η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω e-banking ή mobile banking, με καταχώριση του κωδικού RF. Εναλλακτικά, όπου υποστηρίζεται η σχετική δυνατότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το QR code του ειδοποιητηρίου.

Για όσους επιλέξουν την ηλεκτρονική εξόφληση, δεν απαιτείται εκτύπωση του εγγράφου, καθώς αρκεί η χρήση των στοιχείων πληρωμής που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα πρόστιμα για πληρωμή από τον Ιανουάριο και μετά

Το ισχύον σύστημα προβλέπει κλιμακωτές επιβαρύνσεις ανάλογα με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της προθεσμίας μέχρι την εξόφληση.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, καθώς και για τα δίκυκλα και τρίκυκλα Ι.Χ., η πληρωμή κατά τον Ιανουάριο του 2027 συνεπάγεται πρόστιμο ίσο με το 25% των ετήσιων τελών.

Εάν η οφειλή εξοφληθεί μέσα στον Φεβρουάριο, η επιβάρυνση αυξάνεται στο 50% του αρχικού ποσού.

Μετά τη λήξη και του δεύτερου σταδίου καθυστέρησης, προβλέπεται πρόστιμο 100% επί των ετήσιων τελών, τόσο για την πλήρη όσο και για τη μερική μη εξόφληση της οφειλής.

Αυτό σημαίνει ότι, μετά την εφαρμογή του ανώτατου προστίμου, ο ιδιοκτήτης μπορεί να κληθεί να καταβάλει συνολικά το διπλάσιο ποσό από εκείνο που αναγράφεται στο αρχικό ειδοποιητήριο.

Παράδειγμα: Πόσο αυξάνονται τα τέλη των 240 ευρώ

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός οχήματος με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 240 ευρώ.

Εφόσον η πληρωμή πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα, ο ιδιοκτήτης καταβάλλει μόνο το αρχικό ποσό των 240 ευρώ.

Αν η εξόφληση μετατεθεί για τον Ιανουάριο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 60 ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική οφειλή στα 300 ευρώ.

Για πληρωμή τον Φεβρουάριο, η πρόσθετη επιβάρυνση φτάνει τα 120 ευρώ και το συνολικό ποσό τα 360 ευρώ.

Με την επιβολή του πλήρους προστίμου 100%, η επιβάρυνση ανέρχεται στα 240 ευρώ, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να οφείλει συνολικά 480 ευρώ.

Οι ακριβείς καταληκτικές ημερομηνίες για κάθε στάδιο αναμένεται να επιβεβαιωθούν από την ΑΑΔΕ, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν προσαρμογές εάν η τελευταία ημέρα ενός μήνα συμπίπτει με μη εργάσιμη.

Σε κάθε περίπτωση, η 31η Δεκεμβρίου 2026 αποτελεί τη βασική προθεσμία που πρέπει να έχουν υπόψη οι ιδιοκτήτες οχημάτων, προκειμένου να αποφύγουν τις πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.