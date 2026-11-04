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Στην τελική ευθεία μπήκε η διαδικασία για τα τέλη κυκλοφορίας 2027, καθώς οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών καλούνται να προγραμματίσουν την πληρωμή τους πριν από το τέλος του έτους. Η προθεσμία εξόφλησης, με βάση το ισχύον πλαίσιο, εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ όσοι αφήσουν την οφειλή για το νέο έτος κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που αυξάνονται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης.

Οι επιβαρύνσεις αρχίζουν από 25% επί των τελών για πληρωμές τον Ιανουάριο, ανεβαίνουν στο 50% τον Φεβρουάριο και φτάνουν στο 100% από την 1η Μαρτίου 2027. Αυτό σημαίνει ότι ένας ιδιοκτήτης οχήματος με ετήσια τέλη 240 ευρώ μπορεί να κληθεί να καταβάλει συνολικά 480 ευρώ, εάν εξοφλήσει την οφειλή του από τον Μάρτιο και μετά.

Η έκδοση των νέων ειδοποιητηρίων αναμένεται μέσα στον Νοέμβριο, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία ανάρτησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα αναζητήσουν ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είτε με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς αυτούς.

Για τα τέλη του 2027, επομένως, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026, εφόσον δεν υπάρξει επίσημη τροποποίηση.

Πώς εκτυπώνονται τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet

Η πρόσβαση στο ειδοποιητήριο δεν προϋποθέτει απαραίτητα τη χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Μόλις ενεργοποιηθεί η δυνατότητα έκδοσης για το 2027, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία της ΑΑΔΕ «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet».

Η διαδικασία περιλαμβάνει τέσσερα βήματα:

Συμπλήρωση του ΑΦΜ που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας. Καταχώριση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος. Επιλογή του έτους 2027. Επιλογή της ένδειξης «Εκτύπωση» για αποθήκευση ή εκτύπωση του ειδοποιητηρίου.

Πριν από την εξόφληση, είναι σημαντικό να ελεγχθούν τα στοιχεία του οχήματος, το έτος αναφοράς και το ποσό της οφειλής.

Η εναλλακτική μέσω myCAR

Οι φορολογούμενοι που διαθέτουν κωδικούς TAXISnet μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ και να αναζητήσουν το ειδοποιητήριο στην ενότητα των τελών κυκλοφορίας.

Μέσω της εφαρμογής παρέχεται πρόσβαση σε πρόσθετες υπηρεσίες, όπως ο έλεγχος οφειλών και η έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Παράλληλα, το myCAR υποστηρίζει διαδικασίες που αφορούν την ψηφιακή ακινησία οχημάτων, καθώς και την άρση της, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Πληρωμή με κωδικό RF ή QR Code

Μετά την έκδοση του ειδοποιητηρίου, η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικής εφαρμογής, χρησιμοποιώντας τον κωδικό πληρωμής RF που αναγράφεται στο έντυπο.

Εναλλακτικά, όπου υποστηρίζεται από την τράπεζα, υπάρχει δυνατότητα σάρωσης του QR Code.

Πριν από την οριστική επιβεβαίωση της συναλλαγής, οι ιδιοκτήτες πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το ποσό και τα στοιχεία πληρωμής.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συνιστάται η αποθήκευση του αποδεικτικού εξόφλησης.

Τα πρόστιμα που αυξάνουν την οφειλή έως 100%

Η καθυστέρηση στην εξόφληση των τελών κυκλοφορίας συνεπάγεται κλιμακωτές χρηματικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνονται όσο απομακρύνεται η ημερομηνία πληρωμής από την καταληκτική προθεσμία.

Για τα επιβατικά Ι.Χ. και τις μοτοσικλέτες, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Έως 31 Δεκεμβρίου 2026: Εξόφληση χωρίς πρόστιμο.

Ιανουάριος 2027: Πρόστιμο 25% επί των ετήσιων τελών.

Φεβρουάριος 2027: Πρόστιμο 50% επί των ετήσιων τελών.

Από 1η Μαρτίου 2027: Πρόστιμο 100%, δηλαδή επιβάρυνση ίση με τα ετήσια τέλη.

Αντίστοιχο πρόστιμο 100% προβλέπεται σε περίπτωση μη καταβολής ή μερικής πληρωμής με υπαιτιότητα του φορολογουμένου.

Για οχήματα με ετήσια τέλη χαμηλότερα από 30 ευρώ, προβλέπεται ελάχιστο πρόστιμο 30 ευρώ, ενώ για άλλες κατηγορίες οχημάτων εφαρμόζονται ειδικότερες διατάξεις.

Πώς τα τέλη των 240 ευρώ μπορούν να φτάσουν τα 480 ευρώ

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα ιδιοκτήτη αυτοκινήτου που καλείται να πληρώσει ετήσια τέλη κυκλοφορίας 240 ευρώ.

Εάν εξοφλήσει την οφειλή έως τις 31 Δεκεμβρίου, δεν θα επιβαρυνθεί με κανένα πρόσθετο ποσό.

Αν, όμως, πληρώσει τον Ιανουάριο, θα προστεθεί πρόστιμο 60 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στα 300 ευρώ.

Για πληρωμή τον Φεβρουάριο, το πρόστιμο αυξάνεται στα 120 ευρώ και ο λογαριασμός φτάνει τα 360 ευρώ.

Από τον Μάρτιο και μετά, η επιβάρυνση ισούται με τα αρχικά τέλη, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό να διπλασιάζεται στα 480 ευρώ.

Ψηφιακή ακινησία και αναλογικά τέλη κυκλοφορίας

Οι ιδιοκτήτες που δεν προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν την επιλογή της ψηφιακής ακινησίας μέσω της πλατφόρμας myCAR, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, η εφαρμογή υποστηρίζει την άρση ακινησίας με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας, όπου αυτό επιτρέπεται.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορά οχήματα που βρίσκονται ήδη σε ακινησία και πρόκειται να επανακυκλοφορήσουν για ορισμένο χρονικό διάστημα. Δεν αποτελεί γενική δυνατότητα πληρωμής των ετήσιων τελών σε μηνιαίες δόσεις.

Για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, το βασικό ζητούμενο είναι να ελέγξουν εγκαίρως τα ειδοποιητήρια, να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων τους και να ολοκληρώσουν την εξόφληση πριν από τη λήξη της προθεσμίας, ώστε να αποφύγουν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις.