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Δύο επιλογές έχουν έως το τέλος του έτους οι ιδιοκτήτες οχημάτων: να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 ή να δηλώσουν ακινησία, εφόσον δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους. Και στις δύο περιπτώσεις, καθοριστική ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026.

Η εκπρόθεσμη πληρωμή επιβαρύνεται με κλιμακωτές κυρώσεις, οι οποίες μπορούν να διπλασιάσουν την αρχική υποχρέωση. Τα ειδοποιητήρια έχουν αναρτηθεί στο myCAR της ΑΑΔΕ από τις 2 Νοεμβρίου, επιτρέποντας στους υπόχρεους να ενημερωθούν για το ποσό και να προγραμματίσουν την εξόφλησή του.

Η καθυστέρηση ανεβάζει τον λογαριασμό

Για τα επιβατικά Ι.Χ. και τις μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, η επιβάρυνση εξαρτάται από τον χρόνο καταβολής μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Εάν η πληρωμή πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, το πρόστιμο ανέρχεται στο 25% των τελών. Τον Φεβρουάριο αυξάνεται στο 50%, ενώ από την 1η Μαρτίου διαμορφώνεται στο 100%. Η τελευταία επιβάρυνση προβλέπεται επίσης όταν τα τέλη παραμένουν απλήρωτα ή καταβάλλεται μόνο μέρος τους.

Η διαφορά αποτυπώνεται σε ένα αυτοκίνητο με ετήσια τέλη 200 ευρώ. Η εξόφληση τον Ιανουάριο ανεβάζει τη συνολική δαπάνη στα 250 ευρώ, τον Φεβρουάριο στα 300 ευρώ και από τον Μάρτιο στα 400 ευρώ.

Προβλέπεται κατώτατο πρόστιμο 30 ευρώ, ενώ για άλλες κατηγορίες οχημάτων ισχύουν διαφοροποιήσεις. Συνεπώς, η έγκαιρη εξόφληση αποτρέπει μια πρόσθετη δαπάνη που αυξάνεται όσο μετατίθεται η πληρωμή.

Ειδοποιητήριο και πληρωμή χωρίς επίσκεψη στην εφορία

Η πρόσβαση στο ειδοποιητήριο γίνεται ηλεκτρονικά, με δύο διαφορετικές διαδρομές. Όσοι διαθέτουν κωδικούς TAXISnet εισέρχονται στο myCAR, επιλέγουν την ενότητα των τελών κυκλοφορίας και αναζητούν το έτος 2027.

Το έγγραφο μπορεί να αποθηκευτεί σε κινητό ή υπολογιστή και να εκτυπωθεί. Περιλαμβάνει το οφειλόμενο ποσό και τα απαραίτητα στοιχεία για την εξόφληση.

Εναλλακτικά, η έκδοση πραγματοποιείται από την υπηρεσία «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet». Χρειάζονται ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, ο αριθμός κυκλοφορίας και η επιλογή του αντίστοιχου έτους.

Για την πληρωμή μέσω e-banking χρησιμοποιείται ο κωδικός RF του ειδοποιητηρίου. Διατίθεται επίσης δυνατότητα εξόφλησης σε ΑΤΜ, τραπεζικά καταστήματα και ΕΛΤΑ. Το αποδεικτικό πρέπει να διατηρείται μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το ύψος της οφειλής συνδέεται με την πρώτη ταξινόμηση. Στα επιβατικά που ταξινομήθηκαν έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, λαμβάνονται υπόψη ο κυβισμός και το έτος πρώτης ταξινόμησης. Από την 1η Νοεμβρίου 2010, ο υπολογισμός βασίζεται στις εκπομπές CO₂, σύμφωνα με την κλίμακα της αντίστοιχης περιόδου.

Η εναλλακτική της ψηφιακής ακινησίας

Οι ιδιοκτήτες που δεν σχεδιάζουν να κυκλοφορήσουν το όχημά τους το 2027 μπορούν να επιλέξουν ψηφιακή ακινησία μέσω myCAR, χωρίς μετάβαση στην εφορία. Για να μην προκύψει υποχρέωση τελών για το νέο έτος, η δήλωση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η ακινησία συνεπάγεται απαγόρευση κυκλοφορίας και υποχρέωση παραμονής του οχήματος στον δηλωμένο χώρο στάθμευσης. Η επαναφορά του σε κυκλοφορία απαιτεί άρση της ακινησίας, ασφαλιστική κάλυψη και καταβολή των αντίστοιχων τελών.

Μέσα από την ίδια πλατφόρμα, οι φορολογούμενοι μπορούν ακόμη να ελέγχουν παλαιότερες οφειλές και να εκδίδουν βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.