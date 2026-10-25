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Σχέδιο εκτεταμένων παρεμβάσεων για την αναβάθμιση δεκάδων σταθμών του Προαστιακού Σιδηροδρόμου και της Γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη, με έργα που περιλαμβάνουν ανακαινίσεις, συντηρήσεις, εκσυγχρονισμό υποδομών και βελτίωση της προσβασιμότητας. Στόχος είναι η ανανέωση της εικόνας των σταθμών, η αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και η αναβάθμιση των συνθηκών μετακίνησης για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες.

Το πρόγραμμα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δεν περιορίζεται στην αισθητική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, αλλά επεκτείνεται σε ζητήματα ασφάλειας, καθαριότητας, λειτουργικότητας και εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα.

Παράλληλα με τη βελτίωση της συχνότητας και της αξιοπιστίας των δρομολογίων, οι αρμόδιοι φορείς επιδιώκουν να καταστήσουν τις αστικές σιδηροδρομικές μεταφορές περισσότερο ελκυστικές, μέσα από παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, επιδιώκεται συνολική αλλαγή της εικόνας των σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς στο λεκανοπέδιο, μέσα από συντονισμένες δράσεις και αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός δεν εξαντλείται σε μεμονωμένες εργασίες, αλλά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από τη συντήρηση και την καθαριότητα μέχρι την ασφάλεια, την πρόσβαση και την πληροφόρηση των επιβατών.

Προαστιακός: Ανακαίνιση σε περισσότερους από 20 σταθμούς

Στην Αττική προγραμματίζονται παρεμβάσεις σε περισσότερους από 20 σταθμούς του Προαστιακού, μέσω της συνεργασίας των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, της Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα, πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ, και της ΣΤΑΣΥ.

Στην τελική φάση βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία για την ανακαίνιση πέντε σταθμών: Άνω Λιόσια, Μεταμόρφωση, Ηράκλειο, Κηφισίας και Πεντέλη.

Με την υπογραφή της σύμβασης θα ξεκινήσουν οι εργασίες, οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέσα σε τέσσερις μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα και περιλαμβάνει επισκευές στα στέγαστρα, αποκατάσταση κατεστραμμένων δαπέδων και σκαλοπατιών, συντήρηση καθισμάτων, νέους χρωματισμούς και απομάκρυνση γκράφιτι, με εφαρμογή ειδικών προστατευτικών επιστρώσεων.

Προβλέπεται επίσης αναβάθμιση του φωτισμού στις εισόδους και στις αποβάθρες, καθώς και επισκευή ή αντικατάσταση των ηλεκτρονικών πινάκων που ενημερώνουν τους επιβάτες για τα δρομολόγια.

Εννέα ακόμη σταθμοί στην Αττική με ορίζοντα την άνοιξη του 2027

Σε παράλληλη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα των Σιδηροδρόμων Ελλάδος για τη βελτίωση των υποδομών εξυπηρέτησης σε 12 σιδηροδρομικούς σταθμούς, εκ των οποίων οι εννέα βρίσκονται στην Αττική.

Πρόκειται για τους σταθμούς Σφενδάλη, Αυλώνας, Αφίδνες, Πειραιάς, Αθήνα (Σταθμός Λαρίσης), Άγιος Στέφανος, Αχαρνές, Άγιος Ιωάννης Ρέντης και Άγιοι Ανάργυροι.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την αναβάθμιση εγκαταστάσεων, στεγάστρων, αποβαθρών και χώρων αναμονής, με προβλεπόμενη ολοκλήρωση την άνοιξη του 2027.

Την ίδια στιγμή, πραγματοποιούνται καθαρισμοί επιφανειών και εργασίες απομάκρυνσης γκράφιτι και αυτοκόλλητων στους σταθμούς Νερατζιώτισσα, Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) και Ρουφ.

Για τη Νερατζιώτισσα σχεδιάζεται επιπλέον συνολική ανακαίνιση, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους μετεπιβίβασης του λεκανοπεδίου, συνδέοντας τον Προαστιακό με τη Γραμμή 1 του Μετρό.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερις σταθμοί που εξυπηρετούν τόσο τον Προαστιακό όσο και το Μετρό: Δουκίσσης Πλακεντίας, Παλλήνη, Παιανία-Κάντζα και Κορωπί.

Με τη συμμετοχή της ΣΤΑΣΥ, προβλέπονται επισκευές στις αποβάθρες και τις σκάλες, αντικατάσταση φθαρμένων συστημάτων αποτροπής εισόδου πτηνών, συντήρηση μεταλλικών κατασκευών και τοποθέτηση νέων καθισμάτων και κάδων απορριμμάτων.

ΗΣΑΠ: Συνεχίζονται οι ανακαινίσεις στη Γραμμή 1

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά τη Γραμμή 1 του Μετρό, τον ιστορικό Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, όπου συνεχίζεται το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των σταθμών και των υποδομών.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο που περιλαμβάνει την ανακατασκευή των συρμών, τη συντήρηση εγκαταστάσεων και την ενίσχυση των συνθηκών ασφάλειας.

Ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός έχει ήδη τεθεί σε κυκλοφορία, ενώ στο σκέλος των σταθμών έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε Ομόνοια, Βικτώρια, Πετράλωνα και Κηφισιά.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στο Μοναστηράκι, όπου πραγματοποιούνται νέες παρεμβάσεις ανακαίνισης.

Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η αντικατάσταση του συνόλου των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων στους σταθμούς της Γραμμής 1, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης.

Καλλιθέα: Έργα προσβασιμότητας με διάρκεια 12 μηνών

Ξεχωριστή παρέμβαση προγραμματίζεται στον σταθμό Καλλιθέα, όπου πρόκειται να ξεκινήσουν εργασίες για την ουσιαστική βελτίωση της προσβασιμότητας.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει διάρκεια 12 μηνών και περιλαμβάνει αντικατάσταση του δαπέδου της πεζογέφυρας, ανανέωση των κιγκλιδωμάτων στις κλίμακες και ανακατασκευή των οδηγών όδευσης τυφλών.

Επιπλέον, θα αναμορφωθούν οι προειδοποιητικές επιφάνειες στις αποβάθρες και οι ράμπες πρόσβασης, ενώ θα εκσυγχρονιστούν η σήμανση και ο φωτισμός.

Η αναβάθμιση του σταθμού Καλλιθέα αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο για αντίστοιχα έργα στους υπόλοιπους 23 σταθμούς της Γραμμής 1.

Για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις προβλέπεται αξιοποίηση χρηματοδότησης από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Ψηφιακή καθοδήγηση για ΑμεΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η διευκόλυνση της μετακίνησης των ατόμων με αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα και σε άλλες δράσεις του Εθνικού Σχεδίου για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Μετά την εφαρμογή του ψηφιακού συστήματος πλοήγησης Evelity στον σταθμό Ακρόπολη, σχεδιάζεται η επέκταση αντίστοιχων δυνατοτήτων σε ολόκληρο το δίκτυο του Μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού, την εγκατάσταση εξοπλισμού και την ψηφιακή χαρτογράφηση των σταθμών, ώστε οι επιβάτες με αναπηρία να μπορούν να καθοδηγούνται με μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις τους.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενίσχυση της προσβασιμότητας σε 33 σιδηροδρομικούς σταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι εργασίες θα προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε σταθμού και ενδέχεται να περιλαμβάνουν νέους ή αναβαθμισμένους ανελκυστήρες, ράμπες, προσβάσιμες διαδρομές, απτική σήμανση, καθώς και σύγχρονα συστήματα οπτικής και ηχητικής ενημέρωσης.

Το πρόγραμμα θα συνοδευτεί από εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να βελτιωθεί η υποστήριξη των επιβατών με αναπηρία.

Με τις εργασίες να βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης, το ζητούμενο είναι πλέον η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η ουσιαστική βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των επιβατών.

Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα αποτελέσει κρίσιμο βήμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζουν αρκετοί σταθμοί, αλλά και για τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, ασφαλούς και προσβάσιμου δικτύου αστικών σιδηροδρομικών μεταφορών.