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Με 19 συρμούς σε κυκλοφορία, εκ των οποίων 8 επιπλέον ενισχυτικοί, καλύφθηκε η αυξημένη κίνηση στη γραμμή 1, τόσο κατά τη σταδιακή προσέλευση των θεατών από τις 6 το απόγευμα για τη συναυλία της Αννας Βίσση, όσο και κατά τη μαζική αποχώρησή τους από το ΟΑΚΑ, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Το μεγαλύτερο επιχειρησιακό βάρος δόθηκε μετά το τέλος της συναυλίας, οπότε περίπου 35.000 επιβάτες μετακινήθηκαν από το ΟΑΚΑ. Από τις 00:30 έως τις 02:30, με βάση τα στοιχεία της ΣΤΑΣΥ, από τον σταθμό «Ειρήνη» πραγματοποιήθηκαν 41 συνολικά διελεύσεις συρμών, ενώ η λειτουργία της γραμμής ολοκληρώθηκε στις 03:15 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Πίσω από την αυξημένη συχνότητα των δρομολογίων βρέθηκαν δεκάδες εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ. Οδηγοί, σταθμάρχες, προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας, επιθεωρητές λειτουργίας, εργαζόμενοι συντήρησης και ασφάλειας δικτύου εργάστηκαν το βράδυ του Σαββάτου για την ομαλή λειτουργία της γραμμής και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Στην αποσυμφόρηση της μετακίνησης συνέβαλε και η 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου. Οι θεατές είχαν έτσι τη δυνατότητα να μετεπιβιβαστούν και να συνεχίσουν τη διαδρομή τους προς τον τελικό προορισμό τους.

«Η μετακίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά στην πράξη τον κρίσιμο ρόλο των Σταθερών Συγκοινωνιών στην εξυπηρέτηση μεγάλων διοργανώσεων και τη μαζική μετακίνηση του επιβατικού κοινού» επισημαίνει στην ενημέρωση της η ΣΤΑΣΥ.

To βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, εντυπωσιακά σκηνικά και στιγμές συγκίνησης ετοίμασε η Άννα Βίσση για τους θαυμαστές της που βρέθηκαν στη sold out συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Περισσότεροι από 95.000 θεατές έδωσαν το «παρών» στο στάδιο, παρά τη βροχή που σημειώθηκε στην Αθήνα, για να παρακολουθήσουν το μεγάλο μουσικό σόου της τραγουδίστριας.

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