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Μια αδιανόητη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε αργά τη νύχτα στην περιοχή των Άνω Λιοσίων όπου μια 17χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε εξετράπη της πορείας του και «προσέκρουσε» σε μια κολώνα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 όταν ο οδηγός ενός κόκκινου ΙΧ, κινούμενος επί της λεωφόρου Φυλής, με κατεύθυνση από Χασιά προς Άνω Λιόσια, έχασε-για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής-τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να «καβαλήσει» το πεζοδρόμιο και να προσκρούσει σε μια κολώνα ηλεκτροφωτισμού την οποία, μάλιστα, γκρέμισε.

Από το κόκκινο τζιπάκι, στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα, ανασύρθηκε νεκρή η 17χρονη ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία με τους τρεις να νοσηλεύονται ελαφρά τραυματίες.

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