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Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (10/9) στην ανατολική Ελβετία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με την τοπική Αστυνομία φέρεται να υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες.

Το τροχαίο σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σους και Τσερνέτς, στο καντόνι του Γκριζόν. Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 48 άτομα. «Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους (…) Πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί», γράφει η ανακοίνωση της Αστυνομίας στο Χ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διευκρινίσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή για την εθνικότητα των θυμάτων.

🇨🇭🚌 DRAME – Plusieurs personnes sont mortes et de nombreuses autres ont été blessées après qu’un car de tourisme a percuté un obstacle sur la route avant de se renverser, dans les Grisons. (20 Minutes) pic.twitter.com/7F9BR1qaNB — SuisseAlert (@SuisseAlert) September 10, 2026

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν διασώστες να επιχειρούν γύρω από το λεωφορείο που ανατράπηκε στην άκρη του δρόμου. Σε μικρή απόσταση είχαν προσγειωθεί ελικόπτερα. Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι «πολλές υπηρεσίες διάσωσης» έχουν κινητοποιηθεί.

Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο ανήκει στην ολλανδική τουριστική εταιρεία Oad, η οποία οργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη.

Το Τσερνέτς είναι η «πύλη εισόδου» για το Εθνικό Πάρκο της Ελβετίας, μια μεγάλη αλπική περιοχή έκτασης περίπου 170 τετραγωνικών χιλιομέτρων που διαθέτει ένα δίκτυο μονοπατιών μήκους άνω των 100 χιλιομέτρων στην αλπική κοιλάδα της Ενγκαντίν.

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