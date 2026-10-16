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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στον Πειραιά, όταν συρμός του τραμ παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Μιαούλη.

Από την παράσυρση η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο Τζάνειο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

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