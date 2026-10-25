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Τραγωδία σημειώθηκε απόψε στο λιμάνι του Πειραιά, όταν αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα, στην πύλη Ε2, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος. Την ίδια ώρα, εντείνεται η αγωνία για την τύχη δύο ηλικιωμένων που βρίσκονταν μέσα στο όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 45χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των άλλων δύο επιβαινόντων, ηλικίας 82 και 79 ετών, οι οποίοι δεν έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής.

Στην περιοχή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετέχουν σκάφος του Λιμενικού Σώματος και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης ιδιωτικά σκάφη, καθώς και σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας, ενώ οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των δύο ηλικιωμένων συνεχίζονται, με την ανησυχία για την τύχη τους να μεγαλώνει.