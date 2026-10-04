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Ένα νέο σκηνικό πίεσης διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τις τιμές ρεύματος να παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παρά το γεγονός ότι η χειμερινή ζήτηση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Η εξέλιξη προκαλεί προβληματισμό, καθώς η Ευρώπη εισέρχεται στην πιο απαιτητική περίοδο του έτους με λιγότερα περιθώρια ασφάλειας και αυξημένη εξάρτηση από το φυσικό αέριο.

Για την Ελλάδα, η κατάσταση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η εγχώρια αγορά βρίσκεται ανάμεσα στις πιο ευάλωτες της Ευρώπης στις διακυμάνσεις των τιμών, καθώς η ηλεκτροπαραγωγή εξακολουθεί να επηρεάζεται έντονα από το κόστος του φυσικού αερίου, ενώ η αυξανόμενη συμμετοχή των ΑΠΕ δημιουργεί μεγάλες διακυμάνσεις ανάμεσα στις ώρες φθηνής και ακριβής ενέργειας.

Η εικόνα των τελευταίων εβδομάδων αποκαλύπτει μια νέα ενεργειακή πραγματικότητα: το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ύψος των τιμών, αλλά κυρίως η ακραία μεταβλητότητα που δημιουργείται από τον συνδυασμό γεωπολιτικών κινδύνων, καιρικών συνθηκών και περιορισμένων δυνατοτήτων αποθήκευσης.

Το ακριβό φυσικό αέριο κρατά ψηλά το κόστος

Ο βασικός παράγοντας πίεσης παραμένει το φυσικό αέριο, το οποίο εξακολουθεί να καθορίζει την οριακή τιμή ηλεκτρισμού σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές.

Η αναστάτωση στις διεθνείς ενεργειακές ροές, οι περιορισμοί στις μεταφορές LNG και η αβεβαιότητα γύρω από τις προμήθειες έχουν οδηγήσει σε σημαντική άνοδο του κόστους. Παράλληλα, τα χαμηλότερα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου σε σχέση με προηγούμενα χρόνια περιορίζουν το περιθώριο άνεσης πριν από την έναρξη της περιόδου υψηλής κατανάλωσης.

Ωστόσο, το φυσικό αέριο δεν αποτελεί τη μοναδική εξήγηση. Η σημερινή πίεση στην αγορά είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που λειτουργούν ταυτόχρονα και περιορίζουν τις διαθέσιμες φθηνές πηγές παραγωγής.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος επηρεάζεται πλέον από περισσότερες μεταβλητές από ποτέ.

Το τέλος του «φθηνού» ήλιου

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η μεγάλη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών αποτέλεσε σημαντικό ανάχωμα στις αυξημένες τιμές. Η υψηλή παραγωγή ηλιακής ενέργειας τις μεσημεριανές ώρες περιόρισε την ανάγκη ενεργοποίησης ακριβότερων μονάδων παραγωγής.

Η εικόνα αυτή όμως αλλάζει καθώς το φθινόπωρο προχωρά. Οι ώρες ηλιοφάνειας μειώνονται, ο ήλιος βρίσκεται χαμηλότερα και η παραγωγή των φωτοβολταϊκών υποχωρεί.

Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό κενό: η φθηνή ενέργεια που υπήρχε το μεσημέρι μειώνεται, ενώ η απογευματινή και βραδινή ζήτηση πρέπει να καλυφθεί από μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες σήμερα έχουν υψηλό κόστος λειτουργίας.

Έτσι εξηγείται και το φαινόμενο των ακραίων διαφορών μέσα στην ίδια ημέρα. Μια αγορά μπορεί να εμφανίζει ακόμη και μηδενικές ή αρνητικές τιμές όταν υπάρχει υπερπαραγωγή ΑΠΕ και λίγες ώρες αργότερα να καταγράφει πολύ υψηλές τιμές.

Η Ελλάδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας εποχής. Η αγορά έχει καταγράψει περιόδους με έντονη αποκλιμάκωση λόγω υψηλής παραγωγής ΑΠΕ, αλλά και απότομες αυξήσεις στις ώρες αιχμής.

Η λειψυδρία αφήνει ενεργειακό αποτύπωμα

Ένας ακόμη παράγοντας που επιβαρύνει το σύστημα είναι η μειωμένη υδροηλεκτρική παραγωγή.

Η παρατεταμένη ξηρασία έχει περιορίσει τα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα, μειώνοντας τη συμβολή των υδροηλεκτρικών μονάδων σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Για την Ελλάδα, όπου τα υδροηλεκτρικά αποτελούν κρίσιμο εργαλείο ευελιξίας του συστήματος, η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι μονάδες αυτές δεν προσφέρουν μόνο παραγωγή χαμηλού κόστους, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν ως «ρυθμιστής» όταν οι ΑΠΕ παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις.

Η απουσία επαρκούς υδροηλεκτρικής παραγωγής αυξάνει την ανάγκη προσφυγής σε θερμικές μονάδες, ενισχύοντας την εξάρτηση από το φυσικό αέριο.

Η ελληνική αγορά μπροστά στη μεγάλη δοκιμασία

Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με την ίδια πρόκληση που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη: πώς θα διατηρήσει χαμηλές τιμές χωρίς να αυξήσει την εξάρτηση από ακριβές συμβατικές μονάδες.

Η μεγάλη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει αλλάξει το ενεργειακό μοντέλο, όμως παράλληλα έχει δημιουργήσει μεγαλύτερη ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας, ισχυρότερα δίκτυα και καλύτερες διασυνδέσεις.

Χωρίς αυτές τις υποδομές, μεγάλο μέρος της φθηνής παραγωγής των ΑΠΕ δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στις ώρες που η ζήτηση είναι υψηλότερη.

Για την ελληνική οικονομία, το ζήτημα έχει άμεσες επιπτώσεις. Οι υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνουν τη βιομηχανία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται

Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά πλέον τους επόμενους μήνες. Η Ευρώπη δεν έχει ακόμη εισέλθει στην περίοδο μέγιστης ζήτησης για θέρμανση, ενώ τα αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν χαμηλότερα από τα προηγούμενα χρόνια.

Ένας ψυχρός χειμώνας θα μπορούσε να αυξήσει ταυτόχρονα τη ζήτηση για θέρμανση και ηλεκτροπαραγωγή, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στις αγορές.

Το μήνυμα από τη φετινή ενεργειακή περίοδο είναι σαφές: οι ΑΠΕ αποτελούν βασικό πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης, αλλά δεν αρκούν χωρίς αποθήκευση και ευέλικτες υποδομές.

Η Ευρώπη και η Ελλάδα καλούνται να λύσουν μια νέα εξίσωση, στην οποία η ασφάλεια εφοδιασμού, το κόστος και η πράσινη μετάβαση πρέπει να ισορροπήσουν ταυτόχρονα.

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