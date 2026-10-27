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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνεχίζει τις πληρωμές προς προμηθευτές και εγκαταστάτες του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», στηρίζοντας έμπρακτα την ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα.

Μέσα στον τελευταίο μήνα πραγματοποιήθηκαν τρεις δόσεις πληρωμών (22 Σεπτεμβρίου, 6 Οκτωβρίου και 26 Οκτωβρίου 2026), οι οποίες αφορούν 30.219 επιταγές που εξαργυρώθηκαν έως και τον Φεβρουάριο του 2026. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 36,4 εκατ. ευρώ και καταβλήθηκε σε 3.677 προμηθευτές και εγκαταστάτες.

Η διαδικασία πληρωμών συνεχίζεται σταδιακά για το σύνολο των εξαργυρωμένων επιταγών, σύμφωνα με τη χρονική σειρά εξαργύρωσής τους, διασφαλίζοντας σταθερή χρηματοδοτική ροή προς τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την ενεργειακή αναβάθμιση των νοικοκυριών, συμβάλλοντας παράλληλα στην τόνωση της αγοράς και στην προώθηση της ενεργειακής μετάβασης.

Οι πληρωμές καταβάλλονται απευθείας στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των προμηθευτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι προμηθευτές μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: allazothermansi.thermosifona.suppliers@prv.ypeka.gr