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Το παγκόσμιο εμπόριο υγροποιημένου πετρελαίου (LPG) βρίσκεται αντιμέτωπο με μια από τις μεγαλύτερες αναταράξεις των τελευταίων ετών, καθώς οι επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή μεταμορφώνουν τις θαλάσσιες διαδρομές και αυξάνουν σημαντικά το κόστος μεταφοράς.

Φορτία LPG που ταξιδεύουν από τον Περσικό Κόλπο προς την Ινδία, μία από τις μεγαλύτερες αγορές του καυσίμου παγκοσμίως, χρειάζονται πλέον έως και επτά φορές περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους, ενώ τα μεταφορικά κόστη έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30%.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τον ρόλο του υγραερίου ως βασικού δείκτη της ενεργειακής πίεσης που έχει προκαλέσει η γεωπολιτική αστάθεια. Πρόκειται για μια αγορά με ετήσια αξία περίπου 80 δισ. δολαρίων, η οποία επηρεάζει εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ασία.

Κατάρρευση των ροών μέσω Ορμούζ

Η μεγαλύτερη ανατροπή σημειώθηκε μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, όταν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν οδήγησαν σε δραματική μείωση της ναυτιλιακής κίνησης στην περιοχή.

Οι ροές LPG από τη συγκεκριμένη θαλάσσια αρτηρία περιορίστηκαν κατά σχεδόν 80%, δημιουργώντας έντονες πιέσεις στις χώρες που βασίζονται στις εισαγωγές για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

Για την Ινδία, η οποία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά LPG παγκοσμίως μετά την Κίνα, η αναστάτωση είχε άμεσες συνέπειες. Το καύσιμο χρησιμοποιείται ευρέως για μαγείρεμα και καθημερινές ανάγκες, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε διαταραχή στις προμήθειες να επηρεάζει άμεσα τα νοικοκυριά.

Η κρίση οδήγησε σε ελλείψεις, αυξήσεις τιμών και ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια στην αγορά.

Η Ινδία αναζητά νέες πηγές προμήθειας

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ινδίας από εισαγόμενα φορτία LPG κατέστη εμφανής κατά τη διάρκεια της κρίσης. Από τις αρχές του 2026 έως τα τέλη Μαρτίου, η χώρα κατανάλωσε περισσότερους από 33 εκατ. τόνους LPG για οικιακή χρήση, ενώ η εγχώρια παραγωγή έφτασε μόλις τους 13,1 εκατ. τόνους.

Το υπόλοιπο καλύφθηκε κυρίως από προμηθευτές όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο, όταν η κρίση στον Περσικό Κόλπο βρισκόταν στο αποκορύφωμά της, οι εισαγωγές περιορίστηκαν σημαντικά, φτάνοντας περίπου στο 60% των περσινών επιπέδων.

Το Νέο Δελχί αναγκάστηκε να κινηθεί σε πολλαπλά μέτωπα: αναζήτησε εναλλακτικές πηγές εκτός Μέσης Ανατολής, αξιοποίησε διπλωματικές επαφές για ασφαλέστερες διελεύσεις πλοίων και έδωσε προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των νοικοκυριών.

Παράλληλα, οι επιδοτήσεις χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλείο περιορισμού των επιπτώσεων από την άνοδο των τιμών.

Το ενεργειακό σοκ επεκτείνεται στην Ασία

Η αναστάτωση στην αγορά LPG δεν περιορίστηκε στην Ινδία. Άλλες μεγάλες ασιατικές οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγωγές βρέθηκαν αντιμέτωπες με παρόμοιες προκλήσεις.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος καταναλωτής LPG παγκοσμίως, προχώρησε σε μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης, ενώ η Ινδονησία αντιμετώπισε αυξημένες πιέσεις λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από εισαγόμενα φορτία.

Στην Ινδονησία, εκατομμύρια νοικοκυριά χρησιμοποιούν μικρές επιδοτούμενες φιάλες LPG για μαγείρεμα και θέρμανση νερού. Η μειωμένη εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και οι περιορισμένες δυνατότητες διύλισης έχουν ενισχύσει την ανάγκη για εισαγωγές, αυξάνοντας την ευαισθησία της χώρας στις διεθνείς αναταράξεις.

Νέες διαδρομές με μεγαλύτερο κόστος

Η κρίση έχει αναγκάσει τη ναυτιλία να αναζητήσει εναλλακτικές διαδρομές, όμως οι λύσεις αυτές συνοδεύονται από υψηλότερο κόστος και μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης.

Οι μεταφορείς LPG καλούνται πλέον να διαχειριστούν μεγαλύτερες αποστάσεις, αυξημένα ασφάλιστρα και μεγαλύτερη αβεβαιότητα γύρω από τη διαθεσιμότητα πλοίων.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μια περιφερειακή γεωπολιτική κρίση μπορεί να μετατραπεί σε παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα, επηρεάζοντας από τις ναυτιλιακές αγορές μέχρι το κόστος ενέργειας για εκατομμύρια καταναλωτές.

Με την κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ να παραμένει περιορισμένη, οι χώρες της Ασίας βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με την ανάγκη δημιουργίας πιο ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού για ένα καύσιμο που παραμένει κρίσιμο για την καθημερινή ζωή.

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