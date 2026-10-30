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Σε επίπεδα-ρεκόρ εκτινάχθηκαν τα κέρδη της BP το τρίτο τρίμηνο, καθώς οι αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή απέφεραν τεράστια οικονομικά οφέλη στον βρετανικό πετρελαϊκό κολοσσό.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη της σχεδόν τετραπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 8,5 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προβλέψεις των αναλυτών για 7,3 δισ. δολάρια.

Το προηγούμενο ιστορικό υψηλό είχε καταγραφεί το 2022, όταν η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πυροδότησε ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη.

Η εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας επέτρεψε στην BP να μειώσει το χρέος της κατά περισσότερα από 10 δισ. δολάρια, ή πάνω από 45%, από τον περασμένο Απρίλιο, όταν η Μεγκ Ο’Νιλ ανέλαβε τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου.

Η BP ανακοίνωσε ότι το καθαρό χρέος της υποχώρησε στα 13,9 δισ. δολάρια, ενώ παράλληλα πέτυχε τους στόχους της για τη μείωση του κόστους. Η εταιρεία γνωστοποίησε επίσης ότι πλέον θα επικεντρωθεί στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών της που συνδέονται με την καταστροφή της πλατφόρμας Deepwater Horizon όπως αναφέρουν οι FT.

«Εξακολουθούμε να έχουμε υψηλότερη μόχλευση σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές μας», δήλωσε η Ο’Νιλ. «Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλες τις συνθήκες της αγοράς», πρόσθεσε, επισημαίνοντας το ενδεχόμενο οι τιμές του πετρελαίου να υποχωρήσουν κάποια στιγμή.

Βασική προτεραιότητα της Ο’Νιλ αποτελεί η δραστική μείωση του υψηλού χρέους της BP και η ενίσχυση του ισολογισμού της. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει τον μετασχηματισμό της εταιρείας, αναδιοργανώνοντας τις δραστηριότητές της σε δύο βασικούς τομείς: ο πρώτος επικεντρώνεται στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και ο δεύτερος στη διύλιση και τις πωλήσεις.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η BP έχει θέσει προς πώληση τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που διαθέτει στη Βόρεια Θάλασσα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και τη δραστηριότητα βιοαερίου στις ΗΠΑ, αξίας 4 δισ. δολαρίων.

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου, το καθαρό χρέος του βρετανικού ενεργειακού ομίλου ανερχόταν σε 25,3 δισ. δολάρια, ενώ ο αρχικός στόχος προέβλεπε τη μείωσή του σε επίπεδα μεταξύ 14 και 18 δισ. δολαρίων έως το τέλος του επόμενου έτους. Έχοντας επιτύχει τον στόχο νωρίτερα από το προβλεπόμενο, η BP αναμένεται πλέον να παρουσιάσει μια νέα στρατηγική τον Δεκέμβριο.

Τα αποτελέσματα της BP έρχονται να προστεθούν στις ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις που ανακοίνωσαν οι ευρωπαϊκοί ανταγωνιστές της, Shell, TotalEnergies, Eni και Repsol, οι οποίοι έχουν αυξήσει τις επιστροφές κεφαλαίων προς τους μετόχους τους, καθώς ο ενεργειακός κλάδος καταγράφει την υψηλότερη κερδοφορία του από την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η BP είχε αναστείλει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της τον Φεβρουάριο, πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομική της θέση και να θωρακίσει τον ισολογισμό της.