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Η εκτίναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετατράπηκε σε σημαντική ώθηση για τα οικονομικά μεγέθη της Cnooc κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2026, επιτρέποντας στον μεγαλύτερο όμιλο εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κίνας να εμφανίσει αισθητά υψηλότερη κερδοφορία σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Η εταιρεία έκλεισε το πρώτο εξάμηνο με καθαρά κέρδη 85,8 δισ. γουάν, που αντιστοιχούν σε περίπου 12,8 δισ. δολάρια, έναντι 69,5 δισ. γουάν την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 23,5% σε ετήσια βάση, η οποία αποτυπώνει τον βαθμό στον οποίο η άνοδος των ενεργειακών τιμών ενίσχυσε τα αποτελέσματα του κινεζικού ομίλου.

Η επίδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Cnooc συγκαταλέγεται μεταξύ των κινεζικών ενεργειακών επιχειρήσεων με τη μεγαλύτερη άμεση έκθεση στις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς αργού. Σε περιόδους υψηλών τιμών, το επιχειρηματικό της μοντέλο επιτρέπει στην εταιρεία να αποκομίζει σημαντικότερα οφέλη από την παραγωγή και πώληση υδρογονανθράκων.

Το Brent στα 87 δολάρια κατά μέσο όρο

Καθοριστικός παράγοντας για την ενίσχυση της κερδοφορίας ήταν η θεαματική μεταβολή των τιμών του αργού. Το Brent διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο περίπου στα 87 δολάρια το βαρέλι την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, σημαντικά υψηλότερα από τα περίπου 71 δολάρια που είχαν καταγραφεί κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025.

Η διαφορά των περίπου 16 δολαρίων ανά βαρέλι δημιούργησε ένα σαφώς ευνοϊκότερο περιβάλλον για τις εταιρείες που έχουν ισχυρή παρουσία στην παραγωγή και εξόρυξη αργού πετρελαίου, αυξάνοντας την αξία της παραγωγής τους.

Η ανοδική πορεία δεν ήταν, ωστόσο, γραμμική. Οι γεωπολιτικές αναταράξεις οδήγησαν το Brent σε ακραίες διακυμάνσεις, με τις τιμές να φθάνουν πάνω από τα 126 δολάρια το βαρέλι στα τέλη Απριλίου, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Η κορύφωση των τιμών ήρθε περίπου δύο μήνες μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η οποία προκάλεσε έντονη ανησυχία για τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες και την ασφάλεια των κρίσιμων εμπορικών διαδρομών της Μέσης Ανατολής.

Η μεγαλύτερη έκθεση στις τιμές του αργού

Η Cnooc βρίσκεται σε διαφορετική θέση από τους άλλους δύο μεγάλους κρατικούς πετρελαϊκούς ομίλους της Κίνας, την PetroChina και τη Sinopec. Το επιχειρηματικό μοντέλο της είναι περισσότερο προσανατολισμένο στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, με μικρότερη παρουσία στα επόμενα στάδια της ενεργειακής αλυσίδας.

Αυτό σημαίνει ότι η πορεία των οικονομικών της αποτελεσμάτων συνδέεται στενότερα με τις μεταβολές της τιμής του πετρελαίου. Όταν το αργό ανατιμάται, η αξία των ποσοτήτων που παράγει αυξάνεται και τα περιθώρια κερδοφορίας μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά.

Αντίθετα, η PetroChina και η Sinopec διαθέτουν μεγαλύτερη παρουσία στη διύλιση, στη μεταποίηση και στη διανομή καυσίμων. Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα στις έντονες διακυμάνσεις των τιμών του αργού, καθώς τα αποτελέσματά τους εξαρτώνται από περισσότερα τμήματα της ενεργειακής αλυσίδας.

Για την Cnooc, επομένως, η ενεργειακή αναταραχή του πρώτου εξαμήνου λειτούργησε περισσότερο ως μοχλός ενίσχυσης της κερδοφορίας, επιτρέποντας στον όμιλο να αξιοποιήσει τις υψηλότερες τιμές πώλησης της παραγωγής του.

Η αύξηση από τα 69,5 δισ. γουάν στα 85,8 δισ. γουάν δείχνει πόσο σημαντική μπορεί να είναι η επίδραση των διεθνών τιμών στα οικονομικά αποτελέσματα ενός παραγωγού με τόσο μεγάλη έκθεση στο upstream κομμάτι της αγοράς.

Ταυτόχρονα, όμως, η ίδια εξάρτηση αποτελεί και βασικό παράγοντα κινδύνου για το δεύτερο εξάμηνο. Μια αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και μια σημαντική υποχώρηση των τιμών του Brent θα μπορούσαν να περιορίσουν το πλεονέκτημα που αποκόμισε η Cnooc στους πρώτους έξι μήνες του έτους.

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