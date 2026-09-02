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Σε όλο τον κόσμο, η τύχη των πολιτικών κάποτε εξαρτιόταν από τις διακυμάνσεις της τιμής της βενζίνης. Όλο και περισσότερο, όμως, συνδέεται με τον μηνιαίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Αυτή η νέα πραγματικότητα ωθεί τους πολιτικούς ηγέτες σε όλη τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη να σπεύδουν να αποτρέψουν την εκτίναξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας με μια επείγουσα δράση που ήταν αδιανόητη ακόμη και πριν από ένα χρόνο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ κατάργησε έναν φόρο επί της ηλεκτρικής ενέργειας λίγο μετά την άνοδό του στην εξουσία. Η Μαρίν Λεπέν επιθυμεί επίσης να μειώσει δραστικά τους φόρους στην ηλεκτρική ενέργεια και να αποχωρήσει από την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οργή των ψηφοφόρων για τις επιπτώσεις των κέντρων δεδομένων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οδήγησε κυβερνήτες να επιβάλουν ξαφνικά περιορισμούς στις εγκαταστάσεις υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης που κάποτε υποστήριζαν.

Οι παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση του κόστους διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά η αυξανόμενη ευαισθησία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού μπορεί να αποδοθεί στην ίδια πηγή: ο κόσμος καταναλώνει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ποτέ.

Το πετρέλαιο εξακολουθεί να είναι ο βασιλιάς των παγκόσμιων ενεργειακών αγορών, αλλά και της πολιτικής. Ωστόσο, μια αλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη. Πέρυσι, η παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε με ρυθμό διπλάσιο από αυτόν της συνολικής ενεργειακής ζήτησης, καθώς νέοι κλάδοι απορροφούν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα ηλεκτρικά οχήματα αυξήθηκε κατά 38% το 2025, ενώ η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων αυξήθηκε κατά 17%, σύμφωνα με τον ΙΕΑ. Τα κτίρια αποτέλεσαν τον μεγαλύτερο μεμονωμένο παράγοντα αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας πέρυσι, καθώς τα αυξανόμενα εισοδήματα και η ακραία ζέστη ώθησαν περισσότερους ανθρώπους παγκοσμίως να εγκαταστήσουν κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας.

Ο αυξανόμενος ρυθμός της παγκόσμιας ηλεκτροδότησης είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι τιμές του πετρελαίου —αν και υψηλές— δεν αυξήθηκαν τόσο πολύ όσο αναμενόταν, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν νωρίτερα φέτος.

Οι αναλυτές αρχικά προέβλεπαν ότι οι τιμές θα έφταναν τουλάχιστον τα 150 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς το Ιράν είχε ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και η παγκόσμια προσφορά είχε συρρικνωθεί. Ωστόσο, ο αυξανόμενος αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων μείωσε τηn παγκόσμια ζήτηση για αργό.

Η ηλεκτρική ενέργεια παραδοσιακά διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση με το πετρέλαιο όσον αφορά την πολιτική σημασία, με τις κυβερνήσεις να προσαρμόζουν τις αποφάσεις τους ανάλογα με την ευαισθησία των ψηφοφόρων στις υψηλές τιμές των καυσίμων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν εγκατέλειψε ένα προτεινόμενο φόρο καυσίμων ενόψει των εκτεταμένων διαδηλώσεων το 2018. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Τζο Μπάιντεν διέταξε τη μεγαλύτερη ανάληψη στην ιστορία από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ, όταν οι τιμές της βενζίνης ξεπέρασαν τα 4 δολάρια το γαλόνι.

Το πετρέλαιο παραμένει σήμερα στην κορυφή της λίστας των πολιτικών προτεραιοτήτων, όπως αποδεικνύεται από τους επαναλαμβανόμενους ισχυρισμούς του Τραμπ για μια επικείμενη συμφωνία με την Τεχεράνη και την προφανή προθυμία του Μπέρναμ να ανοίξει τη Βόρεια Θάλασσα σε περισσότερες γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και οι δύο κινήσεις έγιναν με στόχο τον έλεγχο των τιμών των καυσίμων.

Στις ΗΠΑ, οι αυξανόμενοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος συνέβαλαν στο να καταστεί η οικονομική προσιτότητα βασικό ζήτημα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου — και ανέτρεψαν τις πολιτικές προτεραιότητες.

Στην Ευρώπη, οι χώρες εξακολουθούν να ανησυχούν περισσότερο για τις βιομηχανικές παραδόσεις παρά για την τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα η Γερμανία, η πατρίδα της μεγαλύτερης μεταποιητικής οικονομίας — και μερικούς από τους υψηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος — στην ΕΕ.

Το Βερολίνο δέχεται πιέσεις να μειώσει δραστικά το ενεργειακό κόστος για τους κατασκευαστές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ενώ οι υψηλές τιμές του φυσικού αερίου παραμένουν πρόβλημα, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς η βαριά βιομηχανία επιδιώκει να ηλεκτροδοτήσει ορισμένες από τις διαδικασίες της που τροφοδοτούνται με ορυκτά καύσιμα. Αυτό εξηγεί εν μέρει γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδυναμώνει το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της Ένωσης — ακόμη και ενώ προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως τρόπο μείωσης της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη συνδέονται στενά με το κόστος του φυσικού αερίου, μεγάλο μέρος του οποίου προέρχονταν κάποτε από τη Ρωσία. Όταν η Μόσχα περιόρισε τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη λόγω της υποστήριξης της ηπείρου προς την Ουκρανία το 2022, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος εκτοξεύτηκαν. Οι οικονομίες που βασίζονται στις εξαγωγές, όπως η Γερμανία, επλήγησαν ιδιαίτερα.

Οι λαϊκιστές εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση. Στη Γαλλία, οι ιστορίες για αρτοποιούς που πλήρωναν χιλιάδες ευρώ στον μηνιαίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος έγιναν σύνθημα για ηγέτες της ακροδεξιάς όπως η Λεπέν. Το ακροδεξιό γερμανικό κόμμα AfD σημείωσε μια σειρά από ισχυρές επιδόσεις στις περιφερειακές εκλογές του 2023 και του 2024, αφού εστίασε την προσοχή του στους υψηλούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη Ευρωπαίων ακαδημαϊκών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε με ένα σχέδιο που ουσιαστικά διπλασιάζει την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στην οικονομία έως το 2040.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Κιρ Στάρμερ ανέλαβε την εξουσία το 2024 με την υπόσχεση να θέσει υπό έλεγχο το κόστος της ενέργειας. Όταν παραιτήθηκε από το αξίωμα του πρωθυπουργού τον περασμένο μήνα, ο διάδοχός του υπογράμμισε αμέσως την πολιτική σημασία των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Την πρώτη του μέρα, ο Μπέρναμ κατάργησε τον φόρο προστιθέμενης αξίας επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μόνο τρεις ευρωπαϊκές χώρες είχαν υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά το β’ εξάμηνο του περασμένου έτους.

«Η κρίση της οικονομικής προσιτότητας είναι αυτή που καθοδηγεί την ατζέντα της κυβέρνησης», δήλωσε στο POLITICO ο Μάικλ Σανκς, υφυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου στο Υπουργείο Ενεργειακής Ασφάλειας και Net Zero. «Το κόστος διαβίωσης είναι πολύ υψηλό και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το μειώσουμε».

Η Ευρώπη έχει αποφύγει μέχρι στιγμής μια σημαντική αύξηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, παρά τη σύγκρουση στο Ιράν, η οποία έχει θέσει εκτός λειτουργίας το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής LNG. Ορισμένοι ηγέτες υποστηρίζουν ότι ο συνδυασμός της αυξημένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και των αποστολών υγροποιημένου φυσικού αερίου από χώρες όπως οι ΗΠΑ έχει συμβάλει στην αποτροπή μιας απότομης αύξησης των τιμών.

Ωστόσο, η ανησυχία των ψηφοφόρων για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας δεν φαίνεται να υποχωρεί σύντομα. Η αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ευρώπη δεν προχωρά με ρυθμό που να επιτρέπει την επίτευξη των στόχων αποθήκευσης της ΕΕ για το χειμώνα, κάτι που αποτελεί ενδεχομένως δυσοίωνο σημάδι για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια διαφορετική πρόκληση από τα κέντρα δεδομένων. Οι εγκαταστάσεις αυτές, που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας, δεν αποτελούν τον κύριο παράγοντα των υψηλών λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι αναβαθμίσεις των παλαιών στύλων και καλωδίων από τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, οι τιμές του φυσικού αερίου και οι υποχρεωτικές προδιαγραφές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν αποτελέσει τους κύριους παράγοντες πίσω από την αύξηση των λογαριασμών τα τελευταία χρόνια.

Σε πολιτείες όπως η Πενσυλβάνια και η Βιρτζίνια, ο ταχύτατος ρυθμός ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων έχει ξεπεράσει την ικανότητα των εταιρειών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος να θέσουν σε λειτουργία νέα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών.

Το Τέξας έχει μέχρι στιγμής γλιτώσει από την απότομη αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, χάρη στην έκρηξη της ανάπτυξης της ηλιακής ενέργειας και των μπαταριών. Ωστόσο, ο διαχειριστής του δικτύου που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος της πολιτείας ανέφερε πρόσφατα ότι οι μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας επιδιώκουν να προσθέσουν 474 gigawatts ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημά του — ή περίπου πέντε φορές το τρέχον μέγιστο φορτίο του. Τα κέντρα δεδομένων αντιπροσωπεύουν το 90% αυτού του ποσού.

Οι ψηφοφόροι παρακολουθούν στενά για να δουν αν οι ηγέτες τους μπορούν να κρατήσουν τους λογαριασμούς τους υπό έλεγχο. Όταν το POLITICO διεξήγαγε έρευνα σε περισσότερους από 2.000 Αμερικανούς ψηφοφόρους τον περασμένο μήνα, το 58% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τα κέντρα δεδομένων αυξάνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

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