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Στο υψηλότερο σημείο από τις αρχές του 2023 έφθασε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου εξαιτίας της επανάληψης των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, γεγονός που δυσχεραίνει την διαδικασία πλήρωσης των αποθεμάτων πριν από τον χειμώνα.

Περί τις 08:35 GMT, το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη TTF αυξανόταν κατά 2,26% στα 73,85 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο 2023.

Τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου είναι χαμηλά για αυτήν την περίοδο του έτους, πράγμα που σημαίνει αυξημένες ανάγκες τροφοδοσίας εν όψει του χειμώνα.

Πέραν του ότι βρίσκεται σε ανταγωνισμό με την Ασία για τα φορτία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), η Ευρώπη ετοιμάζεται και για την απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού LNG από τον Ιανουάριο 2027.

«Το εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι στην Ευρώπη και στις βασικές χώρες εισαγωγούς φυσικού αερίου στην Ασία αύξησε την ζήτηση του LNG για την τροφοδοσία της λειτουργίας των συστημάτων κλιματισμού», γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω την ζήτηση σύμφωνα με τον Jonathan Schroer, αναλυτή της Unicredit.

Κατά συνέπεια, «η πολεμική κλιμάκωση καθιστά όλο και δυσκολότερη την υπεράσπιση του σεναρίου της ταχείας εξομάλυνσης των ροών του LNG», γεγονός που προκαλεί αύξηση των τιμών, εξηγεί ο Arne Lohmann Rasmussen, αναλυτής της Global Risk Management.

Επιπλέον, οι προοπτικές διπλωματικής διευθέτησης απομακρύνονται, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω του Truth Social ότι «δεν τον ενδιαφέρει αν το Ιράν θα υπογράψει συμφωνία ή όχι».

Δήλωσε ότι «προτιμά» την παρούσα κατάσταση και διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «τον πλήρη σχεδόν έλεγχο των Στενών του Ορμούζ» και ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται «στα πρόθυρα της κατάρρευσης».

Όμως η ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ βρίσκεται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τα συνήθη, ενώ ο διάπλους είναι πλέον κοστοβόρος.

«Η προσφορά πετρελαίου είναι ελαφρώς καλύτερη αφού τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία κατόρθωσαν να κάνουν εξαγωγές μέσω εναλλακτικών αγωγών» που συνδέουν τον Κόλπο του Ομάν με την Ερυθρά Θάλασσα, εξηγεί ο Jonathan Schroer.

Ως προς το LNG, μεγάλο μέρος της παραγωγής του Κόλπου προερχόταν από το Κατάρ, χώρα που δεν διαθέτει εναλλακτική οδό εξαγωγών. Το γεγονός αυτό εξηγεί τον λόγο για τον οποίο η τιμή του φυσικού αερίου αυξήθηκε από την αρχή του πολέμου περισσότερο από την τιμή του πετρελαίου.

Σήμερα, η τιμή του πετρελαίου εμφανίζεται αυξημένη, αλλά σταθεροποιείται έπειτα από ισχυρή αύξηση στις αρχές της εβδομάδας.

Η τιμή του Brent παράδοσης Οκτωβρίου αυξήθηκε κατά 0,07% στα 94,72 δολάρια/ βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate παραδόσεως Οκτωβρίου υποχώρησε κατά 0,10% στα 90,13 δολάρια/βαρέλι.

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