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Ακόμη και το ενδεχόμενο επιλεκτικών διακοπών ηλεκτροδότησης σε συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας, καθώς οι τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Η πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο νέο σχέδιο κανονισμού που έχει καταρτίσει η Κομισιόν για την αναμόρφωση του ευρωπαϊκού πλαισίου ενεργειακής ασφάλειας. «Ο κανονισμός θα προβλέπει υποχρεωτικές προσαρμογές στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και, σε ακραίες περιπτώσεις, τη δυνατότητα εφαρμογής στοχευμένων διακοπών ρεύματος σε ορισμένες περιοχές», αναφέρουν πηγές από τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχέδιο αποσκοπεί στη βελτίωση του συντονισμού των 27 κρατών-μελών απέναντι σε κρίσεις ενεργειακού εφοδιασμού, σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα, εισάγοντας νέες υποχρεώσεις για κυβερνήσεις και διαχειριστές κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Η Κομισιόν προτείνει παράλληλα την ενοποίηση των κανόνων που αφορούν την ασφάλεια εφοδιασμού φυσικού αερίου και την αντιμετώπιση κινδύνων στον ηλεκτρισμό, δημιουργώντας ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, ο διαχωρισμός των δύο συστημάτων έχει προκαλέσει προβλήματα στον συντονισμό, καθώς το φυσικό αέριο αποτελεί σημαντικό παράγοντα ευελιξίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των υποδομών φυσικού αερίου.

Περιφερειακός συναγερμός «EU Alert»

Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης περιφερειακού συναγερμού «EU Alert» όταν εντοπίζεται σοβαρός κίνδυνος ενεργειακής κρίσης, ακόμη και στην περίπτωση που η αγορά θα μπορούσε θεωρητικά να διαχειριστεί την κατάσταση χωρίς έκτακτες παρεμβάσεις.

Παράλληλα, ο μηχανισμός θα μπορεί να ενεργοποιείται μετά από αίτημα δύο ή περισσότερων εθνικών αρχών, οι οποίες θα έχουν προηγουμένως θέσει σε λειτουργία τα δικά τους συστήματα προειδοποίησης.

Το σχέδιο κανονισμού προβλέπει τη δυνατότητα λήψης μέτρων που θα αφορούν είτε τη συνολική μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είτε συγκεκριμένες κρίσιμες χρονικές περιόδους που προκύπτουν από τις αξιολογήσεις επάρκειας του συστήματος. Η Επιτροπή θα καθορίζει το ποσοστό μείωσης, τις περιοχές εφαρμογής και τη διάρκεια των παρεμβάσεων.

Δεν προβλέπεται οριζόντια μείωση της κατανάλωσης σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά χρήση συγκριτικών στοιχείων από αντίστοιχες περιόδους των προηγούμενων πέντε ετών, με δυνατότητα προσαρμογής όταν η αυξημένη ηλεκτροδότηση έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο της ζήτησης.

Τα κράτη-μέλη θα υποχρεούνται να αποστέλλουν μηνιαία στοιχεία στην Eurostat και να ενημερώνουν για τα μέτρα που εφαρμόστηκαν.

Οι τρεις προϋποθέσεις ενεργοποίησης

Η Κομισιόν θα μπορεί να θέσει σε εφαρμογή τον μηχανισμό συναγερμού μόνο εφόσον πληρούνται τρεις βασικές προϋποθέσεις: να έχει αναγνωριστεί περιφερειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να υπάρχει αίτημα από τουλάχιστον δύο αρμόδιες εθνικές αρχές έπειτα από διαβούλευση με τους διαχειριστές δικτύων και να εκτιμάται ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί χωρίς την εφαρμογή του σχεδίου.

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να καθορίσουν ποιες κατηγορίες καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας θεωρούνται προστατευόμενες και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους με βάση κριτήρια όπως η δημόσια ασφάλεια, η προστασία της υγείας, η ευαλωτότητα πολιτών ή ο κίνδυνος σοβαρών επιπτώσεων.

Στον τομέα του φυσικού αερίου, η ενεργοποίηση προειδοποίησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό της κατανάλωσης μέσω μηχανισμών αγοράς, ενεργοποίηση εργαλείων συλλογικής διαχείρισης ζήτησης και λήψη έκτακτων μέτρων για τα αποθέματα.

Οι διαχειριστές ενεργειακών υποδομών θα πρέπει να αξιολογούν συστηματικά τους κινδύνους, να επικαιροποιούν τις αναλύσεις τους ανά διετία και να δημιουργούν μηχανισμούς συνεργασίας με τις εθνικές αρχές ασφάλειας και άμυνας.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει υποχρεωτικές αξιολογήσεις κινδύνου και τη δημιουργία αποθεμάτων ανταλλακτικών για κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

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