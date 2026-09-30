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Περισσότεροι από 1.000 πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί και αναμένεται να διενεργηθούν σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ αυτών για το μεγάλο βιομηχανικό ακίνητο της Soukos Robots στη Λάρισα, για επαγγελματικό κτήριο της Δήμητρας Ραξέβσκυ στο Περιστέρι, αλλά και η…επανάληψη της περίπτωσης για το διαμέρισμα του εκδότη Ηλία Λιβάνη στο Λυκαβηττό, παρότι ουσιαστικά… έχει ήδη αλλάξει χέρια.

Βεβαίως, κάθε πλειστηριασμός ενδέχεται να τεθεί σε αναστολή ακόμη και λίγα λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξή του.

Η Soukos Robots

Το σφυρί σε βάρος της Soukos Robots είναι στα υψηλότερα της λίστας σε επίπεδο τιμής εκκίνησης και αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις της στη Λάρισα.

Πρόκειται ένα αγροτεμάχιο-γήπεδο που βρίσκεται στη θέση «Τσαΐρια» της κτηματικής περιφέρειας του Δ,Δ, Κουλουρίου, (9ο χιλ, ΠΕΟ Λάρισας – Θεσσαλονίκης) του Δήμου Λάρισας, συνολικής έκτασης 38.467 τ.μ.

Επί του γηπέδου υφίσταται και λειτουργεί βιομηχανικό-βιοτεχνικό συγκρότημα που περιλαμβάνει:

-Βιοτεχνικό κτήριο από οπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο αναπτύσσεται σε ισόγειο (υπόγειο), Α όροφο, Β όροφο και Δώμα και περιλαμβάνει ανά στάθμη: Ισόγειο (υπόγειο) επιφάνειας βάσει της οικοδομικής άδειας 1.465 τ.μ. το οποίο έχει επεκταθεί αυθαίρετα κατά 535 τ.μ. (σύνολο 2.000 τ.μ.), Α όροφο (ισόγειο) επιφάνειας βάσει της οικοδομικής άδειας 980,90 τ.μ. ο οποίος έχει επεκταθεί αυθαίρετα κατά 563,31 τ.μ. (σύνολο 1.544,21 τ.μ.) ενώ φιλοξενεί χώρο υποδοχής, λογιστήριο και γραφεία.

Ο Β΄ όροφος (Α΄ όροφος) βάσει της οικοδομικής άδειας είναι 253,50 τ.μ. αλλά έχει επεκταθεί αυθαίρετα στα 530,83 τ.μ. και φιλοξενεί γραφεία και χώρους συσκέψεων.

Ο Γ΄ όροφος (Δώμα) έχει κατασκευαστεί αυθαίρετα και έχει επιφάνεια 130 τ.μ. όπου υφίστανται δύο αίθουσες τηλεπικοινωνιών.

Σύμφωνα με την κατασχετήρια έκθεση, το ισόγειο (υπόγειο) έχει καλυφθεί πλήρως από τα νερά του καιρικού φαινομένου Daniel έχοντας υποστεί σημαντικές ζημιές. Το επίπεδο του Α΄ ορόφου (ισογείου) υπέστη επίσης ζημιές σε μικρότερο ωστόσο βαθμό.

-Ισόγειο κτήριο από οπλισμένο σκυρόδεμα με εμβαδό 195 τ.μ. το οποίο είναι αυθαίρετο και έχει χρήση μηχανουργείου.

-Διώροφο κτήριο με υπόγειο από οπλισμένο σκυρόδεμα με εμβαδό υπογείου 150 τ.μ. και Α ορόφου 300 τ.μ. το οποίο έχει ανεγερθεί χωρίς οικοδομική άδεια και είναι αυθαίρετο. Το κτήριο είναι ημιτελές με ποσοστό ολοκλήρωσης στο 60%.

Υπάρχουν ακόμη μεταλλικό κτήριο 600 τ.μ., αμφιθέατρο 300 τ.μ., φυλάκια, ελικοδρόμιο και υπόστεγο θέσεων στάθμευσης.

Η τιμή πρώτης προφοράς έχει οριστεί σε 1.418.000 ευρώ.

Η Δήμητρα Ραξέβσκυ

Στο στόχαστρο των πλειστηριασμών εξακολουθεί να βρίσκεται η Δήμητρα Ραξέβσκυ, μέλος της γνωστής οικογένειας που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στο χώρο της μόδας. Έτσι, η Δ. Ραξέβσκυ, η οποία ακολούθησε στο παρελθόν μια διακριτή διαδρομή με την αλυσίδα «Mini Raxevsky», έχει ήδη απωλέσει προ τριετίας ακίνητό της στο Καστρί, ενώ τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το σφυρί για τα δικαιώματά της σε επαγγελματικό ακίνητο στο Περιστέρι.

Ειδικότερα, πρόκειται για ακίνητο που ανήκει κατά 50% εξ αδιαιρέτου στην Δ. Ραξέβσκυ και κατά 50% στον Α. Ψ. και περιλαμβάνει την οριζόντια ιδιοκτησία-αποθήκη του πρώτου ορόφου επιφάνειας 473 τ.μ., και την οριζόντια ιδιοκτησία-αποθήκη του πρώτου ορόφου επιφάνειας 1003,60 τ.μ.

Τα παραπάνω ακίνητα είναι τμήματα οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο 2620,67 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Κολοκυνθού», μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης του Δήμου Περιστερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και στην οδό Γ. Σουρή 20. Περιγράφονται ως επαγγελματικοί χώροι, με βαθμό συντήρησης που κρίνεται μέτριος.

Σήμερα αναμένεται να γίνει ο επαναληπτικός πλειστηριασμός με μειωμένες τις τιμές πρώτης προσφοράς σε 200.000 ευρώ (έναντι 250.000 ευρώ προηγουμένως) και 96.000 ευρώ (έναντι 120.000 ευρώ προηγουμένως) για τα δικαιώματα εκάστου των δύο συνιδιοκτητών. Δηλαδή η συνολική τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται σε 592.000 ευρώ.

Ο Λιβάνης και τα…μυστήρια

Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να παιχτεί ένα μικρό… θρίλερ σε σχέση με το ακίνητο του γνωστού εκδότη Ηλία Λιβάνη στο Λυκαβηττό. Το εν λόγω ακίνητο βγήκε σε πλειστηριασμό στις 29 Ιουλίου και όπως έδειξε τότε η ηλεκτρονική πλατφόρμα υπήρξε κατακύρωση.

Ωστόσο, την ίδια μέρα, στις 29 Ιουλίου συνέβη το μπλάκ αουτ στα συστήματα των πλειστηριασμών, τινάζοντας στον αέρα πολλές περιπτώσεις. Το ακίνητο του Ηλ. Λιβάνη βγήκε από τις 10 μέχρι τις 12 το πρωί, αλλά στις 11:46…έπεσε το σύστημα. Προφανώς είχαν ήδη υποβληθεί κάποιες προσφορές. Για αυτό και καταγράφηκε η κατακύρωση.

Προφανώς, όμως, επειδή δεν είχε λήξει το δίωρο του πλειστηριασμού και απέμεναν 14 λεπτά μέχρι τις 12, ο πλειστηριασμός θεωρήθηκε ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Έτσι, έχοντας την ένδειξη «Τεχνική Αδυναμία» επαναλαμβάνεται σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου για αυτά τα…1 4 λεπτά (από τις 11:46 μέχρι τις 12:00).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 31 Ιουλίου 2026, οι πλειστηριασμοί που διακόπηκαν στις 29-7-2026 και ώρα 11:45 για λόγους τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας των ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ., ετέθησαν σε κατάσταση «Τεχνική

Αδυναμία» και παραμένουν σε εκκρεμότητα, συνεχίζονται δε με εντολή του εκάστου επισπεύδοντος, κατόπιν ανάρτησης αναγγελίας από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία συνέχισης.

Όπως σημειώνεται, τυχόν προσφορές πλειοδοτών που είχαν υποβληθεί πριν από τη διακοπή παραμένουν ισχυρές, οι καταβληθείσες εγγυήσεις συμμετοχής δεν επιστρέφονται και δεν είναι δυνατή η συμμετοχή νέων πλειοδοτών. Έτσι, «η συνέχιση των πλειστηριασμών που διακόπηκαν αφορά μόνον τα προ της διακοπής συμμετέχοντα σε αυτούς πρόσωπα».

Με βάση τα παραπάνω, η σημερινή διαδικασία αναμένεται να επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού στις 29 Ιουλίου κατά τον οποίο το ακίνητο του Ηλ. Λιβάνη άλλαξε χέρια.

Πρόκειται για διαμέρισμα του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στη θέση «Πινακωτά» στο Λυκαβηττό, και επί της οδού Δασκαλογιάννη και Παλιγγενεσίας, που αποτελείται από καθιστικό, χωλλ, κουζίνα, τρεις κοιτώνες, δύο λουτρά, διάδρομο και βεράντες προς την οδό Δασκαλογιάννη και προς τον ακάλυπτο χώρο. Έχει επιφάνεια 151 τ.μ., επιφάνεια στεγασμένης βεράντας 25,50 τ.μ. και συνολική επιφάνεια 176,50 τ.μ. Στο διαμέρισμα ανήκει επίσης αποθήκη του υπογείου.

Μαζί βγαίνει και θέση στάθμευσης του υπογείου επιφάνειας 12,80 τ.μ. Σύμφωνα με την αυτοψία, το ακίνητο ξεχωρίζει «για την εξαιρετική του τοποθεσία, αφού βρίσκονται σε πολύ ήσυχο σημείο και σε πολύ κοντινή απόσταση από το Λυκαβηττό».

Η τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί σε 555.000 ευρώ για το διαμέρισμα, σε 15.000 ευρώ για τη θέση στάθμευσης και συνολικά σε 570.000 ευρώ.

Κατά τον πλειστηριασμό στις 29 Ιουλίου κατακυρώθηκαν το μεν διαμέρισμα με 1 ευρώ παραπάνω, στις 555.001 ευρώ, η δε θέση στάθμευσης με 14.000 ευρώ παραπάνω από την τιμή εκκίνησης, στις 29.000 ευρώ. Έτσι η συνολική τιμή κατακύρωσης διαμορφώθηκε σε 584.001 ευρώ.

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