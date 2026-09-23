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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες νοικοκυριά που επωφελούνται από το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), καθώς η διατήρηση της έκπτωσης στον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας προϋποθέτει νέα αίτηση μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Οι ήδη ενταγμένοι δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 να επανυποβάλουν τα στοιχεία τους. Η ανανέωση δεν πραγματοποιείται αυτόματα και όσοι δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγκαίρως κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος και να χάσουν τη μειωμένη χρέωση ρεύματος.

Παράλληλα, τη δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν και όσοι δεν συμμετέχουν σήμερα στο πρόγραμμα, αρκεί να πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Γιατί απαιτείται επανυποβολή κάθε χρόνο

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο αποτελεί μηχανισμό κοινωνικής στήριξης που παρέχει χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας σε ευάλωτα νοικοκυριά, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, αλλά και πολύτεκνες οικογένειες.

Η ένταξη στο πρόγραμμα δεν έχει μόνιμη ισχύ. Κάθε χρόνο πραγματοποιείται επανέλεγχος, ώστε να αξιολογούνται τα πιο πρόσφατα οικονομικά και περιουσιακά δεδομένα των νοικοκυριών.

Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των φορολογικών δηλώσεων. Μέσω της ανανέωσης ελέγχονται τα νέα εισοδήματα, αλλά και τα στοιχεία ακίνητης περιουσίας που προκύπτουν από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Φέτος, η παράταση στις φορολογικές δηλώσεις είχε ως αποτέλεσμα να μετακινηθεί αντίστοιχα και η προθεσμία για την ανανέωση του ΚΟΤ.

Η κρίσιμη ημερομηνία για τους ενεργούς δικαιούχους

Οι πολίτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο πρόγραμμα πρέπει να ολοκληρώσουν τη νέα αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Σε διαφορετική περίπτωση, η ένταξή τους στο ΚΟΤ διακόπτεται αυτόματα και η έκπτωση δεν θα συνεχίσει να εφαρμόζεται στους επόμενους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Αντίθετα, όσοι δεν είναι σήμερα δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο έτος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και δεν συνδέονται με τη συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για όσους υπέβαλαν αίτηση από τις 25 Ιουλίου 2026 και πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2026. Εφόσον υπήρξαν αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους κατά το 2025, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέα αίτηση ώστε να αξιολογηθούν με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία.

Οι τρεις κατηγορίες του ΚΟΤ

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες, ανάλογα με το προφίλ του δικαιούχου:

ΚΟΤ Α: Αφορά νοικοκυριά που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση. Παρέχει αυξημένη έκπτωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και απαλλαγές από συγκεκριμένες χρεώσεις δικτύου.

ΚΟΤ Β: Απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα. Η έκπτωση διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας, ενώ εξετάζονται τόσο τα εισοδηματικά όσο και τα περιουσιακά στοιχεία.

Τα όρια εισοδήματος προσαρμόζονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού, ενώ λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσό μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος. Παράλληλα, εφαρμόζονται όρια στην αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας.

ΚΟΤ Γ: Αφορά πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά. Προβλέπει μεγαλύτερη έκπτωση και απαλλαγές από χρεώσεις δικτύου, ενώ εξετάζονται κυρίως το εισόδημα και ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων.

Σε όλες τις κατηγορίες ισχύουν συγκεκριμένα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης. Αν η κατανάλωση ξεπεράσει τα όρια αυτά, η επιπλέον ενέργεια χρεώνεται με το κανονικό τιμολόγιο του παρόχου.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ.

Για την υποβολή απαιτούνται:

κωδικοί TAXISnet

ΑΜΚΑ

ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

ενεργή διεύθυνση email

αριθμός κινητού τηλεφώνου

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για την ένταξη στο ΚΟΤ Β απαιτείται η συναίνεσή τους μέσω των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet, ώστε να πραγματοποιηθεί η άντληση των απαραίτητων στοιχείων.

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω διασταύρωσης δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης και τα μητρώα πολιτών.

Τι χάνουν όσοι δεν ανανεώσουν την αίτηση

Η μη υποβολή νέας αίτησης έως τις 25 Σεπτεμβρίου σημαίνει απώλεια της ενεργής ένταξης στο πρόγραμμα και διακοπή της έκπτωσης στους επόμενους λογαριασμούς.

Το οικονομικό όφελος από το ΚΟΤ μπορεί να είναι σημαντικό, καθώς ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχου και το ύψος της κατανάλωσης μπορεί να ξεπεράσει τα 300 ευρώ ετησίως για ένα μέσο νοικοκυριό.

Ωστόσο, όσοι χάσουν την προθεσμία δεν αποκλείονται οριστικά από το πρόγραμμα. Μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση αργότερα, όμως η έκπτωση θα ενεργοποιηθεί μετά την έγκριση της αίτησης και δεν θα καλύπτει το διάστημα κατά το οποίο το νοικοκυριό παρέμεινε εκτός ΚΟΤ.

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