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Η ενεργειακή κρίση δεν αποτελεί πλέον μια προσωρινή αναταραχή που μπορεί να αντιμετωπιστεί με μερικές επιδοτήσεις και την προσδοκία ότι οι διεθνείς τιμές θα επιστρέψουν σύντομα στα προηγούμενα επίπεδα. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διαρθρωτικό πρόβλημα υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο επηρεάζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης.

Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, η αβεβαιότητα στις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα αυξημένα μεταφορικά κόστη και οι δημοσιονομικές πιέσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο οι εύκολες λύσεις αποδεικνύονται ολοένα λιγότερο αποτελεσματικές.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι μόνο πώς θα περιοριστούν οι σημερινοί λογαριασμοί, αλλά πώς θα δημιουργηθεί μια οικονομία λιγότερο ευάλωτη στις επόμενες ενεργειακές αναταράξεις.

Στήριξη εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη

Η πρώτη προτεραιότητα είναι η προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που πλήττονται περισσότερο. Όμως, δεν έχουν όλες οι παρεμβάσεις το ίδιο αποτέλεσμα.

Οι οριζόντιες μειώσεις φόρων στα καύσιμα και οι γενικευμένες επιδοτήσεις ανακουφίζουν προσωρινά τους καταναλωτές, αλλά επιβαρύνουν σημαντικά τους κρατικούς προϋπολογισμούς, χωρίς να αντιμετωπίζουν την αιτία των υψηλών τιμών.

Το πρόβλημα αποτυπώθηκε και στις ευρωπαϊκές παρεμβάσεις του 2026. Τα μέτρα που είχαν υιοθετηθεί ή ανακοινωθεί έως τις αρχές Μαΐου υπολογίστηκαν σε 14,5 δισ. ευρώ, με περίπου τα τρία τέταρτα της στήριξης να μην κατευθύνονται ειδικά στις πιο ευάλωτες ομάδες.

Μια αποτελεσματικότερη πολιτική θα προέβλεπε εισοδηματικά κριτήρια, ενεργειακά επιδόματα και στοχευμένη ενίσχυση επαγγελματικών δραστηριοτήτων με υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

Ιδιαίτερη προστασία χρειάζονται οι οικογένειες που δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης, αλλά και επιχειρήσεις των οποίων η βιωσιμότητα απειλείται από το ενεργειακό κόστος.

Στις επαγγελματικές μεταφορές και στην παραγωγή, οι παρεμβάσεις μπορούν να προστατεύσουν την ανταγωνιστικότητα. Στα ιδιωτικά καύσιμα κίνησης, αντίθετα, η απευθείας ενίσχυση εισοδήματος μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματικότερη από μια γενικευμένη επιδότηση της τιμής στην αντλία.

Επενδύσεις που μειώνουν μόνιμα το κόστος

Η δεύτερη και σημαντικότερη κατεύθυνση αφορά τις υποδομές.

Περισσότερες ανανεώσιμες πηγές χωρίς επαρκή ηλεκτρικά δίκτυα και αποθήκευση δεν εγγυώνται από μόνες τους φθηνότερο ρεύμα. Χρειάζονται ισχυρότερες διασυνδέσεις, μπαταρίες, έξυπνοι μετρητές και καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης παραγωγής.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική έχει ήδη στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, με παρεμβάσεις για μείωση των χρεώσεων δικτύου, ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης και αποτελεσματικότερη λειτουργία των αγορών ηλεκτρισμού.

Για την Ελλάδα, εξίσου καθοριστικές είναι οι ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών, η θερμομόνωση, οι αποδοτικότερες εγκαταστάσεις θέρμανσης και η ανάπτυξη αξιόπιστων δημόσιων συγκοινωνιών.

Κάθε ευρώ που επενδύεται στην εξοικονόμηση μπορεί να περιορίζει την κατανάλωση για πολλά χρόνια, αντί να χρηματοδοτεί μια προσωρινή μείωση του επόμενου λογαριασμού.

Η δημοσιονομική παγίδα και η ευρωπαϊκή απάντηση

Υπάρχει, ωστόσο, μια κρίσιμη παράμετρος: οι κρατικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι.

Η διαρκής χρηματοδότηση επιδοτήσεων μέσω δανεισμού μπορεί να δημιουργήσει μελλοντικές φορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ η υπερβολική δημοσιονομική επέκταση ενδέχεται να συντηρήσει πληθωριστικές πιέσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες πρέπει να λειτουργούν ως εμπόδιο σε κάθε παρέμβαση. Σημαίνει ότι η αναγκαία ευελιξία πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς προτεραιότητες και αποτελεσματική αξιοποίηση των χρημάτων.

Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τις γεωπολιτικές διαταραχές και τις αδυναμίες των ενεργειακών αγορών.

Ο ευρωπαϊκός συντονισμός, οι κοινές υποδομές και η μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού αποτελούν προϋποθέσεις για διατηρήσιμη αποκλιμάκωση των τιμών.

Το πραγματικό στοίχημα για την Ελλάδα

Η Ελλάδα χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική που θα συνδυάζει την άμεση κοινωνική προστασία με τη μακροπρόθεσμη μείωση του κόστους.

Οι επιδοτήσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως προσωρινό ανάχωμα. Δεν μπορούν, όμως, να υποκαταστήσουν τις επενδύσεις που μειώνουν την εξάρτηση από ακριβά εισαγόμενα καύσιμα και περιορίζουν τις ενεργειακές δαπάνες.

Η επιλογή είναι ουσιαστικά οικονομική και κοινωνική: είτε θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση των συνεπειών κάθε κρίσης είτε θα ενισχυθεί η ανθεκτικότητα απέναντι στην επόμενη.

Ο πραγματικός στόχος δεν είναι να πληρώνει διαρκώς το κράτος μέρος του ακριβού λογαριασμού. Είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να χρειάζονται όλο και λιγότερο αυτή τη βοήθεια.