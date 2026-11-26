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Το αυξημένο έλλειμμα καυσίμων περιόρισε σημαντικά τα οφέλη του τουρισμού το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της Eurobank. Στο εννεάμηνο, ωστόσο, οι αυξημένες ταξιδιωτικές εισπράξεις υπερκάλυψαν την επιδείνωση στα καύσιμα, βελτιώνοντας το εξωτερικό ισοζύγιο της ελληνικής οικονομίας.

Την περασμένη εβδομάδα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ανακοίνωσε τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών (balance of payments) του Σεπτεμβρίου 2026. Οι λογαριασμοί αυτοί, οι οποίοι δεν ταυτίζονται με τους εθνικούς λογαριασμούς βάσει των οποίων υπολογίζεται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), καταγράφουν τις διεθνείς συναλλαγές μιας οικονομίας. Μεταξύ άλλων, αποτυπώνουν την αξία των εξαγωγών (εισπράξεις) και των εισαγωγών (πληρωμές) αγαθών και υπηρεσιών.

Τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση, δεν είναι εποχικά διορθωμένα και παρουσιάζονται σε τρέχουσες τιμές. Συνεπώς, σε περιόδους έντονων διακυμάνσεων των τιμών των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών, όπως συμβαίνει σήμερα κυρίως με τα ενεργειακά προϊόντα (πετρελαιοειδή κ.ά.), οι αποκλίσεις μεταξύ των ονομαστικών και των πραγματικών μεγεθών δύνανται να διευρυνθούν σημαντικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2026, με την ΤτΕ να αναφέρει ότι σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 12,5%, ενώ σε πραγματικούς όρους μειώθηκαν κατά 6,6%, εξέλιξη που αντανακλά, μεταξύ άλλων, την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν κατά 16,8% σε τρέχουσες τιμές, έναντι αύξησης μόλις 2,5% σε σταθερές τιμές.

Το αυξημένο έλλειμμα των καυσίμων υπεραντιστάθμισε τα οφέλη από την άνοδο του πλεονάσματος των ταξιδιωτικών υπηρεσιών το γ’ τρίμηνο 2026

Τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου του 2026 έδειξαν ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών της ελληνικής οικονομίας διευρύνθηκε σε ετήσια βάση κατά €1,0 δισεκ. ή 12,9% σε τρέχουσες τιμές, λόγω της επιδείνωσης του ελλείμματος των καυσίμων, ενώ την ίδια περίοδο το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά €0,7 δισεκ. ή 5,7%, λόγω της ενίσχυσης του πλεονάσματος των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών επιδεινώθηκε κατά €0,3 δισεκ. σε ετήσια βάση, έπειτα από βελτίωση κατά €0,6 δισεκ. σε καθένα από τα δύο προηγούμενα τρίμηνα.

Αγαθά

Αναλυτικά, στον τομέα των αγαθών, οι εξαγωγές καυσίμων διαμορφώθηκαν στα €3,5 δισεκ. το γ’ τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση σε ετήσια βάση κατά €0,9 δισεκ. ή 35,1%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές ανήλθαν στα €6,1 δισεκ., σημειώνοντας αύξηση κατά €2,5 δισεκ. ή 67,5%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα των καυσίμων υπερδιπλασιάστηκε στα €2,7 δισεκ., από €1,1 δισεκ. το γ’ τρίμηνο του 2025. Στην αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε το ισοζύγιο αγαθών πλην καυσίμων και πλοίων, του οποίου το έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά €0,4 δισεκ. ή 6,5%, αντανακλώντας την εντονότερη αύξηση των εξαγωγών (12,7%) έναντι των εισαγωγών (4,5%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιδείνωση του ισοζυγίου καυσίμων το γ’ τρίμηνο του 2026 συνιστά αντιστροφή της εικόνας των δύο προηγούμενων τριμήνων. Συγκεκριμένα, το α’ τρίμηνο το έλλειμμα καυσίμων είχε περιοριστεί σε ετήσια βάση κατά €0,5 δισεκ., λόγω της αύξησης των εξαγωγών και της μείωσης των εισαγωγών, ενώ το β’ τρίμηνο η αύξηση των εξαγωγών κατά €2,0 δισεκ. υπερέβη οριακά την αντίστοιχη αύξηση των εισαγωγών κατά €1,9 δισεκ., οδηγώντας σε περαιτέρω περιορισμό του ελλείμματος. Η σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών το β’ τρίμηνο ενδέχεται να συνδέεται, μεταξύ άλλων, με εξαγωγικές ευκαιρίες για τα ελληνικά διυλιστήρια, λόγω των αυξημένων αναγκών εφοδιασμού των διεθνών αγορών με διυλισμένα πετρελαιοειδή. Αντιθέτως, το γ’ τρίμηνο η ετήσια αύξηση των εξαγωγών καυσίμων επιβραδύνθηκε σημαντικά, ενώ εκείνη των εισαγωγών επιταχύνθηκε, ενδεχομένως και λόγω αυξημένων αναγκών αναπλήρωσης αποθεμάτων, οδηγώντας σε διεύρυνση του σχετικού ελλείμματος κατά €1,6 δισεκ.

Υπηρεσίες

Στον τομέα των υπηρεσιών, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα €13,3 δισεκ. το γ’ τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση κατά €1,0 δισεκ. ή 8,0%, οδηγώντας σε ενίσχυση του πλεονάσματος των ταξιδιωτικών υπηρεσιών κατά €0,7 δισεκ. ή 5,7%. Το ίδιο τρίμηνο, η μείωση του πλεονάσματος των μεταφορών κατά €0,1 δισεκ. αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών κατά €0,1 δισεκ.

Εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026

Τα παραπάνω αποτελέσματα διαφοροποιούνται από τη σωρευτική εικόνα του εννεαμήνου Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026. Συγκεκριμένα, στο σύνολο του εννεαμήνου η αύξηση του πλεονάσματος των ταξιδιωτικών υπηρεσιών κατά €1,4 δισεκ. υπεραντιστάθμισε τη διεύρυνση του ελλείμματος των καυσίμων κατά €1,0 δισεκ. Λαμβάνοντας υπόψη και τις μεταβολές των υπόλοιπων επιμέρους ισοζυγίων, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε βελτίωση κατά €0,8 δισεκ. ή 14,2% σε τρέχουσες τιμές. Ωστόσο, η εικόνα του γ’ τριμήνου αναδεικνύει την ευαισθησία του εξωτερικού ισοζυγίου στις μεταβολές της αξίας των εισαγωγών ενεργειακών προϊόντων, ακόμη και σε περιόδους αυξημένων ταξιδιωτικών εισπράξεων.

Δομικά χαρακτηριστικά

Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στο παρόν δελτίο αναδεικνύουν δύο διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας που επηρεάζουν σημαντικά το εξωτερικό της ισοζύγιο: την εξάρτηση από τις εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων και το συγκριτικό πλεονέκτημα στην παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Από τη μία πλευρά, η ιδιότητα της Ελλάδας ως καθαρού εισαγωγέα ενέργειας καθιστά το εξωτερικό ισοζύγιο ευάλωτο στις διακυμάνσεις των διεθνών ενεργειακών τιμών. Από την άλλη πλευρά, τα υψηλά πλεονάσματα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου συμβάλλουν διαχρονικά στον περιορισμό του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, η σταδιακή βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου προϋποθέτει την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και αποδοτικότητας, την περαιτέρω αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στην ποιότητα και την ανθεκτικότητα του κλάδου, καθώς και τη διεύρυνση της παραγωγικής και εξαγωγικής βάσης της οικονομίας σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.