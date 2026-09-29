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Η Google εξετάζει τη μεταφορά της τεχνητής νοημοσύνης στο Διάστημα, συμμετέχοντας σε μια νέα κούρσα της τεχνολογικής βιομηχανίας για τη δημιουργία «αιωρούμενων data centers» σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Η ιδέα βασίζεται στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του διαστήματος: τον διαθέσιμο χώρο, τη συνεχή έκθεση στην ηλιακή ενέργεια και τις διαφορετικές δυνατότητες διαχείρισης της θερμότητας. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια νέα υποδομή που θα μπορούσε να υποστηρίξει τα ολοένα πιο ενεργοβόρα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία απαιτούν τεράστια υπολογιστική ισχύ.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και άλλες εταιρείες, όπως η SpaceX και η Starcloud, αλλά και επιχειρηματίες όπως ο Έλον Μασκ, οι οποίοι διερευνούν τη δυνατότητα εγκατάστασης κέντρων δεδομένων στη χαμηλή γήινη τροχιά.

Η Google ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα εκτοξεύσει έναν πρωτότυπο δορυφόρο, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Project Suncatcher, προκειμένου να εξετάσει αν το Διάστημα μπορεί στο μέλλον να φιλοξενήσει μεγάλης κλίμακας υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η δοκιμή των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε τροχιά

Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί μέσω της κοινής εκτόξευσης Transporter-18 της SpaceX, σε συνεργασία με τη δορυφορική εταιρεία Planet Labs.

Ο δοκιμαστικός δορυφόρος θα μεταφέρει τις μονάδες επεξεργασίας Tensor Processing Units (TPU) της Google, με στόχο να αξιολογηθεί η αντοχή τους στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες της χαμηλής γήινης τροχιάς.

Οι δοκιμές θα εξετάσουν κατά πόσο τα συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν αξιόπιστα υπό την επίδραση της διαστημικής ακτινοβολίας, των ακραίων θερμοκρασιών και των ισχυρών δυνάμεων κατά την εκτόξευση.

Η ακτινοβολία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, καθώς μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στα ηλεκτρονικά συστήματα, όπως σφάλματα δεδομένων που είναι γνωστά ως «bit flips».

Η Google έχει ήδη δοκιμάσει τις TPU της σε επίγειες εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων σε ερευνητικό περιβάλλον του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις. Ωστόσο, η εταιρεία θεωρεί απαραίτητες τις δοκιμές σε πραγματικές διαστημικές συνθήκες.

Η πρόκληση της ψύξης στο κενό του διαστήματος

Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά ζητήματα αφορά την ψύξη των ισχυρών υπολογιστικών συστημάτων.

Στη Γη τα data centers χρησιμοποιούν συστήματα ψύξης που βασίζονται στη ροή αέρα, κάτι που δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο κενό του διαστήματος. Για τον λόγο αυτό η Google σχεδιάζει να αξιοποιήσει τεχνολογίες όπως σωλήνες θερμότητας και θερμαντικά σώματα ακτινοβολίας, ώστε να απομακρύνεται η θερμότητα από τα τσιπ.

Τα εμπόδια πριν από την εμπορική εφαρμογή

Παρά τις μεγάλες προσδοκίες, η δημιουργία διαστημικών data centers βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχουν σημαντικά εμπόδια, όπως το υψηλό κόστος εκτόξευσης, οι τεχνικοί περιορισμοί και οι δυσκολίες στη μαζική παραγωγή και συντήρηση δορυφορικών υποδομών.

Η πρώτη αποστολή του Project Suncatcher δεν αποσκοπεί στη δημιουργία ενός λειτουργικού διαστημικού κέντρου δεδομένων, αλλά στη συλλογή στοιχείων για την απόδοση των συστημάτων και τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων.

Η Google σχεδιάζει, στη συνέχεια, να εκτοξεύσει δύο ακόμη δορυφόρους το 2027, προκειμένου να δοκιμάσει τις υψηλής ταχύτητας συνδέσεις λέιζερ που θα απαιτούνται για τη διασύνδεση μελλοντικών υπολογιστικών συστοιχιών στο Διάστημα.

Η προσπάθεια εντάσσεται σε μια ευρύτερη παγκόσμια αναζήτηση νέων λύσεων για την κάλυψη των τεράστιων ενεργειακών και υπολογιστικών αναγκών της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η ανάπτυξη των μοντέλων ΑΙ αυξάνει συνεχώς τη ζήτηση για ισχυρότερες υποδομές.

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