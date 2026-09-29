Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Για περισσότερο από έναν αιώνα, η εργασία οργανώθηκε γύρω από ένα σχετικά σταθερό μοντέλο: πέντε ημέρες την εβδομάδα, συγκεκριμένο ωράριο και φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας. Η τεχνολογία, η πανδημία και η αλλαγή των προσδοκιών των εργαζομένων άρχισαν, όμως, να αμφισβητούν αυτή τη σταθερά.

Η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική έκφραση αυτής της αλλαγής. Το ερώτημα δεν είναι απλώς εάν οι άνθρωποι μπορούν να εργάζονται μία ημέρα λιγότερο. Είναι εάν οι επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν το ίδιο ή ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα σε λιγότερο χρόνο, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν τις ομάδες, τις συναντήσεις και τις καθημερινές διαδικασίες τους.

Παράλληλα, το υβριδικό μοντέλο εργασίας έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για το τι σημαίνει πραγματικά παραγωγικός εργαζόμενος. Η φυσική παρουσία για οκτώ ώρες στο γραφείο δεν αποτελεί πλέον αυτονόητη απόδειξη απόδοσης. Το αποτέλεσμα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα από τον χρόνο που περνά κάποιος μπροστά σε ένα γραφείο.

Η τετραήμερη εβδομάδα δεν σημαίνει απλώς λιγότερη δουλειά

Η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας συχνά παρουσιάζεται ως ένα μοντέλο στο οποίο οι εργαζόμενοι απλώς κερδίζουν μία επιπλέον ημέρα ελεύθερου χρόνου. Στην πραγματικότητα, η εφαρμογή της απαιτεί πολύ βαθύτερες αλλαγές.

Για να λειτουργήσει, μια επιχείρηση πρέπει να επανεξετάσει συναντήσεις, διαδικασίες, προτεραιότητες και τρόπο διοίκησης. Χρόνος που χάνεται σε περιττά meetings, επαναλαμβανόμενες διαδικασίες ή γραφειοκρατικές εργασίες πρέπει να περιοριστεί.

Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Εργασίες που απαιτούσαν ώρες μπορούν πλέον να επιταχυνθούν, επιτρέποντας στους εργαζομένους να επικεντρώνονται σε δραστηριότητες μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.

Το βασικό ζητούμενο επομένως δεν είναι το «τέσσερις αντί για πέντε», αλλά η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας.

Εάν μια εταιρεία καταφέρει να περιορίσει τον χαμένο χρόνο και να οργανώσει αποτελεσματικότερα τις διαδικασίες της, η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει μέρος μιας συνολικότερης στρατηγικής παραγωγικότητας.

Από το «σε βλέπω στο γραφείο» στο «τι αποτέλεσμα έφερες»

Η αλλαγή του ωραρίου συνδέεται άμεσα με μια δεύτερη μεγάλη μετατόπιση: την αξιολόγηση με βάση το αποτέλεσμα και όχι την παρουσία.

Στο παραδοσιακό εργασιακό μοντέλο, η φυσική παρουσία είχε συχνά ιδιαίτερη σημασία. Ο εργαζόμενος που έφτανε νωρίς και έφευγε αργά μπορούσε να θεωρείται περισσότερο αφοσιωμένος, ανεξάρτητα από το πραγματικό αποτέλεσμα της δουλειάς του.

Η εξ αποστάσεως και η υβριδική εργασία ανέτρεψαν σε σημαντικό βαθμό αυτή τη λογική. Όταν ο εργαζόμενος βρίσκεται κάποιες ημέρες στο σπίτι και κάποιες στο γραφείο, ο χρόνος παρουσίας παύει να αποτελεί εύκολο μέτρο αξιολόγησης.

Οι επιχειρήσεις αναγκάζονται έτσι να απαντήσουν σε μια δυσκολότερη ερώτηση: τι ακριβώς περιμένουν από κάθε εργαζόμενο;

Στόχοι, παραδοτέα, ποιότητα εργασίας, ταχύτητα, συνεργασία και συμβολή στην ομάδα αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Η αλλαγή αυτή απαιτεί όμως και καλύτερο management, καθώς οι προϊστάμενοι πρέπει να μπορούν να καθορίζουν σαφείς στόχους και να αξιολογούν πραγματικά αποτελέσματα.

Το υβριδικό μοντέλο αναζητεί τη νέα ισορροπία

Μετά τη μεγάλη εξάπλωση της τηλεργασίας, αρκετές επιχειρήσεις επέλεξαν την επιστροφή στο γραφείο, ενώ άλλες διατήρησαν πιο ευέλικτα μοντέλα. Η συζήτηση δείχνει ότι δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους.

Η προσωπική επαφή μπορεί να βοηθά στη συνεργασία, στην εκπαίδευση νέων εργαζομένων και στη δημιουργία εταιρικής κουλτούρας. Από την άλλη πλευρά, η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι μπορεί να περιορίσει τον χρόνο μετακινήσεων και να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία.

Το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις είναι να βρουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο.

Το υβριδικό μοντέλο δεν μπορεί να σημαίνει απλώς ότι ο εργαζόμενος βρίσκεται δύο ημέρες στο σπίτι και τρεις στο γραφείο. Χρειάζεται σχεδιασμό: ποιες εργασίες γίνονται καλύτερα ατομικά, ποιες απαιτούν συνεργασία και για ποιες είναι πραγματικά χρήσιμη η φυσική παρουσία.

Η παραγωγικότητα στο επίκεντρο

Πίσω από όλες αυτές τις αλλαγές βρίσκεται μία λέξη με ιδιαίτερη οικονομική σημασία: παραγωγικότητα.

Για μια επιχείρηση, η τετραήμερη εργασία έχει νόημα εφόσον δεν οδηγεί σε ανάλογη μείωση του παραγόμενου έργου. Για έναν εργαζόμενο, αντίστοιχα, η μεγαλύτερη ευελιξία λειτουργεί όταν δεν μετατρέπεται σε μόνιμη διαθεσιμότητα, με emails και μηνύματα να επεκτείνουν την εργασία σε ολόκληρη την ημέρα.

Αυτό είναι και ένα από τα παράδοξα της νέας εποχής. Η τεχνολογία επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία ως προς το πού και πότε εργαζόμαστε, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να εξαφανίσει τα όρια ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή.

Η πραγματική πρόκληση επομένως δεν είναι μόνο να μειωθούν οι ώρες. Είναι να αυξηθεί η αξία που παράγεται μέσα σε αυτές.

Το κλασικό ωράριο χάνει την πρωτοκαθεδρία του

Η οκτάωρη παρουσία, η πενθήμερη εβδομάδα και το καθημερινό γραφείο δύσκολα θα εξαφανιστούν από τη μία ημέρα στην άλλη. Υπάρχουν άλλωστε κλάδοι –από τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο έως την υγεία και τη φιλοξενία– όπου η φυσική παρουσία παραμένει απαραίτητη.

Η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται αλλού: το κλασικό ωράριο παύει σταδιακά να θεωρείται η μοναδική δυνατή μορφή οργάνωσης της εργασίας.

Τετραήμερη εβδομάδα, υβριδική εργασία, ευέλικτο ωράριο και αξιολόγηση βάσει αποτελέσματος αποτελούν διαφορετικές εκδοχές της ίδιας μετάβασης. Οι επιχειρήσεις αρχίζουν να εξετάζουν όχι μόνο πόσες ώρες εργάζεται κάποιος, αλλά τι παράγει μέσα σε αυτές.

Και ίσως εκεί βρίσκεται ο νέος κανόνας της εργασίας: η παραγωγικότητα του μέλλοντος δεν θα μετριέται από το πόσο χρόνο βρίσκεται κάποιος στο γραφείο, αλλά από το πόση αξία μπορεί να δημιουργήσει στον χρόνο που εργάζεται.