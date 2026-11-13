Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε μια κρίσιμη καμπή βρίσκεται η παγκόσμια ενεργειακή αγορά, με τον χειμώνα 2026-2027 να αναδεικνύεται σε καθοριστική δοκιμασία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, οι αναταράξεις στην τροφοδοσία πετρελαίου και φυσικού αερίου και η αβεβαιότητα για τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων διαμορφώνουν ένα περιβάλλον υψηλού κόστους, παρά τα πρόσφατα σημάδια αποκλιμάκωσης.

Το κεντρικό ερώτημα είναι εάν οι ενεργειακές τιμές βρίσκονται κοντά στην κορύφωσή τους ή εάν μια νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα προκαλέσει παρατεταμένη οικονομική αναταραχή, επαναφέροντας τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού.

Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πόσο εύθραυστες παραμένουν οι ισορροπίες. Το Brent υποχώρησε κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι προσδοκίες για διπλωματική διευθέτηση με το Ιράν περιόρισαν το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου.

Ωστόσο, η αποκλιμάκωση δεν εξαλείφει την αβεβαιότητα, καθώς οι επιθέσεις σε πλοία και οι διαταραχές στις ενεργειακές υποδομές εξακολουθούν να απειλούν την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς.

Πετρέλαιο: Από τα 140 δολάρια στο σενάριο των 60 δολαρίων

Οι εκτιμήσεις για την πορεία του πετρελαίου κινούνται μεταξύ δύο διαφορετικών σεναρίων, τα οποία συνδέονται πρωτίστως με τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στο δυσμενές ενδεχόμενο, μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν, ιδιαίτερα εάν επηρεαστούν οι μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, θα μπορούσε να επαναφέρει το Brent πάνω από τα 110 δολάρια και, υπό συνθήκες σοβαρής διακοπής της προσφοράς, ακόμη και προς τα 140 δολάρια το βαρέλι.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αύξανε το μεταφορικό και παραγωγικό κόστος, περιορίζοντας τα διαθέσιμα εισοδήματα των νοικοκυριών και επιβαρύνοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Στον αντίποδα, το ευνοϊκότερο σενάριο προβλέπει σταδιακή εξομάλυνση από το 2027, με πιθανή επιστροφή του πετρελαίου κοντά στα 60 δολάρια το 2028, εφόσον αποκατασταθούν οι εμπορικές ροές και ενισχυθεί η προσφορά.

Πρόκειται, πάντως, για εναλλακτικές εκδοχές και όχι για βέβαιες προβλέψεις. Η ταχύτητα αποκλιμάκωσης θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια των συγκρούσεων, τη διεθνή ζήτηση και την πορεία των επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα.

Πρόσθετες αβεβαιότητες δημιουργούν οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τα υψηλά δημόσια χρέη. Μια τεχνολογική ή δημοσιονομική κρίση θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση ενέργειας, οδηγώντας τις τιμές χαμηλότερα, αλλά με σημαντικό οικονομικό κόστος.

Φυσικό αέριο: Ο χειμώνας και ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού

Στην Ευρώπη, μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το φυσικό αέριο, καθώς η περιορισμένη αποθήκευση και οι δυσκολίες στην προμήθεια LNG ενισχύουν την ευαισθησία της αγοράς.

Στα τέλη Οκτωβρίου, οι τιμές στον ολλανδικό κόμβο TTF ξεπέρασαν ενδοσυνεδριακά τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, προτού υποχωρήσουν κοντά στα 85-86 ευρώ στις αρχές Νοεμβρίου.

Η εξέλιξη συνδέεται με τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης των συγκρούσεων, αλλά τα ευρωπαϊκά αποθέματα παραμένουν χαμηλά σε σχέση με τα συνήθη επίπεδα της εποχής.

Ένας ιδιαίτερα ψυχρός χειμώνας, σε συνδυασμό με παρατεταμένους περιορισμούς στην προσφορά LNG, θα μπορούσε να προκαλέσει νέο κύμα ανατιμήσεων.

Οι επιπτώσεις ξεπερνούν τους λογαριασμούς ενέργειας. Βιομηχανία, μεταφορές, τρόφιμα και υπηρεσίες επηρεάζονται από το αυξημένο κόστος, το οποίο σταδιακά μεταφέρεται στις τελικές τιμές.

Αυτός είναι και ο βασικός μηχανισμός που δημιουργεί κινδύνους στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή συνδυασμού ασθενούς ανάπτυξης και επίμονου πληθωρισμού.

Στις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τοποθετούσε την ανάπτυξη της Ευρωζώνης στο 0,9% για το 2026 και στο 1,4% για το 2027, με τον πληθωρισμό στο 3% και 2,5% αντίστοιχα.

Γιατί η ελληνική οικονομία εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

Παρά το δυσμενές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία διατηρεί σημαντικά στηρίγματα, τα οποία περιορίζουν τον κίνδυνο απότομης επιβράδυνσης.

Η αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εξαγωγική δραστηριότητα των διυλιστηρίων και η σταδιακή διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού λειτουργούν περιοριστικά στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Παράλληλα, οι επενδύσεις, η ιδιωτική κατανάλωση και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα, επιτρέποντας στην Ελλάδα να διατηρεί υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από την Ευρωζώνη.

Ωστόσο, η εικόνα του εξωτερικού ισοζυγίου απαιτεί προσοχή. Παρά τη βελτίωση ορισμένων επιμέρους μεγεθών, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών στο οκτάμηνο.

Η διατήρηση υψηλών τιμών ενέργειας θα μπορούσε επομένως να επιβαρύνει τις εισαγωγές, να περιορίσει την αγοραστική δύναμη και να αυξήσει τις λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων.

Οι μόνιμες αλλαγές στην αγορά ενέργειας

Ακόμη και αν επιτευχθεί γεωπολιτική αποκλιμάκωση, η επιστροφή στις προ κρίσης συνθήκες δεν θεωρείται δεδομένη.

Η ευρωπαϊκή απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια, η αυξημένη εξάρτηση από εισαγόμενο LNG και η ανάγκη δημιουργίας νέων αποθηκευτικών υποδομών διαμορφώνουν μια διαφορετική ενεργειακή πραγματικότητα.

Το υψηλότερο μεταφορικό κόστος, τα ασφάλιστρα κινδύνου και ο ανταγωνισμός με την Ασία για φορτία φυσικού αερίου μπορούν να διατηρήσουν τις ευρωπαϊκές τιμές υψηλότερα από εκείνες άλλων μεγάλων αγορών.

Για την Ελλάδα, η εξέλιξη αναδεικνύει τη σημασία των επενδύσεων σε ΑΠΕ, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα και υποδομές φυσικού αερίου.

Το καθοριστικό ζήτημα δεν είναι μόνο η επάρκεια ενεργειακών ποσοτήτων, αλλά το κόστος εξασφάλισής τους. Και αυτό θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την ανθεκτικότητα της οικονομίας, τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και την πορεία του πληθωρισμού τα επόμενα χρόνια.