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Στην αποκατάσταση έξι παλαιών χωματερών σε ισάριθμα ελληνικά νησιά, με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων περιβαλλοντικών προβλημάτων και την απαλλαγή της χώρας από ευρωπαϊκά πρόστιμα ύψους 480.000 ευρώ ετησίως, προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, δρομολογείται η έκδοση πρόσκλησης χρηματοδότησης συνολικού ύψους 6,4 εκατ. ευρώ, μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΕΝ, για την περιβαλλοντική αποκατάσταση έξι ανενεργών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ).

Τα έργα αφορούν τη Μύκονο, την Τήνο, τη Σίφνο, την Πάτμο, τους Παξούς και την Κάλυμνο, με δικαιούχους τους αντίστοιχους δήμους.

Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από πολύμηνη συνεργασία των δημοτικών αρχών με τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, η οποία οδήγησε στην εξασφάλιση των απαραίτητων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και για τις έξι εγκαταστάσεις.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, η Ελλάδα αναμένεται να απαλλαγεί από πρόστιμα 480.000 ευρώ τον χρόνο, τα οποία επιβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξαιτίας της μη αποκατάστασης των συγκεκριμένων χώρων.

Από τις 65 περιπτώσεις προστίμων στις 17

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το ΥΠΕΝ, η χώρα έχει ήδη περιορίσει σημαντικά τις περιβαλλοντικές εκκρεμότητες που συνδέονται με τις παράνομες χωματερές.

Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, οι περιπτώσεις για τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα έχουν μειωθεί από 65 σε 17, ενώ με την ολοκλήρωση των έξι νέων έργων αναμένεται να περιοριστούν περαιτέρω, στις 11.

Πέρα από το δημοσιονομικό όφελος, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην προστασία της δημόσιας υγείας, την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των νησιών. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της εικόνας των συγκεκριμένων τουριστικών προορισμών.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την οριστική αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων και την εξάλειψη των σχετικών ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Παπασταύρου: Να αφήσουμε πίσω την εποχή των ευρωπαϊκών προστίμων

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση των έργων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε:

«Η αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. στα έξι αυτά νησιά αποδεικνύει την απόφασή μας να κλείσουμε οριστικά τις περιβαλλοντικές εκκρεμότητες του παρελθόντος. Με στοχευμένα έργα και εξασφαλισμένους πόρους, προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, αναβαθμίζουμε τη νησιωτική Ελλάδα και ενισχύουμε τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας, αφήνοντας πίσω την εποχή των ευρωπαϊκών προστίμων».

Από την πλευρά του, ο Μανώλης Γραφάκος στάθηκε τόσο στην περιβαλλοντική σημασία των παρεμβάσεων όσο και στο οικονομικό όφελος για τους φορολογούμενους.

«Με τη χρηματοδότηση και την ωρίμανση αυτών των έξι κρίσιμων έργων, κλείνουμε οριστικά μια πληγή του παρελθόντος. Δεν προστατεύουμε μόνο το μοναδικό φυσικό περιβάλλον των νησιών μας, αλλά απαλλάσσουμε τους Έλληνες φορολογούμενους από άσκοπα ευρωπαϊκά πρόστιμα μισού εκατομμυρίου ευρώ ετησίως, μετατρέποντας τις περιβαλλοντικές εκκρεμότητες σε καθαρούς φυσικούς χώρους», δήλωσε.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί αποτυπώνεται στη σημαντική μείωση των περιπτώσεων προστίμων, τονίζοντας πως έξι ακόμη περιπτώσεις αναμένεται να εξαλειφθούν μετά την ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων έργων.