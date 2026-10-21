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Με αυξημένο κατά 30% επίδομα θέρμανσης, προκαταβολές που θα φτάνουν έως και το 80% της περσινής ενίσχυσης και παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει τις επιβαρύνσεις των νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα.

Περίπου 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι αναμένεται να επωφεληθούν από το νέο καθεστώς, με το επίδομα να ξεκινά από τα 130 ευρώ και να φτάνει έως τα 1.560 ευρώ για όσους κατοικούν στις περιοχές με τις μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης.

Η αύξηση της ενίσχυσης, την οποία προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά, να αναλαμβάνουν την εξειδίκευση των μέτρων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης όσο και οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο κίνησης, με στόχο να περιοριστεί η επίδραση των υψηλών διεθνών τιμών στην τελική τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Εκτιμήσεις για τιμή από 1,53 έως 1,63 ευρώ το λίτρο

Στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους συμμετέχουν και τα διυλιστήρια, τα οποία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναμένεται να προσφέρουν έκπτωση έως 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση, η παρέμβαση εκτιμάται ότι θα διαμορφώσει την τιμή εκκίνησης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στην περιοχή των 1,53 έως 1,63 ευρώ ανά λίτρο.

Η τελική τιμή θα εξαρτηθεί από το ύψος της επιδότησης, τις εκπτώσεις που θα εφαρμοστούν και τις συνθήκες της αγοράς.

Για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή διάθεσης του καυσίμου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς καθορίζει το αρχικό κόστος εφοδιασμού πριν από την καταβολή του επιδόματος.

Επίδομα θέρμανσης: Τα νέα ποσά μετά την αύξηση 30%

Η βασική αλλαγή για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 είναι η οριζόντια αύξηση των ποσών του επιδόματος κατά 30%, χωρίς αντίστοιχη μεταβολή στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το ελάχιστο ποσό αυξάνεται από τα 100 στα 130 ευρώ, ενώ το βασικό ανώτατο όριο ανεβαίνει από τα 800 στα 1.040 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερες ενισχύσεις προβλέπονται για οικισμούς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς το ποσό διαφοροποιείται με βάση τον κλιματικό συντελεστή κάθε περιοχής.

Για περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται προσαύξηση 25%, με αποτέλεσμα το ανώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 1.300 ευρώ, από 1.000 ευρώ την προηγούμενη περίοδο.

Στους ακόμη πιο ψυχρούς οικισμούς, όπου ο συντελεστής φτάνει ή ξεπερνά το 1,2, το ανώτατο επίδομα αυξάνεται στα 1.560 ευρώ, έναντι 1.200 ευρώ πέρυσι.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται περιοχές όπως το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νυμφαίο, το Νευροκόπι και το Περτούλι, όπου οι αυξημένες ανάγκες θέρμανσης επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Μεγαλύτερη προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα

Σημαντική αλλαγή προβλέπεται και στον τρόπο προκαταβολής της ενίσχυσης, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους νωρίς μέσα στη χειμερινή περίοδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι περσινοί δικαιούχοι που θα υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση έως τις αρχές Δεκεμβρίου θα λάβουν ως προκαταβολή περίπου το 80% του επιδόματος που εισέπραξαν τη χειμερινή περίοδο 2025-2026.

Το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι ήταν 60%, γεγονός που σημαίνει ότι μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης θα καταβληθεί στην αρχή της περιόδου.

Αυξημένη προκαταβολή προβλέπεται και για όσους ενταχθούν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα. Για τους νέους δικαιούχους, το ποσοστό ανεβαίνει από το 50% στο 65% του ποσού που δικαιούνται.

Η αλλαγή στοχεύει στη βελτίωση της ρευστότητας των νοικοκυριών την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνται οι πρώτες και συχνά μεγαλύτερες αγορές καυσίμων.

myΘέρμανση: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και πότε πληρώνεται το επίδομα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, προκειμένου να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τη νέα χειμερινή περίοδο.

Η καταβολή της προκαταβολής προγραμματίζεται έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2026, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά, ανάλογα με το είδος του καυσίμου και τις επιλέξιμες καταναλώσεις.

Η διαδικασία εξόφλησης του επιδόματος προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο του 2027.

Η ενίσχυση καλύπτει νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν επιλέξιμη πηγή ενέργειας για τη θέρμανση της κατοικίας τους και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται άγαμοι, έγγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι, εν διαστάσει, καθώς και πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Για τους έγγαμους και τα πρόσωπα με σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι κατά κανόνα ο υπόχρεος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων, δικαιούχος μπορεί να είναι ένας από τους δύο.

Η αύξηση του επιδόματος κατά 30% δεν συνοδεύεται από διεύρυνση των εισοδηματικών ή περιουσιακών ορίων, τα οποία παραμένουν στα ίδια επίπεδα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για τους άγαμους, χήρους και εν διαστάσει, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Επιπλέον, για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του υπόχρεου, του συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων μελών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Τα περιουσιακά όρια

Πέρα από το εισόδημα, εξετάζεται και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού.

Για τους άγαμους, χήρους και εν διαστάσει, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους, τα μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες, το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στις 260.000 ευρώ.

Και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Καυσόξυλα και πέλετ: Οι ειδικές προϋποθέσεις

Για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ), η χορήγηση του επιδόματος υπόκειται σε πρόσθετους γεωγραφικούς και κλιματικούς περιορισμούς.

Στην περίπτωση των καυσόξυλων, η κατοικία πρέπει να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους και κλιματικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο του 0,8.

Για τη χρήση πέλετ, το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται στους 25.000 κατοίκους, με την ίδια ελάχιστη απαίτηση ως προς τον κλιματικό συντελεστή.

Από την επιδότηση για τις δύο αυτές μορφές θέρμανσης εξαιρούνται οι οικισμοί των μητροπολιτικών περιοχών Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, καθώς και όσοι ανήκουν στον Δήμο Ιωαννιτών.

Για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν τηλεθέρμανση, προβλέπεται η χορήγηση του επιδόματος εφόσον η κατοικία βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

Παραδείγματα: Πόσα θα λάβουν τα νοικοκυριά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Ξάνθη

Η αύξηση κατά 30% μεταφράζεται σε αισθητά υψηλότερα ποσά για τα νοικοκυριά, με τη γεωγραφική θέση, τις κλιματικές συνθήκες και τη σύνθεση της οικογένειας να επηρεάζουν το τελικό ύψος της ενίσχυσης.

Ενδεικτικά, μια οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας που χρησιμοποιεί πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να λάβει 202 ευρώ, έναντι 155 ευρώ την προηγούμενη χειμερινή περίοδο.

Για μια οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη, το επίδομα διαμορφώνεται στα 333 ευρώ, από 256 ευρώ πέρυσι.

Στην Κοζάνη, μια οικογένεια με δύο παιδιά αναμένεται να εισπράξει 387 ευρώ, έναντι 298 ευρώ την περίοδο 2025-2026.

Αντίστοιχα, μια οικογένεια με δύο παιδιά στην Ξάνθη θα λάβει 447 ευρώ, από 344 ευρώ πέρυσι.

Τα παραδείγματα αποτυπώνουν τη διαφοροποίηση των ποσών ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, καθώς το επίδομα δεν αποτελεί ενιαία παροχή για όλους τους δικαιούχους.

Το στοίχημα της θέρμανσης για τον χειμώνα 2026-2027

Η ενίσχυση του επιδόματος και η μεγαλύτερη προκαταβολή αποτελούν τα βασικά εργαλεία στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ωστόσο, η πραγματική ελάφρυνση θα εξαρτηθεί και από την πορεία των τιμών του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Για τους δικαιούχους, οι επόμενοι σημαντικοί σταθμοί είναι η οριστικοποίηση των μέτρων για τα καύσιμα, το άνοιγμα της πλατφόρμας myΘέρμανση τον Νοέμβριο και η καταβολή της πρώτης ενίσχυσης έως τα μέσα Δεκεμβρίου.

Με περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά να αναμένουν την οικονομική στήριξη, η ταχύτητα των πληρωμών και η εξέλιξη των τιμών στην αγορά ενέργειας θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό το κόστος της φετινής θέρμανσης.