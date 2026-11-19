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Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027, καθώς μέσα σε μόλις εννέα ημέρες από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myΘέρμανση έχουν κατατεθεί περισσότερες από 860.000 αιτήσεις.

Το επίδομα θέρμανσης φέτος είναι αυξημένο κατά 30% και κυμαίνεται από 100 έως 1.560 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές της χώρας με δριμύ ψύχος.

Ουσιαστικά έχει υποβληθεί το 65% των αιτήσεων από τους δυνητικά δικαιούχους (η ενίσχυση αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027), ενώ το 70% των αιτήσεων αφορά επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Έχουν χρονικό περιθώριο έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026 για να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ενώ πριν τα Χριστούγεννα θα δουν στο τραπεζικό τους λογαριασμό την προκαταβολή του επιδόματος η οποία θα είναι αυξημένη κατά 30%.

Η προκαταβολή για τους παλαιούς δικαιούχους φτάνει στο 60% του ποσού του επιδόματος που είχαν λάβει για τη σεζόν 2025-2026 ενώ για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή ανέρχεται στο 50% του ποσού που δικαιούνται με ελάχιστο όριο τα 80 ευρώ.

Τα λάθη που στοιχίζουν

Επιβάλλεται η δέουσα προσοχή κατά την συμπλήρωση της αίτησης, γιατί τα λάθη και οι παραλείψεις μπορεί να στοιχίσουν το ίδιο το επίδομα.

Τα συνηθέστερα λάθη που κάνουν ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές είναι τα εξής:

-Έγγαμοι δηλώνουν ΙΒΑΝ στο όνομα του άλλου συζύγου από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. Πρέπει να δηλώσουν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος εμφανίζει το όνομα του προσώπου το οποίο υποβάλλει την αίτηση και όχι μόνο του συζύγου του. Η δήλωση του ΙΒΑΝ πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

-Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου αναγράφεται ο ΑΦΜ της συζύγου (ή το αντίστροφο) και όχι του δικαιούχου που υποβάλει την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων και η αίτηση δεν θα εγκριθεί.

–Για να λυθεί το ζήτημα και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει οι δικαιούχοι να προχωρήσουν εγκαίρως σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

α) πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (4 Δεκεμβρίου 2026), να κάνουν ανάκληση της αίτησης και να υποβάλει εκ νέου αίτηση η/ο σύζυγος σας με τους δικούς της/του TAXISnet κωδικούς.

β) αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορούν να ζητήσουν από τον προμηθευτή (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και να δηλώσει της/του συζύγου.

Πρόβλημα παρατηρείται και σε διπλοκατοικίες με κοινό «ρολόι» παροχής ρεύματος, ή όταν στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης αναγράφεται διαφορετικό ΑΦΜ από το ΑΦΜ του προσώπου που υπέβαλε την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Η επιδότηση χάνεται αν δεν γίνουν εγκαίρως διορθώσεις.

Νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) υποβάλουν αίτηση για να λάβουν επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό. Η αίτησή τους απορρίπτεται καθώς δεν δικαιούνται επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν για να ζεστάνουν το σπίτι τους. Εάν θέλουν να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για άλλο καύσιμο (π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης).