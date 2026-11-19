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Έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026 έχουν περιθώριο τα νοικοκυριά να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027, με την πρώτη πληρωμή να προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Η φετινή ενίσχυση είναι αυξημένη κατά 30%, ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται τόσο κατά την υποβολή της αίτησης όσο και κατά την πραγματοποίηση των αγορών.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Το επίδομα καλύπτει, ανάλογα με τις προϋποθέσεις, πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και φωτιστικό πετρέλαιο.

Τα 6 σημεία που χρειάζονται προσοχή

1. Ο τραπεζικός λογαριασμός

Ο δικαιούχος πρέπει να έχει δηλώσει έγκυρο IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE, στον οποίο εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Ένας λογαριασμός που δεν έχει δηλωθεί σωστά μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην καταβολή της ενίσχυσης.

2. Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

Απαιτείται η σωστή καταχώριση του αριθμού παροχής της κύριας κατοικίας. Η παροχή χρησιμοποιείται για τη διασταύρωση των στοιχείων του ακινήτου και πρέπει να αντιστοιχεί στην κατοικία για την οποία ζητείται το επίδομα.

3. Η επιλογή του καυσίμου

Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει επίδομα για ένα μόνο είδος καυσίμου ή πηγής θέρμανσης. Επομένως, ακόμη και αν ένα νοικοκυριό χρησιμοποιεί περισσότερους τρόπους θέρμανσης, δεν μπορεί να επιδοτηθεί ταυτόχρονα για όλους.

4. Τα στοιχεία της κατοικίας

Ο αιτών πρέπει να δηλώσει αν είναι ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή διαμένει σε δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται η σωστή συμπλήρωση του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του προσώπου που παραχωρεί το ακίνητο.

5. Η πολυκατοικία

Στις περιπτώσεις πολυκατοικιών με κοινόχρηστο καυστήρα πετρελαίου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην καταχώριση των στοιχείων που συνδέουν την αγορά καυσίμου με τα επιμέρους διαμερίσματα. Λανθασμένα στοιχεία μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα κατά τη διασταύρωση.

6. Τα παραστατικά αγοράς

Για πετρέλαιο θέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια η επιβεβαίωση γίνεται μέσω των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων. Για άλλα είδη καυσίμων προβλέπεται καταχώριση στοιχείων παραστατικών από τους δικαιούχους, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ. Η έγκαιρη και σωστή υποβολή τους είναι απαραίτητη για την εκκαθάριση.

Πόσα χρήματα δικαιούνται τα νοικοκυριά

Το συνολικό επίδομα για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.040 ευρώ, με αυξημένα ανώτατα όρια 1.300 ή 1.560 ευρώ για περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, υπό τις ειδικές προϋποθέσεις της απόφασης.

Το τελικό ποσό υπολογίζεται με βάση το είδος καυσίμου, τον κλιματικό συντελεστή του οικισμού, τις καιρικές συνθήκες και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Για παράδειγμα, το ποσό αναφοράς για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 300 ευρώ, ενώ για την ηλεκτρική ενέργεια 380 ευρώ. Στα ποσά αυτά εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι συντελεστές, η προσαύξηση 20% ανά εξαρτώμενο τέκνο και η ειδική αύξηση 30% για τη φετινή περίοδο.

Τα ποσά αναφοράς δεν αποτελούν το τελικό επίδομα που θα λάβουν αυτομάτως όλοι οι δικαιούχοι.

Πώς υπολογίζεται η προκαταβολή

Η προκαταβολή διαφοροποιείται ανάλογα με το αν το νοικοκυριό είχε λάβει επίδομα και την προηγούμενη χειμερινή περίοδο.

Για τους περσινούς δικαιούχους, αφετηρία είναι το 60% του ποσού του επιδόματος που καταβλήθηκε την περίοδο 2025-2026, προσαυξημένο κατά 30%, με εφαρμογή του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου.

Για τους νέους δικαιούχους, η προκαταβολή υπολογίζεται στο 50% του ποσού που προκύπτει από τα αντίστοιχα κριτήρια και τους συντελεστές, συμπεριλαμβανομένης της φετινής αύξησης.

Και στις δύο περιπτώσεις η προκαταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 ευρώ.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για τη χορήγηση του επιδόματος προβλέπονται εισοδηματικά όρια 16.000 ευρώ για τον άγαμο και 24.000 ευρώ για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες ισχύει βασικό όριο 29.000 ευρώ, το οποίο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Παράλληλα, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή τις μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Εκτός επιδόματος βρίσκονται, μεταξύ άλλων, όσοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι ή εξαρτώμενα μέλη. Επιπλέον, ειδικά για την επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Η πρώτη καταβολή, που αφορά την προκαταβολή, προβλέπεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Η επόμενη πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 28 Μαΐου 2027, με βάση τις επιλέξιμες καταναλώσεις και τα παραστατικά. Ειδικά για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται, όπου απαιτείται, πρόσθετη εκκαθάριση έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Καθοριστικό είναι επίσης το ύψος των αγορών που θα πραγματοποιήσει ο δικαιούχος. Κατά κανόνα, για να λάβει ολόκληρο το αναλογούν επίδομα, πρέπει η αξία των επιλέξιμων αγορών να είναι τουλάχιστον διπλάσια από το ποσό της ενίσχυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το myΘέρμανση μέσω του myAADE και να ελέγχουν την κατάσταση της αίτησής τους, καθώς και τις οδηγίες για τα παραστατικά που απαιτούνται στην περίπτωσή τους.