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Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να προωθεί νέα παρέμβαση για τη μείωση της επιβάρυνσης των νοικοκυριών ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρύθμιση για το επίδομα θέρμανσης, ενώ παράλληλα σχεδιάζεται η εφαρμογή επιδότησης απευθείας στην αντλία, με στόχο τον περιορισμό της τελικής τιμής αγοράς του καυσίμου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 22 Οκτωβρίου, προκειμένου στη συνέχεια το νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή και οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις να ενεργοποιηθούν, εφόσον ολοκληρωθεί εγκαίρως η νομοθετική διαδικασία, εντός του ίδιου μήνα.

Πώς σχεδιάζεται να λειτουργήσει η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Η βασική παρέμβαση που εξετάζεται αφορά την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία, στα πρότυπα του μηχανισμού στήριξης που έχει εφαρμοστεί στο πετρέλαιο κίνησης.

Με το συγκεκριμένο μοντέλο, η οικονομική ενίσχυση ενσωματώνεται στην τιμή διάθεσης του καυσίμου, ώστε ο καταναλωτής να επωφελείται από χαμηλότερη τιμή κατά την αγορά του.

Ωστόσο, το ύψος της επιδότησης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ενώ παραμένουν προς διευκρίνιση οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου.

Καθοριστικό στοιχείο θα αποτελέσει η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς οι διεθνείς ενεργειακές ανατιμήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν πιέσεις στο κόστος προμήθειας καυσίμων.

Τι αλλάζει στο επίδομα θέρμανσης

Παράλληλα με τη σχεδιαζόμενη επιδότηση στην αντλία, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και τροπολογία που αφορά το επίδομα θέρμανσης.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στους όρους με τους οποίους θα χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση, στο ύψος των ποσών που θα προβλεφθούν και στις κατηγορίες των νοικοκυριών που θα καλύπτονται.

Οι σχετικές λεπτομέρειες αναμένεται να εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα, ώστε να αποσαφηνιστεί το τελικό πλαίσιο στήριξης.

Ιδιαίτερη σημασία θα έχει επίσης ο τρόπος με τον οποίο θα συνδυαστούν οι παρεμβάσεις για το επίδομα θέρμανσης και τη μείωση της τιμής στην αντλία, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικούς μηχανισμούς περιορισμού του ενεργειακού κόστους.

Το χρονοδιάγραμμα για τις αποφάσεις

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 22 Οκτωβρίου, με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να επιδιώκει την ταχεία προώθηση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Ο κυβερνητικός στόχος είναι οι νέες ρυθμίσεις να τεθούν σε εφαρμογή εντός του Οκτωβρίου, ώστε να υπάρξει στήριξη των καταναλωτών κατά την έναρξη της περιόδου αυξημένων αναγκών θέρμανσης.

Το τελικό ύψος της επιδότησης, οι δικαιούχοι και η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των μέτρων θα καθοριστούν με τις επόμενες αποφάσεις.