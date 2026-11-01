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Με σημαντικά αυξημένο κόστος σε σχέση με την περσινή χρονιά ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, φέρνοντας νέα οικονομική επιβάρυνση στα νοικοκυριά που προετοιμάζονται για τον χειμώνα. Παρά την παρέμβαση της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων, η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,12 ευρώ τον Οκτώβριο του 2025.

Η διαφορά των 43 λεπτών ανά λίτρο μεταφράζεται σε ανατίμηση περίπου 38%, η οποία γίνεται ιδιαίτερα αισθητή όσο αυξάνεται η ποσότητα της παραγγελίας. Για τις οικογένειες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά πετρέλαιο για τη θέρμανση της κατοικίας τους, το πρόσθετο κόστος μπορεί να φτάσει σε αρκετές εκατοντάδες ευρώ.

Η εικόνα θα ήταν ακόμη δυσμενέστερη χωρίς τις νέες επιδοτήσεις, καθώς η εκτιμώμενη τιμή πώλησης θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 1,95 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, ακόμη και με τη μείωση των 40 λεπτών, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με σαφώς ακριβότερη θέρμανση σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Από 215 έως 860 ευρώ η πρόσθετη επιβάρυνση

Οι διαφορές αποτυπώνονται στον λογαριασμό κάθε παραγγελίας. Ένα νοικοκυριό που αγοράζει 500 λίτρα θα καταβάλει περίπου 775 ευρώ, όταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο χρειαζόταν 560 ευρώ. Η επιβάρυνση φτάνει συνεπώς τα 215 ευρώ.

Στα 800 λίτρα, η συνολική δαπάνη ανεβαίνει στα 1.240 ευρώ, από 896 ευρώ πέρυσι, ενώ για 1.000 λίτρα το κόστος διαμορφώνεται στα 1.550 ευρώ, έναντι 1.120 ευρώ. Πρόκειται για διαφορά 430 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το οικονομικό βάρος για τις κατοικίες με υψηλές ενεργειακές ανάγκες. Η αγορά 1.500 λίτρων κοστίζει πλέον 2.325 ευρώ, δηλαδή 645 ευρώ περισσότερα σε ετήσια σύγκριση.

Για την πλήρωση μιας δεξαμενής με 2.000 λίτρα, ο λογαριασμός φτάνει τα 3.100 ευρώ, από 2.240 ευρώ τον Οκτώβριο του 2025. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο νοικοκυριό θα χρειαστεί 860 ευρώ επιπλέον, χωρίς να έχει αυξήσει την κατανάλωσή του.

Οι υπολογισμοί αυτοί αναδεικνύουν πόσο επηρεάζει η τιμή ανά λίτρο τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες και μεγαλύτερη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης.

Η έκπτωση των 40 λεπτών και το πραγματικό όφελος

Για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων προβλέπεται συνδυασμένη παρέμβαση 40 λεπτών ανά λίτρο, η οποία αποτελείται από κρατική επιδότηση 20 λεπτών και ισόποση έκπτωση από τα διυλιστήρια.

Το μέτρο ισχύει έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 και περιορίζει άμεσα το ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής κατά την αγορά.

Ενδεικτικά, χωρίς τις δύο παρεμβάσεις, μια παραγγελία 1.000 λίτρων θα κόστιζε περίπου 1.950 ευρώ. Με την επιδοτούμενη τιμή, η δαπάνη μειώνεται στα 1.550 ευρώ, προσφέροντας εξοικονόμηση 400 ευρώ.

Η μείωση είναι σημαντική σε σχέση με το σημερινό κόστος χωρίς ενίσχυση. Δεν αναιρεί, όμως, το γεγονός ότι η τελική τιμή παραμένει υψηλότερη από την περσινή.

Έτσι, η έκπτωση απορροφά μέρος της ενεργειακής ακρίβειας, αλλά δεν επαναφέρει το κόστος θέρμανσης στα επίπεδα του 2025.

Επίδομα θέρμανσης: Αύξηση 30% και τα νέα ποσά

Πρόσθετη οικονομική στήριξη αναμένεται να προσφέρει το επίδομα θέρμανσης, το οποίο για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 αυξάνεται κατά 30%.

Η αύξηση αφορά όσους εξακολουθούν να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και υπολογίζεται με βάση την οικογενειακή κατάσταση, το εισόδημα και τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής.

Για παράδειγμα, νοικοκυριό που την προηγούμενη περίοδο έλαβε 500 ευρώ, θα δικαιούται φέτος 650 ευρώ, εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία που καθορίζουν την ενίσχυση.

Αντίστοιχα, δικαιούχος που είχε εισπράξει 800 ευρώ θα λάβει 1.040 ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια παραμένουν αμετάβλητα. Για ένα μονομελές νοικοκυριό, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα ανέρχεται σε 16.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους διαμορφώνεται στις 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Για μονογονεϊκή οικογένεια, το όριο ξεκινά από τις 29.000 ευρώ, με πρόσθετη προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα, ισχύει όριο ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα 80.000 ευρώ.

Στα περιουσιακά κριτήρια, το ανώτατο όριο αξίας ακίνητης περιουσίας είναι 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους και εν διαστάσει και 260.000 ευρώ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες. Προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Αιτήσεις έως τον Νοέμβριο και προκαταβολή τον Δεκέμβριο

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, με την προβλεπόμενη αύξηση της ενίσχυσης.

Για τα νοικοκυριά, η οικονομική σημασία των μέτρων θα εξαρτηθεί τελικά από την ποσότητα πετρελαίου που θα χρειαστούν, το ύψος του επιδόματος που δικαιούνται και την εξέλιξη των τιμών κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Το βασικό δεδομένο, πάντως, παραμένει: η φετινή περίοδος θέρμανσης ξεκινά με αισθητά υψηλότερο κόστος, παρά τις παρεμβάσεις που περιορίζουν την τελική επιβάρυνση.