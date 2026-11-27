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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027, με εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να διεκδικούν την οικονομική ενίσχυση ενόψει του χειμώνα. Ωστόσο, ακόμη και ένα φαινομενικά μικρό λάθος στην αίτηση μπορεί να αποδειχθεί αρκετό για να καθυστερήσει την πληρωμή ή να στερήσει από τον δικαιούχο το ποσό που δικαιούται.

Οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί ξεπερνούν τις 850.000, ενώ η προθεσμία για την υποβολή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Η πρώτη καταβολή, που αφορά στην προκαταβολή του επιδόματος, προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Η ενίσχυση κυμαίνεται από 100 έως 1.560 ευρώ, ανάλογα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, με τα μεγαλύτερα ποσά να κατευθύνονται σε νοικοκυριά που κατοικούν σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η έγκριση της αίτησης δεν αρκεί από μόνη της για την απρόσκοπτη καταβολή των χρημάτων. Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί διασταυρώσεις στα στοιχεία των δικαιούχων, της κατοικίας, των αγορών καυσίμων και των τραπεζικών λογαριασμών, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη σωστή συμπλήρωση κάθε πεδίου.

Τα λάθη σε ΑΦΜ, παροχή ρεύματος και IBAN που μπλοκάρουν την πληρωμή

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα αφορά στις ασυμφωνίες μεταξύ των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση και εκείνων που εμφανίζονται στα παραστατικά ή στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΑΑΔΕ.

Λανθασμένος ΑΦΜ, εσφαλμένος αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ανακριβή στοιχεία αγοράς καυσίμων μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκή στη διαδικασία ελέγχου και, κατ’ επέκταση, καθυστέρηση στην καταβολή της ενίσχυσης.

Εξίσου σημαντικό είναι το ζήτημα του τραπεζικού λογαριασμού.

Ο δικαιούχος πρέπει να έχει δηλώσει στην ΑΑΔΕ ενεργό IBAN, στο οποίο εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Αν ο λογαριασμός ανήκει αποκλειστικά σε διαφορετικό πρόσωπο, ακόμη και στον ή στη σύζυγο, η πληρωμή ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, το επίδομα αφορά αποκλειστικά στην κύρια κατοικία και κάθε νοικοκυριό μπορεί να επιδοτηθεί μόνο για ένα είδος θέρμανσης.

Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση της κατοικίας, τα στοιχεία του αιτούντος και η μορφή θέρμανσης που έχει επιλεγεί πρέπει να συμφωνούν με τα σχετικά δικαιολογητικά και τις υπόλοιπες δηλώσεις του φορολογουμένου.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Η παγίδα με τους δύο συζύγους

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις αγορές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η ταυτοποίηση των παραστατικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος.

Ο ΑΦΜ και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αναγράφονται στο παραστατικό αγοράς πρέπει να ταυτίζονται με τα αντίστοιχα στοιχεία της αίτησης στο myΘέρμανση.

Ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα εμφανίζεται όταν η αίτηση έχει υποβληθεί από τον έναν σύζυγο, αλλά το τιμολόγιο ή η απόδειξη αγοράς πετρελαίου εκδίδεται στο όνομα του άλλου.

Σε αυτή την περίπτωση, η ηλεκτρονική διασταύρωση μπορεί να μην ολοκληρωθεί επιτυχώς, με αποτέλεσμα η πληρωμή να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Για τη διόρθωση της ασυμφωνίας προβλέπονται δύο δυνατότητες, εφόσον τηρούνται οι αντίστοιχες προθεσμίες.

Η πρώτη αφορά στην ανάκληση της αρχικής αίτησης και την υποβολή νέας από το πρόσωπο στο ΑΦΜ του οποίου έχει εκδοθεί το παραστατικό, υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί έως τις 4 Δεκεμβρίου.

Η δεύτερη αφορά στη διόρθωση του ΑΦΜ στο παραστατικό από τον προμηθευτή, εφόσον δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την αγορά.

Προβλήματα μπορούν επίσης να προκύψουν σε διπλοκατοικίες με κοινό μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος ή σε άλλες περιπτώσεις όπου τα στοιχεία της παροχής δεν συμφωνούν με όσα έχουν δηλωθεί.

Πολυκατοικίες: Τι πρέπει να κάνει ο διαχειριστής

Ξεχωριστή διαδικασία ισχύει για τις πολυκατοικίες που διαθέτουν κοινό καυστήρα πετρελαίου.

Εδώ, η ορθή καταχώριση των στοιχείων από τον διαχειριστή είναι καθοριστική για να μπορέσουν οι ένοικοι να λάβουν την ενίσχυση.

Ο διαχειριστής οφείλει να δημιουργήσει ή να επικαιροποιήσει το προφίλ της πολυκατοικίας στην πλατφόρμα, καταχωρίζοντας σωστά τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά συμμετοχής τους στις δαπάνες θέρμανσης.

Το σύνολο των χιλιοστών πρέπει να ισούται ακριβώς με 1.000, ενώ απαιτείται και η οριστική αποθήκευση του προφίλ.

Η παράλειψη αυτών των ενεργειών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις αιτήσεις των ενοίκων.

Πρόσθετη προσοχή απαιτείται όταν έχει αλλάξει ο διαχειριστής ή όταν η πολυκατοικία δεν διαθέτει κοινόχρηστο μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς μπορεί να χρειαστούν ειδικές καταχωρίσεις για την ορθή ταυτοποίηση των στοιχείων.

Αντίθετα, για διαμερίσματα με αυτόνομο καυστήρα, οι δικαιούχοι υποβάλλουν ξεχωριστές αιτήσεις.

Ηλεκτρική θέρμανση: Ποιοι εξαιρούνται από το επίδομα

Ειδικοί περιορισμοί ισχύουν και για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανσή τους.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, όσοι είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) δεν μπορούν να λάβουν επίδομα θέρμανσης για ηλεκτρική ενέργεια.

Παράλληλα, ο ίδιος αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από δύο διαφορετικούς δικαιούχους για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Επομένως, ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή αντιστοίχιση του αριθμού παροχής με την κύρια κατοικία και τον αιτούντα.

Πόσα χρήματα θα δοθούν ως προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα

Η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, με διαφορετικό τρόπο υπολογισμού για τους παλαιούς και τους νέους δικαιούχους.

Για τα νοικοκυριά που είχαν λάβει επίδομα και κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 60% του ποσού που τους είχε καταβληθεί.

Για όσους εντάσσονται φέτος για πρώτη φορά στο μέτρο, προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 50% του ποσού που δικαιούνται, με ελάχιστη καταβολή τα 80 ευρώ.

Η προκαταβολή είναι αυξημένη κατά 30%, σύμφωνα με τους όρους του φετινού προγράμματος.

Το τελικό ποσό της ενίσχυσης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου, την περιοχή κατοικίας και τις επιλέξιμες δαπάνες θέρμανσης.

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας των αγορών που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγησή του.

Οι ημερομηνίες για τις επόμενες πληρωμές και τα παραστατικά

Μετά την προκαταβολή του Δεκεμβρίου, θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες καταβολές του επιδόματος θέρμανσης μέσα στο 2027.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι βασικές πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 28 Μαΐου 2027, ενώ για ορισμένες μορφές θέρμανσης προβλέπεται επιπλέον καταβολή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Οι δικαιούχοι που χρησιμοποιούν καύσιμα εκτός πετρελαίου θέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να φροντίσουν για την εμπρόθεσμη καταχώριση των απαιτούμενων παραστατικών.

Η σχετική προθεσμία λήγει στις 29 Απριλίου 2027, ενώ για το φυσικό αέριο και την τηλεθέρμανση προβλέπεται δυνατότητα υποβολής έως τις 15 Ιουλίου 2027.

Η τήρηση των ημερομηνιών είναι σημαντική, καθώς ακόμη και μια ορθά υποβληθείσα αίτηση μπορεί να μην οδηγήσει στην αναμενόμενη καταβολή εάν δεν ολοκληρωθούν σωστά οι διαδικασίες τεκμηρίωσης των αγορών.