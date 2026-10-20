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Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στον Κόλπο, εξασφάλισε την παράδοση επιπλέον 200.000 τόνων ντίζελ το μήνα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, ανακοινώθηκε σήμερα από το γαλλικό προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Μακρόν έλαβε «δεσμεύσεις» για «περίπου 100.000 τόνους ντίζελ το μήνα από τα Εμιράτα» και «100.000 συμπληρωματικοί τόνοι το μήνα» θα εξασφαλισθούν κατά το σταθμό που θα πραγματοποιήσει το απόγευμα στο Μπαχρέιν, διευκρινίσθηκε από το Ελιζέ.

Συνολικά, μαζί με τις επιπλέον ποσότητες που έχουν ήδη εξαφαλισθεί από τη Σαουδική Αραβία και φθάνουν τους «95.000 τόνους» για «τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο», η Γαλλία έχει λάβει δεσμεύσεις για 295.000 τόνους το μήνα, δηλαδή «λίγο πάνω από το 10%» της κατανάλωσής της σε ντίζελ, ώστε να μειωθεί η πίεση στις αγορές, πρόσθεσε η προεδρία.

Το Κουβέιτ έδωσε από την πλευρά του «πολύ σαφείς δεσμεύσεις» για παράδοση ντίζελ και κηροζίνης στα υπερπόντια γαλλικά εδάφη στον Ινδικό Ωκεανό -Μαγιότ και Ρεουνιόν- μέσω του Ομάν, παρακάμπτοντας συνεπώς τα στενά του Ορμούζ, όπου η κυκλοφορία έχει διαταραχθεί από την αρχή της σύγκρουσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Συνομιλίες διεξάγονται επίσης με τις χώρες της περιοχής για να «μειωθούν οι τιμές της ναυτιλιακής ασφάλισης ώστε οι εταιρείες να μπορούν να βγάζουν περισσότερες ποσότητες» υδρογονανθράκων από τα στενά με χαμηλότερο κόστος, σύμφωνα με το Ελιζέ.

«Ενισχύουμε έτσι σε βάθος χρόνου την ενεργειακή ασφάλειά μας με αυτές τις δεσμεύσεις των εταίρων μας», διαβεβαίωσε η προεδρία, χωρίς να διευκρινίσει τον αντίκτυπο που αναμένεται ότι οι δεσμεύσεις αυτές θα έχουν στις τιμές στην αντλία.

Με τα στρατηγικά αποθέματα που έχουν ήδη αποδεσμευθεί στη Γαλλία, αυτό θα έχει «αποτέλεσμα στις τιμές, το οποίο δεν μπορούμε σ’ αυτό το στάδιο να προσδιορίσουμε ποσοτικά», πρόσθεσε.