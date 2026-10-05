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Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εκδόθηκε πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης» για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027».

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς όπως Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από Φορείς της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, Δήμους, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενους από Φορείς της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μία πρόταση μέγιστου προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων, με έμφαση σε ιδιαίτερα ενεργοβόρα, εμβληματικά κτίρια ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν:

– η ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών κελύφους όπως προσθήκη μόνωσης,

– η αντικατάσταση/προσθήκη κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης,

– η ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,

– η ενσωμάτωση ΑΠΕ,

– η εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ-εκτός των ΣΗΘΥΑ ορυκτών καυσίμων)

– η αναβάθμιση συστημάτων φυσικού/τεχνητού φωτισμού,

– η εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης κλπ.

Ο στόχος της υλοποίησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης θα είναι η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία Β) ή, εάν αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό, η αναβάθμισή τους σε ανώτερη ενεργειακή κατηγορία.

Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Τα σχετικά έργα θα πρέπει να πληρούν μια εκ των κατωτέρω προϋποθέσεων:

α) τουλάχιστον μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση, όπως ορίζεται στη σύσταση 2019/786 της Επιτροπής, (η οποία ανακαίνιση οδηγεί σε 30%-60% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας) ή

β) τουλάχιστον 30% μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές.

Γενικότερος στόχος είναι η επιτάχυνση της ανακαίνισης των υφιστάμενων κτιρίων έως το 2050 και η στήριξη του εκσυγχρονισμού όλων των κτιρίων με έξυπνες τεχνολογίες.

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